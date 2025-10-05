“นัททิว” อวดร่างทอง! คว้าอันดับ 2 บนเวทีแข่งขันเพาะกาย Sport Model ที่เกาหลีใต้

หลังปีที่แล้วคว้ารางวัลที่ 3 ในการแข่งขัน Sport Model เวทีแรกในชีวิต ที่ประเทศเกาหลีใต้ WNGP 2024 Yongin มาครอบครอง ล่าสุดปีนี้หนุ่ม “นัททิว” หรือ “ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม” ก็ขอตามฝันต่อ แถมยังคว้ารางวัลอันดับที่ 2 ติดมือกลับบ้านมาได้อย่างภาคภูมิใจ โดยเจ้าตัวได้โพสต์รูปพร้อมแคปชั่น เผยถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า
“WNGP Pyeongtaek 🥈🏆🇰🇷 2nd Place !!! ก่อนขึ้นเวที แข่งขัน WNGP ที่เกาหลี ในปีนี้… รู้สึกกดดันมาก…. มากแบบมากๆๆๆๆๆๆๆ เลยบอกตัวเองว่า ตอนเราขึ้นคอนเสิร์ต ร้องเพลงในแต่ละครั้ง เราไม่เคย มีความคิดว่า นักร้องคนอื่น จะเพอร์ฟอร์มออกมาดีมากกว่าเราแค่ไหน… เราไม่ได้คิดว่าคนอื่น
จะร้องเพราะ ร้องเก่งกว่าเราแค่ไหน…
เราขึ้นร้องเพลง on stage ด้วย ความคิดที่ว่าจะร้องและเพอร์ฟอร์มให้เต็มที่ที่สุด และไพเราะที่สุด เท่าที่เต็มความสามารถของเราจะมีต่างหาก แม้นี่จะเป็นการแข่งขันเพาะกาย ประเภท Sport Model ที่จริงๆ แล้ว ก็คงจะนำไปเทียบกันกับคอนเสิร์ต แบบนั้นได้ไม่สนิทดี แต่ผมก็ยังอยากที่จะคิดแบบนั้น
trend การแข่งขัน เพาะกาย ของประเทศเกาหลีนั้นเป็นที่นิยมและแพร่หลาย ทั้ง Open และ Natural ทำให้มีผู้เข้าแข่งขันจำนวนมาก และจัดขึ้นบ่อยครั้ง / ผู้เข้าแข่งขัน แต่ละคน มีรูปร่างที่สมส่วนสวยงาม และ น่าชื่นชมยิ่ง
ผมรู้สึกยินดีอย่างมาก ที่ในปี 2025 นี้ ผมได้ถือถ้วยรางวัลปีกแห่งชัยชนะลำดับที่2 นี้กลับบ้านไปด้วย ขอบคุณมากๆ สำหรับ ทุกๆ การสนับสนุน จนมาถึงวันนี้ และกำลังใจมากมาย จาก ครอบครัว เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ นักเรียนทุกคน และแฟนๆ ที่มีมากมาย แม้ไม่ได้ tag ครบทั้งหมดนะครับ 🙏⭐️”