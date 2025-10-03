เปิดหมดเปลือกชีวิต “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น“ อีกครั้ง! “รวยร้อยล้าน” ก็ยังไม่พอ? พร้อม “เรื่องจริง” ที่ยังไม่เคยเล่าที่ไหน

ในสัปดาห์นี้ “ตีท้ายครัว” ขอไปบุกบ้านใหม่สุดอลังการของ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” และ “ยิว ฉัตรมงคล” เปิดมุมลับบ้านราคากว่า 100 ล้านบาท ที่หลายคนฮือฮา!! งานนี้ไม่ใช่แค่โชว์บ้าน แต่ “เจนนี่–ยิว” ยังเปิดใจครั้งแรกผ่านรายการ ว่าทำไม? ถึงกลายเป็นครอบครัวที่มีรายได้ แตะ 8 หลัก ได้ตั้งแต่อายุไม่ถึง 30 ปี! พร้อมเส้นทาง 10 ธุรกิจสุดปัง ที่ทำให้เงินไหลมาเทมา และเผยแชร์เคล็ดลับ “จากหนี้พุ่ง–ชีวิตติดลบ” แต่พลิกด้วยพลัง ออนไลน์ คว้ารางวัล “ขายดีที่สุด” จนได้บ้านหลังที่เจ็ด กับราคาร้อยล้านที่เตรียมต่อยอดไปถึงพันล้าน
ซึ่ง “เจนนี่” ยอมรับตรงๆ เลยว่า “แต่ก่อนคืนจนมาก ไม่เคยมีบ้าน ก็เลยทำให้เป็นคนบ้าบ้าน เพราะไม่เคยมี ไม่เคยได้ รู้สึกเสมอว่าชีวิตนี้ฉันจะไม่กลับไปจนอีกแล้ว เลยทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการสร้าง ในการทำทุกอย่าง ออกแนวเก็บกด จากคนมันไม่เคยมี เพราะแต่ก่อนหนีหนี้ก็ไปเช่าที่ใหม่ เดือนละ 500 บ้าง 1500 บ้าง ตอนนี้มันเหมือนสะใจตัวเอง ภูมิใจในตัวเอง ทุกวันนี้มีความสุข”
แต่ไม่หมดแค่นั้น!! “เจนนี่” เล่าแบบหมดเปลือกถึงจุดเปราะบางในชีวิต เผชิญทั้งโรคซึมเศร้า–แพนิกที่รุมเร้า จนเกือบบ้านแตก รวมถึงดราม่ากับคุณแม่ ที่เคย “เป็นหนี้” ถึงขั้นอาย ต้องใช้หนี้กลางไลฟ์สด และจุดเปลี่ยนในชีวิตคู่ ที่ต้องแยกจากชีวิตแม่และน้อง เพราะแม่เป็นหนี้ ที่กลายเป็นประเด็นดราม่าที่เพิ่งผ่านมา งานนี้เจนนี่ยอมรับเลยว่า
“เรื่องแม่เป็นหนี้ จริงแหละ ก็มีคนส่งข่าวมาบอกว่าแม่เป็นหนี้นะ พอเราเห็น เราก็โอเค ชิวๆ ไปก่อน แต่จากนั้นก็มาคิดว่าเราจะทำยังไงให้ดูซอฟท์ที่สุด โอเคแหละ แม่เราเป็นหนี้จริง แต่จะทำยังไงให้คนที่มองเข้ามา แล้วไม่ได้ดูว่าที่บ้านเราแย่ขนาดนั้น ถ้ามันแย่ ก็ขอให้แย่น้อยที่สุด แล้วก็รู้สึกว่า ความรู้สึกของคนในบ้านมันสำคัญ ถ้าเราแสดงออกไป คนจะสะท้อนกลับมาทันที ว่าเรากำลังรู้สึกอะไรอยู่ ที่นี้พอเราขึ้นไลฟ์ปุ๊บ หนูพยายามโฟลว์ทุกอย่าง ให้มันปกติที่สุด โอเค…แม่เป็นหนี้แล้ว แล้วสเต๊ปต่อไป ยังไงต่อ ทำงานยังไง แม่ต้องคืนยังไง เจนนี่ต้องแก้ปัญหาให้ถูกจุดที่สุด ก็พยายามอธิบายว่าให้ทุกคนเข้า แต่หลังบ้านมันก็รู้สึกบาดเจ็บแหล่ะค่ะ”
เจ้าตัวยังเผยอีกว่า มันเลยกลายเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดปัญหากับยิว ก็เลยต้องเปิดใจคุยกัน “ปัญหาครอบครัวหนูนี่แหละ เป็นปัญหาที่จะทำให้เลิกกันมากที่สุด ซึ่งทุกๆ คนรอบตัวจะบอกเสมอว่าอย่าลืมรักษาใจยิวให้มากที่สุด เพราะทุกคนบอกว่าครอบครัวใหม่ก็สำคัญ และนี่คือพ่อของลูก เราจะมาพังเหมือนชีวิตเรา ที่ไม่มีพ่อ ไม่ได้!! ซึ่งหลายครั้งหนูก็รู้สึกว่าหนูตัดสินใจเห็นแก่ตัวเกินไป แต่หนูก็คิดว่าหนูทำถูกแล้ว แล้วมันยากมากที่เราต้องตัดสินใจอะไรแบบนั้น ต้องยอมลดทุกอย่าง ลดอีโก้ ลดอารมณ์ลงมา เพื่อมานั่งคุยกัน“
