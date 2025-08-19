พาณิชย์ เดินหน้าจัด GI Market สัญจร 2025 ครั้งที่ 2 ลุยเหนือ เสิร์ฟสินค้าคุณภาพสู่ชาวเชียงราย

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าส่งเสริมสินค้า GI ต่อเนื่องขึ้นเหนือ เตรียมจัดใหญ่ GI Market สัญจร 2025 ครั้งที่ 2 ตอกย้ำสินค้า GI ยืนหนึ่งเรื่องคุณภาพ คัดสรรสุดยอดสินค้า GI ไทย กว่า 30 ร้านค้า พร้อมทัพศิลปินมอบความบันเทิงคับคั่ง 25–31 สิงหาคมนี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงราย
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดงาน “GI Market สัญจร 2025” ครั้งที่ 2 โดยรวบรวมสินค้า GI หลากหลายประเภท จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มาจำหน่ายรวมกว่า 30 ร้านค้า ทั้งข้าว ผลไม้ อาหาร งานหัตถกรรม ผ้าและเครื่องแต่งกาย อาทิ ปลากุเลาเค็มตากใบ ส้มโอปูโกยะรัง ส้มควายภูเก็ต ไชโป้วโพธาราม ไข่เค็มไชยา ผ้ากาบบัวอุบลราชธานี ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง ครกหินแกรนิตตาก เครื่องเคลือบเวียงกาหลง และสินค้าอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นอีกมากมาย
ผู้สนใจสามารถมาเลือกช้อปสินค้าคุณภาพ ของฝากเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น พร้อมเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่งมากมายตลอด 7 วันเต็ม ทั้ง ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม อ้น อัครวัฒน์ อ๊อฟ ธนกร ดอกแค ท็อปไลน์ ไอฟ์ ไหทองคำ แมงปอ ชลธิชา และไข่มุก รุ่งรัตน์ โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 31 สิงหาคม 2568 ชั้น G โซน Grand Hall ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงราย
สำหรับการจัดงาน “GI Market สัญจร 2025” ครั้งที่ 2 นี้ นับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญ ในการส่งเสริมและยกระดับศักยภาพ ตลอดจนการสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ GI ขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้า GI ที่ส่งตรงจากแหล่งผลิต ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ดำเนินการส่งเสริมการควบคุมคุณภาพสินค้า GI เพื่อรักษาคุณภาพ และอัตลักษณ์ของสินค้า GI ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า สินค้า GI ไทย ได้รับการการันตีคุณภาพและรับประกันว่าเป็นสินค้าที่ผลิตจากแหล่งภูมิศาสตร์อย่างแท้จริง