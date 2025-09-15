ร้อง ผบ.ตร. จี้ ทบทวนมาตรการอายัดบัญชี ชี้ควรโฟกัสเฉพาะยอดโอนต้องสงสัย ป้องกระทบผู้บริสุทธิ์

ผู้เสียหายเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนผบ.ตร.ทบทวนมาตรการอายัดบัญชีและจัดการบัญชีม้าโดยสนับสนุนการอายัดในส่วน ที่เป็นเฉพาะยอดเงินโอนของบัญชีต้องสงสัยเป็นบัญชีม้า ป้องกันกระทบผู้บริสุทธิ์
วันนี้ (15 ก.ย.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายแทนคุณ จิตต์อิสระ ประธานชมรมสันติประชาธรรม พร้อม ต้นอ้อ ชลิดา พะละมาตย์ ประธาน มูลนิธิเป็นหนึ่ง พาผู้เสียหาย เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนกับ พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร.เพื่อขอให้ทบทวนมาตรการอายัดบัญชีและจัดการบัญชีม้า โดยสนับสนุนการอายัดในส่วน ที่เป็นเฉพาะยอดเงินโอนของบัญชีต้องสงสัยเป็นบัญชีม้า เท่านั้นเพื่อแยกบัญชีของผู้บริสุทธิ์ที่ทำงานโดยซื่อสัตย์สุจริต ไม่ได้รับผลกระทบ
นายแทนคุณ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากมาตรการจัดการบัญชีม้าการอายัดบัญชีมี 2 รูปแบบ คือ ระงับชั่วคราว ประชาชนโทรไปที่ หมายเลข 1441 ในกรณีที่มีเหตุต้องสงสัย เช่น อายัดผิดหรือโอนไปแล้วไม่ปกติ ก็โทรไประงับชั่วคราวได้ 3 วัน ซึ่งภายใน 3 วัน ผู้ร้องต้องไปแจ้งความ ซึ่งง่ายเกินไป ทําให้กระทบกับสิทธิของประชาชนเป็นจํานวนมากเพราะคนส่วนใหญ่ก็ใช้การโอนเงินในการทําธุรกรรมเป็นหลัก จึงอยากขอให้ทบทวน มาตรการดังกล่าวซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของหลายหน่วยงานที่มีการร่วมมือกันโดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งกลไกที่ผ่านมาทําให้เกิดผลกระทบกับประชาชนเป็นจํานวนมาก
"ส่วนตัวสนับสนุนในเรื่องของการปิดบัญชี ตามล่าม้า คว้าเงินคืน แต่อยากให้ปรับเป็นการอายัดเฉพาะยอดของบัญชีที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ยอดเงินที่ไม่เกี่ยวข้องไม่อยากให้ได้รับผลกระทบ แม้ที่ผ่านมาจะสามารถ อายัดเงิน ที่เสียหายได้ มากถึง 9.5 หมื่นล้านบาท ทำให้ผู้เสียหายจำนวนมาก ได้รับเงินคืนทัน แต่ก็มีบางส่วน ไม่เกี่ยวข้อง ส่วนตัวได้รับร้องเรียนมาจำนวนมาก ว่าโดนหลอกคอลเซ็นเตอร์ แต่บัญชีเหล่านั้นไม่โดนอายัด จึงอยากขอให้ทบทวน มาตรการดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือ ผู้บริสุทธิ์ที่ได้รับผลกระทบ และเร่งแก้ไข การอายัดบัญชีม้าของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง"นายแทนคุณ กล่าว
ด้านน.ส.เอ๋ (นามสมมติ) หนึ่งในผู้เสียหาย ซึ่งเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยแห่งหนึ่ง กล่าวว่า ตัวเองได้รับผลกระทบจากการถูกอายัดบัญชี โดยบัญชีที่โดนอายัดเป็นบัญชีหลักค่าใช้จ่ายของครอบครัวและเงินทุนหมุนเวียนในร้าน หลักแสน และถูกอายัดบัญชีมานานกว่า 5 เดือนแล้ว ตำรวจมีการยื่นหนังสือถอนให้ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน จนปัจจุบันพยายามติดตามเรื่อง ทั้งทางธนาคารและตำรวจมาตลอด แต่ก็ยังไม่สามารถใช้เงินในบัญชีของตัวเองได้ ซึ่งสาเหตุที่ถูกอายัดบัญชี ทราบเพียงว่า ลูกค้าเสริมสวย แล้วโอนเงินมา 1,200 บาท แต่ต่อมาบัญชีใช้งานไม่ได้ ซึ่งธนาคารให้โทรไปที่หมายเลข 1441 เพื่อพูดคุยกับทางตํารวจโดยมีเลขคดีเรียบร้อยแล้ว จะต้องไปทําตามขั้นตอนเพื่อปลดอายัด จากนั้นก็ต้องติดต่อผู้ที่มาแจ้งเพื่อมายืนยัน ซึ่งการอายัดในครั้งนี้ ลูกค้าแค่โทรแจ้งหมายเลข 1441 ก็สามารถอายัดได้แล้ว
"ส่วนตัวมองว่าไม่เป็นธรรมกับเราเลย เพราะไม่ใช่เงินทั้งหมด ที่ผิดปกติ ยอมรับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อ ครอบครัวมาก แต่กลับได้รับคำตอบจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพียงให้ทำตามขั้นตอนและไม่สามารถให้คำยืนยันได้ ว่าระยะเวลาในการดำเนินการจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ ซึ่งหากไม่มีเงินสำรองก็คงจะส่งผลกระทบหนัก เพราะต้องทํามาหากินและเงินใช้ทุกวัน ส่วนตัวยืนยันและมั่นใจว่าตัวเองไม่ได้เป็นบัญชีม้าสามารถตรวจสอบอย่างละเอียดได้ มีเอกสารพร้อมทุกอย่าง แต่ก็ยังไม่ได้มีการมาตรวจสอบ"ผู้เสียหายรายนี้ ระบุ
น.ส.เอ๋ กล่าวด้วยว่า ตัวเองโดนอายัดบัญชี เป็นวันเดียวกันกับที่ลูกชายต้องมอบตัวเข้าโรงเรียนแต่เธอกลับไม่มีเงิน เพราะไม่สามารถใช้เงินในบัญชีได้เนื่องจากถูกอายัดจนต้องนําทรัพย์สินส่วนตัวและทองไปขายเพื่อนํามาเป็นค่าใช้จ่ายในการมอบตัวเข้าโรงเรียนให้กับลูก จนถึงตอนนี้ยังต้องขายทองที่เก็บสะสมเอาไว้เพื่อยื้อเวลารอให้บัญชีกลับมาใช้งานได้ ซึ่งการเดินทางมาวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงที่ส่งไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทบทวนมาตรการหรือ วางแผนในระยะยาวเพื่อ การแก้ไขปัญหา การอายัดบัญชีม้า ไม่ให้ใครต้องมาได้รับผลกระทบแบบครอบครัวของตนเองอีก