จากนั้นพิธีกร “ตีท้ายครัว” เลยขอถาม “ยิว” ว่าทั้งหนักแน่น และแบกหนักขนาดนี้ มีเหตุผลอะไรที่ซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้มาตลอด ด้านยิวเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า “ผมเอาลูกเป็นที่หนึ่ง เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะชั่ว ใครจะดี พอเลิกกัน คนที่เสียใจที่สุดคือ ลูก แล้วที่ผ่านมาถึงจะมีคนมาบอกว่ายอมได้ยังไง มันหนักมาก แต่สำหรับผม มันไม่ได้หนักขนาดนั้น มันไม่ได้มีเหตุผลพอที่จะทำให้อนาคตลูกของผมจะต้องไม่มีพ่อ หรือไม่มีแม่ มีคนบอกว่าผมพูดแรง แต่จริงๆ ผมไม่ได้พูดแรงนะ แต่ผมพูดความจริง แล้วเจนเป็นคนกลัวความจริง”
แต่ท้ายรายการก็ได้สร้างความฮือฮากับประเด็นร้อนแรง ตรงคำถามเด็ดของทีมพิธีกรที่ว่า ตั้งเป้าชีวิตไว้ยังไง ซึ่ง “เจนนี่” ก็ตอบแบบเปิดใจตรงๆ “ตั้งเป้าไว้ว่าวันหนึ่งมีเงินร้อยล้านแล้วจะพอ แต่พอมาถึงจริงๆ มันไม่พอ มันต้องมีอีก ต้องสร้างอีก ต้องมีอีก เรามีลูกสองคน ลูกจะได้แบ่งกันยังไง โตขึ้นลูกจะทำยังไง ก็เลยคิดว่าทำไปเหอะ เรายังมีแรง”
รวมไปถึงอีกหนึ่งคำถาม ที่ไม่ถามไม่ได้!! คนยกให้ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” คือ “เจ้าแม่ดรามา” แม้แต่ลูกเข้าโรงเรียน ที่เป็นโรงเรียนอินเตอร์ ก็ยังโดนกระแซะเรื่ิองค่าเทอม กระทุ้งเรื่องการพูดภาษาอังกฤษของเจนนี่ ที่เจนนี่ก็บอกตรงๆ ว่า หนูโดนทุกช่วงของชีวิต แม้แต่ซื้อบ้านราคาร้อยล้าน บ้านต้องมาพร้อมลานจอดรถทัวร์ส่วนตัวอีก แต่ทั้งสองก็เผยหมดเปลือกกับวิธีตั้งรับ
เจนนี่ : ซึ่งปัญหาทุกอย่างที่เข้ามา เราต้องมีสติ ที่ผ่านมาหนูไม่มีสติ อยากพูดเลย อยากไลฟ์ ไลฟ์เลย ฉันอยากจะพูดข้อเท็จจริง ฉันจะเล่า ไม่สนอะไรทั้งนั้น แต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ สติมาก่อน เกิดอะไรขึ้น 1 2 3 4 อะไรพูดได้ อะไรพูดไม่ได้ หรืออะไรปล่อยผ่านได้ อะไรที่เราหาประโยชน์จากมันได้ อะไรที่เราไม่ควรพูด ไม่ควรไปแตะเลย
ยิว : เราโฟกัสการเป็นตัวเอง ที่เป็นคนดีจริงๆ เป็นคนดีที่ไม่เบียดเบียนใคร เป็นคนดีจริงๆ ให้คนเห็นว่าเราดี เราใช้เวลาพิสูจน์มามากพอ พอถึงวันนั้นเราพูดอะไรก็ได้ เราพูดอะไรที่เป็นความจริง คนก็เชื่อ เราโกหกคนก็รู้ ถ้าเราเป็นคนดีจริง คุณจะไม่มีทางบาดเจ็บจากอะไรเลยโดยเด็ดขาด แต่ว่าทั้งหมดต้องให้เวลาพิสูจน์
เรียกว่าเทปนี้มีครบทั้ง ความอลังการ – เส้นทางร้อยล้าน – จุดอ่อนที่ใครไม่เคยรู้ บอกเลยว่า แซ่บ–จริง–จัง ห้ามพลาด!! ในรายการ “ “ตีท้ายครัว” วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคมนี้ เวลา 14.15 น. ทางช่อง 3 กด 33 และชมย้อนหลังได้ทาง YouTube: NGOA TV พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวใกล้ชิดได้ที่ Facebook : ตีท้ายครัว / Instagram : @teetaikrua / TikTok : @teetaikrua