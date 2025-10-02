Exclusive “มิกค์” ย้อนเล่าตำนานฮีโร่พันธุ์ไทย 'ลูกผู้ชายพันธุ์ดี' พร้อมคืนจอทุกเช้าวันอาทิตย์ เริ่ม 5 ต.ค.นี้

คนดีกลับมาแล้วจ้า ! ช่อง 7HD รู้ใจแฟน ๆ เตรียมส่ง “ลูกผู้ชายพันธุ์ดี” ละครดังฮีโร่พันธุ์ไทยในตำนานคืนจอ ด้าน “มิกค์” ย้อนเล่าความทรงจำการทำงาน และฟีดแบ็กที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยน พร้อมชวนคนดูติดตามชมพร้อมกัน ทุกวันอาทิตย์ 7 โมงเช้า เริ่มวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคมนี้
ฮือฮาสนั่นโซเชียลแฟน ๆ เตรียมปักหมุดรอชมทันที เมื่อ ช่อง 7HD ปล่อยสปอตโปรโมต “ลูกผู้ชายพันธุ์ดี” ละครน้ำดีสายพันธุ์ฮีโร่ จะกลับมาออกอากาศอีกครั้ง ทุกวันอาทิตย์ เวลา 7.00 น. เริ่มวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคมนี้
หลังจาก ปี 2557 เคยสร้างปรากฏการณ์ ฮีโร่พลังหมัดสายฟ้ากุมหัวใจผู้ชมทุกเจนฯ และยังเป็นละครที่ “มิกค์ ทองระย้า” ขึ้นแท่นเป็นพระเอกเต็มตัวครั้งแรก จนแจ้งเกิด โดยรับบท “ไท” อดีตนายตำรวจที่ตัดสินใจลาออกจากราชการ มาเป็นเจ้าของไร่ “พงษ์พิทักษ์” กับภารกิจปราบปรามเหล่าร้ายสายอิทธิพล ในบทบาทของฮีโร่ “ลูกผู้ชายพันธุ์ดี” ที่มีอาวุธเด็ดคือ “หมัดสายฟ้า” วันนี้มาร่วมย้อนความทรงจำ ผ่านบทสัมภาษณ์พิเศษ ของพระเอกหนุ่มสุดฮอตไปพร้อมกัน
การกลับมาคืนจออีกครั้งของ ลูกผู้ชายพันธุ์ดี ได้กระแสตอบรับสุดพีค
“มีคนทักเข้ามาเยอะเลยครับว่าคิดถึงละครลูกผู้ชายพันธุ์ดี รวมถึงก็มีหลายเพจเลยครับที่กลับมาพูดถึง ผมก็ดีใจนะครับที่ทุกคนยังคิดถึง ยังจำตัวละคร ไท ที่ผมแสดง จำฮีโร่สายฟ้าได้ ละครเรื่องนี้นับเป็นละครหนี่งในมาสเตอร์พีซของผมเลยนะ เพราะเป็นเรื่องแรกที่ทำให้คนรู้จัก มิกค์ ทองระย้า คือคนเกือบทั้งประเทศรู้จักมิกค์จากละครเรื่อง ลูกผู้ชายพันธุ์ดี และวันนี้คนก็ยังกลับมาพูดถึงอยู่ ผมเจอแฟนละคร ก็ยังทักผมถึงตัวละคร ไท ในลูกผู้ชายพันธุ์ดี บางคนเล่าให้ฟังว่า ดูละครเรื่องนี้ตอน 4 ขวบ ตอนนี้เขาอายุ 15 แล้ว ลูกผู้ชายพันธุ์ดีเป็นตำนาน ที่โตมาพร้อมกับเด็กในยุคหนึ่งเลย”
เรื่องแรกที่ได้เป็นพระเอกเต็มตัว
“ลูกผู้ชายพันธุ์ดี เป็นละครที่ผมตั้งใจมากครับ เพราะเป็นละครที่ผมได้รับโอกาสให้ขึ้นมาเป็นพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกด้วย แล้วก็ยังเป็นละครบู๊เต็มตัวเรื่องแรกด้วยครับ ก่อนที่จะเริ่มถ่ายทำก็เลยมีการเวิร์กชอป เรียนคิวบู๊กันแบบหนักหน่วงมาก เพราะก่อนหน้านั้นผมก็ยังไม่เคยเล่นบู๊แบบเต็ม ๆ มาก่อน ผมจำได้ไม่ลืมเลยนะครับ มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราถ่ายฉากบู๊ติดต่อกันแบบ 3 วันติด จนมาวันที่ 4 ที่เราเริ่มถ่ายบู๊กันตั้งแต่เช้า ไปจนถึงช่วง 5-6 โมงเย็น จนผมยกขาไม่ขึ้นแล้ว ตอนนั้นผู้กำกับต้องบอกยกกองก่อน เพราะเรายกขาไม่ไหวแล้ว คือเราอยากให้ได้งานออกมาดีที่สุด เต็มที่สุด ๆ ซึ่งพอละครออกอากาศ เราก็กลายมาเป็นพระเอกนักบู๊ จากผลงานละครเรื่องนี้เลยครับ แล้วพอเขาเห็นว่าเราบู๊ได้ หลังจากนั้นผมก็บู๊มาตลอดเลย (หัวเราะ)”
