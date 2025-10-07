แฟนไทยเตรียมฟิน! “อีจงซอก” คัมแบ็คไทยจัดงานแฟนมีตติ้งสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “2025 LEE JONG SUK ASIA FANMEETING TOUR [With : Just Like This] in BANGKOK” วอร์มนิ้วกดบัตรพร้อมกัน 25 ต.ค.นี้

SOLE U ENTERTAIN (โซลยูว์ เอ็นเตอร์เทน) ผู้จัดมากประสบการณ์ เตรียมสร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหม่ คว้า “อีจงซอก” นักแสดงหนุ่มซูเปอร์สตาร์เกาหลีใต้ บินลัดฟ้าคัมแบ็คประเทศไทยจัดงานแฟนมีตติ้งสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่แฟน ๆ รอคอย “2025 LEE JONG SUK ASIA FANMEETING TOUR [With : Just Like This] in BANGKOK” อีจงซอกพร้อมแล้วที่จะมอบโมเมนต์สุดฟิน สุดอิน จัดเต็มทุกวินาที ในวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2568 เวลา 18.00 น. ณ TRUE ICON HALL, 7th FLOOR, ICONSIAM เหล่าชาวด้อม With ไม่ควรพลาด!
อีจงซอกก้าวขึ้นแท่นนักแสดงแถวหน้าของเกาหลีใต้ ด้วยเสน่ห์เฉพาะตัว บุคลิกอบอุ่น และฝีมือการแสดงที่โดดเด่น ตลอดเส้นทางในวงการ เขามีผลงานที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง อาทิ School 2013, I Can Hear Your Voice, Doctor Stranger, Pinocchio, W, While You Were Sleeping, Romance is a Bonus Book, Big Mouth และล่าสุดกับซีรีส์กระแสแรง Law and the City ที่เจ้าตัวรับบทเป็น “อันจูฮยอง” ทนายความผู้ยึดมั่นในเหตุผล บทบาทนี้ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลาม และถูกยกให้เป็นหนึ่งในผลงานขึ้นหิ้ง การกลับมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่แฟนชาวไทยจะได้พบกับ “อีจงซอก” อย่างใกล้ชิดอีกครั้ง และร่วมสร้างช่วงเวลาแห่งความทรงจำไปด้วยกัน
แฟน ๆ ชาวไทยเตรียมกดบัตรพร้อมกันในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป เปิดจำหน่ายบัตรที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศและเว็บไซต์ ALL TICKET (www.allticket.com) ราคาบัตร 6,500 / 5,500 / 4,500 / 3,500 / 2,500 บาท (ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมการออกบัตรและค่าบัตรพลาสติก) พิเศษ! ลุ้นเป็นผู้โชคดีสำหรับ Fan Benefits เมื่อซื้อบัตรภายในวันที่ 25 ตุลาคม - 23 พฤศจิกายน 2568 เวลา 23.59 น. เท่านั้น มาร่วมเติมเต็มความทรงจำแสนพิเศษ ในงานแฟนมีตติ้งที่คุณจะไม่มีวันลืม
