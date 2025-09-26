Fam Festival 2025 มหกรรมครอบครัว ที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพฯ 27-28 ก.ย.นี้

อยากเห็นลูกยิ้ม อยากให้พ่อแม่พัก อยากให้ปู่ย่าตายายมีความสุขในครอบครัว
Fam Festival 2025 มหกรรมที่ออกแบบมาเพื่อทุกเจเนอเรชัน
เพราะครอบครัวไม่ใช่ใครคนเดียว แต่คือเราทุกคน
และเพราะครอบครัว คือที่แรกที่เราหัวเราะ และที่เดียวที่เราร้องไห้ได้เต็มที่
ครอบครัวคือครูคนแรก และเพื่อนคนสุดท้ายที่ไม่เคยจากไป
Fam Festival 2025 กำลังจะชวนเราไปย้ำหัวใจข้อนี้…ด้วยกัน
27–28 ก.ย. 2568 เวลา 10.00-16.00 น. พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร)
กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย จัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และ สสส.
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://events.make-form.com/fam-fest-2025/register
FAM Festival 2025 มหกรรมครอบครัว ที่ตั้งใจทำให้คำว่า บ้าน ขยายออกไปเป็นคำว่า สังคม เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องนั่งเล่น โต๊ะอาหาร หรือสนามเด็กเล่นเล็ก ๆ ของบ้านหนึ่งหลัง ล้วนส่งผลต่ออนาคตของเมืองใหญ่และโลกที่เราอยู่ร่วมกัน
ในงานนี้ จะได้เจอกับกิจกรรม เวิร์คชอป และการแสดงมากมาย อาทิ
- FAM STAGE : ละครใบ้, เล่านิทาน และคอนเสิร์ตจากศิลปิน
- FAM TALK : กิจกรรมเสวนาจากอินฟลูเอนเซอร์ และ ผู้นำทางความคิดด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว
- CREATIVE FAM ZONE: กิจกรรมและเวิร์คชอป ชวนเด็กๆ และผู้ใหญ่สนุกสนานด้วยกัน เช่น การประดิษฐ์สิ่งของ, Simple Automata, Calming Bottle หรือขวดนำ้ใจเย็น, ทำกระเป๋าผ้า และอื่นๆ อีกมากมาย
- FAM GRANDPARENT GARDEN: กิจกรรมสำหรับคนทุกวัยในครอบครัวที่สามารถทำร่วมกันได้
- FAM MUSIC AND CHILL GARDEN: มุมนิทานพร้อมเพลงฟังเบาๆ ตลอดทั้งงาน หรือจะลุกขึ้นมาขยับไปด้วยกันก็ได้นะ
- FAM PHOTO MEMORY AND FAMILY TREE WALL : ถ่ายภาพครอบครัวกับกิจกรรมใน Photo Booth และเขียนชื่อครอบครัวไว้บนต้นไม้ครอบครัวขนาดยักษ์ใจกลางงาน
- FAM NETWORK : พบกับเครือข่ายของ FAM FESTIVAL ที่จะมาร่วมออกบูธให้ความรู้กับพ่อแม่ ไม่ว่าจะเป็น MAPPA แอพลิเคชั่นการเรียนรู้, HOOK LEARNING การส่งเสริมทักษะสำหรับพ่อแม่ , SHARE AND CARE แพลตฟอร์มพ่อแม่ร่วมเรียนรู้ และอีกมากมาย ที่ยกขบวนมาให้ความรู้กับครอบครัว
งานทั้งหมดนี้ออกแบบมาเพื่อทุกเจเนอเรชัน ทั้งเด็ก ๆ ที่จะได้เรียนรู้ผ่านการเล่น พ่อแม่ที่ได้แลกเปลี่ยนมุมมอง ปู่ย่าตายายที่ได้กลับมามีบทบาทสนุกสนาน และเพื่อนบ้านที่ได้ร่วมสร้างสายสัมพันธ์ใหม่ ๆ
เพราะครอบครัวไม่ใช่เพียงสายเลือด แต่คือชุมชนที่เราเลือกจะดูแลกัน
มหกรรมนี้คือการยืนยันว่า ความสุข ความเข้าใจ และเวลาคุณภาพ ไม่ได้เป็นเพียงคำสวยหรู แต่สามารถจับต้องได้จริง เมื่อเรามาเจอกัน แบ่งปันกัน และเรียนรู้ร่วมกัน
ชวนทุกครอบครัว ทุกเพศ ทุกวัย มารวมพลังกันอีกครั้ง เพื่อบอกกับสังคมว่า…ครอบครัวไม่ใช่เรื่องของใครคนเดียว แต่คือเรื่องของเราทุกคน