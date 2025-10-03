“ทรู ซีเจฯ” ก้าวสู่ปีที่ 9 เปิดฉากความยิ่งใหญ่ จับมือ “ทรูวิชั่นส์ นาว” เปิดตัวจักรวาลซีรีส์ ปี 2026 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เก้าปี +1 ก้าวไปพร้อมกันกับ ทรู ซีเจฯ” จัดเต็มทัพนักแสดง ในงาน “9+1 The New Originals TRUE CJ UNIVERSE”

บริษัท ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์ จำกัด ผู้นำด้านการผลิตคอนเทนต์คุณภาพระดับพรีเมียม เดินหน้าฉลองครบรอบ 9 ปีอย่างยิ่งใหญ่ +1 ก้าวเข้าสู่ทศวรรษใหม่อย่างมั่นคง ผนึกกำลัง ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) เปิดตัว “9+1 The New Originals TRUE CJ UNIVERSE” ภายใต้แนวคิด “เก้าปี +1 ก้าวไปพร้อมกันกับ ทรู ซีเจฯ Better Society for Better Tomorrow” เพื่อยืนยันจุดยืนในฐานะผู้นำด้านคอนเทนต์บันเทิงของไทยในปี 2026
ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา ทรูวิชั่นส์ ร่วมกับ บริษัท ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์ จำกัด ถือเป็นพันธมิตรหลักสำคัญในการผลิตคอนเทนต์ไทยชั้นนำ ด้วยผลงานคุณภาพกว่า 30 เรื่อง และในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 10 นี้ เราพร้อมสร้างปรากฎการณ์ใหม่อีกครั้ง ด้วย “ออริจินัลซีรีส์” อัดแน่นด้วยความบันเทิงครบรส ครอบคลุมทุกอารมณ์ ตอบโจทย์ผู้ชมทุกกลุ่ม ผ่านแอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) – Home of Entertainment แห่งยุคดิจิทัล ที่เดียวเท่านั้น ซึ่งงานได้จัดขึ้น ณ โรงภาพยนตร์ SCREEN X ICON CINECONIC, ICONSIAM โดยมีเหล่านักแสดง ผู้กำกับ และพันธมิตร เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง สะท้อนภาพความแข็งแกร่ง และทิศทางแห่งอนาคตของ ทรู ซีเจฯ ในระดับสากล
ภายในงาน ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คุณพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา หัวหน้าคณะผู้บริหารส่วนงานคอนเทนต์ ด้านกลยุทธ์ การลงทุน และพันธมิตรธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ์, คุณองอาจ ประภากมล หัวหน้าผู้บริหาร หน่วยงานทรูวิชั่นส์และมีเดีย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ 3 ผู้บริหารจากบริษัท ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์ จำกัด คุณไมเคิล จอง - คุณอารี อารีจิตเสถียร กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) รวมถึง คุณมณฑล อารยางกูร หัวหน้าสายงานผลิต อีกทั้งยังมีพันธมิตรคนสำคัญ ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และคุณเจน วัฒนา ขจัดสารพัดภัย Lead of TH WEBTOON Original Content รวมถึงผู้สนับสนุนหลักอย่าง ไอคอนสยาม, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป , ซีพี, ซีพี บีแอนด์เอฟ ไทยแลนด์ และแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้
9 ซีรีส์ใหม่ + 1 ความพิเศษเริ่มต้นกันกับเรื่องแรก “มเหสีน้อย” ที่ได้ “ใหม่ - ภวัต พนังคศิริ” เรื่องราวความรักของผู้หญิงที่มีความหัวสมัยใหม่ในยุคอดีต สื่อสารเรื่อง “การยอมรับในความเปลี่ยนแปลง” แทน “การยึดติดจนตกยุค” เรื่องนี้นำแสดงโดย ปีเตอร์แพน - ทัศน์พล, เอ็มม่า – ปาณิสรา, เอนจอย - ธิดารัตน์ และต้อง สมิตพงศ์
เรื่องที่ 2 กับ “Missing ห่วง หาย ตาย จาก” ที่กำกับโดยหัวหน้าสายงานผลิตของทรู ซีเจฯและผู้กำกับซีรีส์ดัง “Good Doctor หมอใจพิเศษ” “อ๊อฟ - มณฑล อารยางกูร” เรื่องราวเหนือธรรมชาติในหมู่บ้านวิญญาณ สะท้อนแนวคิดเรื่องทำความดีต่อกันก่อนจะสายไป โดยได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องคนหายจริงโดย “มูลนิธิกระจกเงา” และยังได้นักแสดงนำมากฝีมืออย่าง ไบร์ท - นรภัทร, นก – ฉัตรชัย และไอซ์ – ภาณุวัฒน์ มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราว
เรื่องที่ 3 “มุ่ยเฟย” ย้อนกลับไปสู่บรรยากาศของไทยเมื่อ 30 ปีก่อน สะท้อนการแสวงหาประโยชน์จากผู้ที่ขาดโอกาส ผ่านหญิงสาวชนเผ่าที่ชีวิตผกผันจนกลายเป็นวิญญาณอาฆาต ซึ่งกำกับโดย “เพชร – วรายุ รักษ์กุล” นำแสดงโดย แพต - ชญานิษฐ์, ออฟโรด - กันตภณ และหน่อง – ธนา
เรื่องที่ 4 “บ้านตัวอย่าง ครอบครัวตัวหลอก” คอมเมดี้สะท้อนสังคมยุคใหม่ของการอวดความสำเร็จบนโซเชียลมีเดีย จนเรื่องราวใหญ่โตเกินควบคุม กระตุ้นให้ผู้ชมได้ตกตะกอนความคิดในเรื่องความหมายที่แท้จริงของการมีชีวิต นำแสดงโดย คริส หอวัง, เผือก - พงศธร และกำกับโดย “คิม – ธนวัฒน์ เอี่ยมจินดา”
เรื่องที่ 5 “CRASH COURSE IN ROMANCE” ซีรีส์รักโรแมนติคและอบอุ่นหัวใจ สะท้อนแนวคิด จริงอยู่ที่พ่อแม่คือครูคนแรกของลูก แต่ลูกๆก็เป็นติวเตอร์ชีวิตของพ่อแม่เช่นกัน ผ่านฝีมือของผู้กำกับมากความสามารถอย่าง “ตุ๋ย - พฤกษ์ เอมะรุจิ” นำแสดงโดย อาเล็ก - ธีรเดช, เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา ร่วมด้วยกองทัพนักแสดงรุ่นใหม่นำโดย น้องวันใหม่ จากบ้านฉัตรบริรักษ์
นอกจากนี้ยังมี “บ้านซ่อนศพ” ซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนว่าด้วยมิตรภาพลูกผู้ชาย ที่มีเรื่องราวซับซ้อนและพลิกผันตลอดเวลา สร้างจากนิยายดังของนักเขียนนามปากกา “สาววายรำพัน”, “ร้านซ่อมความทรงจำ” ซีรีส์อบอุ่นหัวใจที่ว่าด้วยร้านซ่อมของเก่าในความทรงจำ ที่จะซ่อมปมในใจของเจ้าของสิ่งของนั้นไปพร้อมกัน, “CALL ME IF YOU CAN” ภัยจากคอลเซนเตอร์ ปัญหาทางสังคมที่คนไทยมากมายเคยเจอ ผ่านชีวิตสองตัวนำที่พลิกผันต้องมาช่วยทลายธุรกิจหลอกลวงระดับประเทศนี้ โดยโปรเจกต์สุดท้ายเป็นการประกาศความร่วมมือระยะยาวกับ LINE WEBTOON โดยมีเป้าหมายผสานจุดแข็งในการสร้างคอนเทนต์และการตลาด ฉบับคนแสดงและฉบับเว็บตูนร่วมกันโดย ทรู ซีเจฯ จะนำร่องโปรเจกต์แรกด้วย “บุษบาเสี่ยงตรีน” เว็บตูนไทยแนวแฟนตาซีอิงวรรณคดีไทยของนักเขียนเว็บตูนชื่อดัง “Amulin” ที่มียอดรับชมสูงกว่า 12.7 ล้านวิว มาทำเป็นซีรีส์ฉบับคนแสดง และทาง LINE WEBTOON จะเลือกซีรีส์ไปปรับเป็นเว็บตูน เพื่อต่อยอดความสนุกในอนาคตอีกด้วย
อีก +1 ความพิเศษจากการร่วมมือกับ THEBLACKSEA สู่การสร้างสรรค์ลิมิเต็ดซีรีส์สำหรับทรูวิชั่นส์ “Where I Wanna Be ที่ที่มีเธอ” ที่ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากซิงเกิลที่ 2 ของ VOC พบกับเคมีสุดอบอุ่นของ วิคเตอร์, อองรี และโชกุน จาก VOC ประกบสามนางเอกตัวท็อปแห่งยุค โบว์ เมลดา, ใบปอ ธิติยา และมาเบล สุชาดา (หรือ มาเบล PiXXiE) เรื่องราว ความรัก และดนตรีที่จะทำให้ทุกคนอยากอยู่ “ที่ที่มีเธอ” มาถึงที่สุด +1ความพิเศษกับ “จักรวาลหมอดี” ต่อยอดจากซีรีส์ดังอย่าง “Good Doctor หมอใจพิเศษ” ด้วยหลากหลาย “หมอฮีโร่ใหม่” ที่พร้อมกลับมาสร้างรอยยิ้ม น้ำตา และความอบอุ่นหัวใจของภาคขยายใหม่ๆ ในปีหน้าแน่นอน
ด้วยเป้าหมายการสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพที่เข้าถึงทุกหัวใจผู้ชม และขยายโอกาสให้กับครีเอเตอร์ไทยสู่สายตาระดับโลกอย่างยั่งยืน “ทรู ซีเจฯ” จึงได้เดินหน้าตอกย้ำการส่งเสริม Soft Power ผ่านซีรีส์ไทย ในการนำสถานที่ท่องเที่ยว อาหารไทย สู่สายตาชาวโลก เพื่อสร้างกระแสตามรอยคอนเทนต์ ส่งท้าย +1 ก้าวสู่ทศวรรษใหม่ ด้วยการผนึกกำลัง “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” เพื่อพัฒนาและสร้างนักเขียนรุ่นใหม่ตามต้นแบบจากประเทศเกาหลีใต้ ซีเจ อีแอนด์เอ็ม เพื่อเป้าหมายคอนเทนต์ไทยคุณภาพสู่ตลาดโลก