ซูเปอร์ฮีโร่พันธุ์ไทยในตำนาน ที่เคยสร้างกระแสแรงขวัญใจทุกเจนฯ
“ตอนนั้นคือดังมากครับ สำหรับน้อง ๆ เด็ก ๆ ที่ชอบซูเปอร์ฮีโร่ เพราะลูกผู้ชายพันธุ์ดี น่าจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่เรื่องแรก ๆ ของไทยเลยนะครับ ที่มาทำเป็นละครทีวี และก็ยังเป็นฮีโร่ที่แต่งตัวเต็มยศ ใส่เหมือนพวกซูเปอร์เรนเจอร์ มีท่าการต่อสู้เป็นเอกลักษณ์ คือท่าหมัดสายฟ้า เป็นฮีโร่ที่มีพลัง แล้วช่วงนั้นเวลาไปไหนมาไหน เด็ก ๆ ก็จะใส่หน้ากากแบบฮีโร่ลูกผู้ชายพันธุ์ดีด้วย อย่างเรื่องของชุดซูเปอร์ฮีโร่ที่ใส่ ผมจำได้เลยว่าจะมีชุดเหมือนกัน 3 ชุดเอาไว้ใส่สลับตอนถ่ายทำ เพราะชุดที่ใส่ทุกวันหลังเราถ่ายทำเสร็จจะต้องซักครับ เพราะเต็มไปด้วยเหงื่อ คือเราอาบเหงื่อต่างน้ำทุกวันเลย”
ดีใจ “ลูกผู้ชายพันธุ์ดี” กลับมาสร้างความสุขอีกครั้ง
“ผมรู้สึกมีความสุขนะครับ เพราะมันทำให้เราย้อนกลับไปคิดถึงช่วงเวลาตอนนั้น และยิ่งดีใจที่ได้เห็นหลายคนเลยเข้ามาพูดถึงในโซเชียล อย่างใน TikTok มีคนตัด แล้วก็เอามาพูดถึงตัวละครของเรา บอกว่าเขาชื่นชอบอยู่ ผมยังคิดถึงความสนุกทุกครั้งที่อยู่ในกอง อย่างช่วงที่เล่นบู๊ ละครเรื่องนี้ให้ความรู้ผมเรื่องฉากแอ็กชั่นเยอะมาก ๆ เพราะมีพี่ ๆ สตั๊นท์แมนที่เราได้ทำงานด้วยกันมา เขาก็จะมีคำแนะนำทำให้เราเข้าใจการแอ็กชั่นมากขึ้น แล้วพอเริ่มบู๊ได้แล้ว จะเริ่มสนุกที่จะพัฒนาการแอ็กชั่นของเราต่อไปอีก ทำให้สนุกทุกวันที่ไปกองละคร จะว่าไปช่วงนั้นผมก็เบอร์ต้น ๆ ของการบู๊เลยก็ว่าได้นะครับ (หัวเราะ) และตอนนั้นถือว่าได้เรตติงเยอะมากครับ”
มิกค์ขอฝากแฟน ๆ ติดตามชม ฮีโร่พันธุ์ไทย “ลูกผู้ชายพันธุ์ดี”
“ผมอยากฝากลูกผู้ชายพันธุ์ดี ที่จะกลับมาออกอากาศอีกครั้ง ทุกวันอาทิตย์ เวลา 7.00 น. ทางช่อง 7HD สำหรับใครที่เคยดูตอนเด็ก ๆ อยากให้กลับมาดูกันอีกรอบหนึ่ง และชวนน้อง ๆ ที่ยังไม่เคยดู มาดูและสนุกไปด้วยกันนะครับ นอกจากนี้ผมยังมีผลงานที่กำลังออกอากาศอยู่ตอนนี้คือ พรหมพยศ ทุกวันจันทร์ อังคาร เวลา 20.40 น. ฝากเป็นกำลังใจให้พี่ก้าน กับ แป้งร่ำ (ชยิสรา วัฒนะนาวิน) ด้วยนะครับ ส่วนผลงานต่อไปของผมก็คือละคร แผนรักฉบับร้าย ตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำกันอย่างเต็มที่ เรื่องนี้ผมเล่นคู่กับน้อง พิ้งค์พลอย (ปภาวดี ชาญสมอน) รอชมได้เลยครับ ส่วนใครที่อยากพบปะกัน ลองแวะเวียนมาที่ร้านบ้ายอ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ ทางลงทางด่วนศรีสมาน นะครับ ช่วงไหนที่ว่างจากการถ่ายละคร ก็จะเข้าไปที่ร้านตลอด มีโอกาสได้เจอกันแน่นอนครับ”
