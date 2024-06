60 ปี “ยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน” ทำถึง! จัดใหญ่คอนเสิร์ต 6 ศิลปินดัง พร้อมกิจกรรมมากมาย

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.67 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม โดย บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ.สามพราน นครปฐม และ คณะกรรมการบริหารการจัดงาน ได้จัดแถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศลฉลองครบรอบ 60 ปี ในงาน JOSEPH CONCERT 60th Anniversary of The growth for a Better Society ครบรอบ 60 ปี การเติบโตเพื่อร่วมพัฒนาสังคม ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 26 พ.ย.67 เวลา 16.00-22.00 ณ สนามฟุตบอลใหญ่ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐมในงานพบกับ 6 ศิลปินดัง นำโดยวง TATTOO COLOUR จากค่าย Smallroom, วง THREE MAN DOWN จากค่าย GMM Music และวง SLOT MACHINE จากค่าย TERO MUSIC พร้อมด้วยศิลปินรับเชิญ วง Soulnist จากค่าย Wake Music ซึ่งเป็นศิษย์เก่ายอแซฟรุ่น 49 รวมไปถึง Monica และ Firzter จากค่าย GMM Musicโดยนักเรียน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ สามารถซื้อบัตรได้ที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม โทร. 0-62312-4782 หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook : Joseph Concert และ TikTok : Joseph Concertนอกจากนี้ในโอกาสพิเศษ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม ยังมีกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี อาทิ การแข่งขันทักษะและความสามารถทางวิชาการ, การแข่งขันกีฬา, พิธีกรรมทางศาสนา และการจัดทำของที่ระลึกครบรอบ ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของโรงเรียน สามารถติดตามรายละเอียดข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : JSupatham.