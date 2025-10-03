มวลเคมีใหม่!! “ไอซ์-มีมี่” เสิร์ฟความฟินสุดแซ่บปะทะ “เกรซ-หนิงหนิง” ลงซีรีส์ยูริเรื่องใหม่ “Player ไม่อาจห้ามรัก” เริ่มตอนแรก 3 ต.ค.นี้

สิ้นสุดการรอคอยสำหรับแฟนๆ ซีรีส์ยูริสุดร้อนแรง ดัดแปลงจากนิยายขายดีของ SIIX กับซีรีส์เรื่อง “Player ไม่อาจห้ามรัก” เมื่อเสือสองตัวต้องแกล้งเป็นเหยื่อ…ในเกมหัวใจที่ไม่มีใครยอมใคร จากค่าย “HeartPop Studio” ที่ได้นักแสดงมากความสามารถ “ไอซ์-อมีนา กูล” โคจรมาประกบคู่ “มีมี่-เหมือนฝัน แบ้สกุล” นักแสดงน้องใหม่แกะกล่องมากฝีมือครั้งแรก เสิร์ฟเคมีใหม่สุดแซ่บได้อย่างลงตัว ร่วมด้วยสองนักแสดงเคมีดี “เกรซ-เกรซ ฮาร์เปอร์, หนิงหนิง-มาริกา แพร่เกียรติเจริญ” และนักแสดงอีกคับคั่งอย่าง “มาย ณภศศิ, ชิน ชินวุฒ ,ตั้ม ศุภกิตติ์ อูปคำ ฯลฯ” ถ่ายทอดเรื่องราวความรักสุดวุ่นวายที่เต็มไปด้วยแผนลับ และความรู้สึกที่เกินจะควบคุม
เรื่องราวของ “ปัน” (รับบทโดย มีมี่-เหมือนฝัน) เด็กสาวที่อัปเปหิตัวเองไปอยู่อเมริกา และหวังจะตั้งรกรากที่นั่นได้จ้าง “เพทาย” (รับบทโดย ชิน-ชินวุฒ) ชายไทยที่ถือสัญชาติอเมริกันจดทะเบียนสมรส แต่กลับถูกเพทายเบี้ยวหอบเงินค่าจ้าง 1 ล้านบาทหนีไป และยังถูกกลุ่มมาเฟียปริศนาไล่ล่าจนต้องหนีกลับไทย พร้อมกับต้องออกตามหาเพทายเพื่อตามหาความจริง แต่การจะได้มาซึ่งเบาะแสเรื่องเพทายนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เมื่อ “ปัน” กระต่ายน้อยขนพองที่คิดว่าตัวเองเป็นเสือ ต้องงัดทุกเล่ห์เหลี่ยมมารยาหญิงมาใช้เพื่อล้วงข้อมูลจากสาวสวยแสนฉลาดและแสนจะแพรวพราวอย่าง “พลอย” (รับบทโดย ไอซ์-อมีนา) ดารานางร้ายสาวสวยแห่งวงการบันเทิงไทย ซึ่งเป็นน้องสาวของเพทาย โดยหวังว่าความใกล้ชิดจะทำให้ “พลอย” ยอมเปิดเผยความลับของเพทาย ภารกิจหว่านเสน่ห์เล่นเกมหัวใจจึงได้เริ่มต้นขึ้น แต่ยิ่งหลอกให้รัก “ปัน” กับยิ่งหลงรัก ยิ่งวางกับดัก ยิ่งถูก รวบจับเสียเอง สุดท้ายแล้วความรักที่เริ่มต้นด้วยผลประโยชน์และการเล่นเกมหัวใจ ของหญิงสาวสองคนที่คนนึงทะนงตนหลงตัวเองว่าเป็นเสือ แต่อาจจะโดนเสือตัวจริงแกล้งเป็นเหยื่อเพื่อตลบหลัง ระหว่าง ความลับ ความทะนงตน ชัยชนะ และความรู้สึก อะไรจะชนะ.. รวมถึงความรู้สึกที่จะต้องถูกยับยั้งหัวใจ ยังไงก็... ไม่อาจห้ามรัก ที่ต้องตามลุ้นไปพร้อมกัน!
พบกับซีรีส์เรื่อง “Player ไม่อาจห้ามรัก” ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 20.00 น. ทาง Youtube : HeartPopStudio และดูเวอร์ชัน UNCUT บนแอป iQIYI เวลา 21.00 น. และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น เริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคมนี้
