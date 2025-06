“123 ปี พลังน้ำ พลังอนาคต” สายน้ำไม่หยุดไหล ชลประทานไทยไม่หยุดพัฒนา

ตลอดระยะเวลากว่า 123 ปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ของประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ที่โลกต้องเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อภารกิจของกรมชลประทานเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว กรมชลประทานได้เร่งพัฒนา ศักยภาพและประสิทธิภาพขององค์กร ทั้งในด้านบุคลากร เทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านวิชาการ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของกรมชลประทานในการพัฒนาแหล่งน้ำ ป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศชาติและประชาชนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แนวทางการบริหาร "RID UNITED" ภายใต้แนวคิด “ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) และมุ่งสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะภายในปี 2580ในปีนี้ กรมชลประทาน ได้จัดกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน 2568 ณ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ ภายใต้ชื่องาน “123 ปี พลังน้ำ พลังอนาคต” (Power of Water-Power Driven Future) โดยมีแนวคิดหลักการสื่อสารองค์กรว่า “123 ปี กรมชลประทาน งานเพื่อแผ่นดิน นวัตกรรมขับเคลื่อนน้ำ ชลประทานขับเคลื่อนไทย” ที่สะท้อนภารกิจสำคัญของกรมชลประทานในการสืบสานพระราชปณิธานด้านการบริหารจัดการน้ำ ขยายโอกาสการเข้าถึงน้ำในทุกพื้นที่ เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศโดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ กิจกรรมรำลึกถึง ม.ล.ชูชาติ กำภู บิดาแห่งชลกร ในวาระครบรอบ 120 ปี การปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสวัสดิการบุคลากร พิธีมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2567 รางวัลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการประเภทโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี พ.ศ. 2568 และ รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไปนอกจากนี้ ยังมีอีกกิจกรรมที่น่าสนใจ นั่นคือการเสวนาในหัวข้อ “Water Driven Future พลังน้ำขับเคลื่อนอนาคต” ที่เปิดมุมมองใหม่ในการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรยุคใหม่ (Smart Farming) ทั้งในและนอกเขตชลประทาน โดยมีผู้ร่วมเสวนาจากหลากหลายภาคส่วน อาทิ ดร.ชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน, ณัฐวุฒิ จันทร์เรือง จันทร์เรืองฟาร์ม JR Farm, สมศักดิ์ บ่องเขาย้อย ประธานกลุ่มบริหารจัดการน้ำ ปตร.บางแก้ว อ.บางระกำ และ มิกค์ ทองระย้า เจ้าของ Mik Mountain ไร่ปลูกผักบนเขาใหญ่ พร้อมด้วยอีกหนึ่งหัวข้อสำคัญ “น้ำ ต้นทุน แห่งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” นำโดย ทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการบริหาร และผู้ก่อตั้งเพจ The Cloud นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม CKI และกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การบริจาคโลหิต ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมงานครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จในอดีต แต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกรมชลประทานในการเดินหน้าสู่อนาคต ด้วยพลังน้ำที่เป็นต้นทุนสำคัญในการสร้างชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยทุกท่านสามารถรับชมพิธีเปิดงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน 123 ปี และกิจกรรมทั้งหมดผ่านช่องทาง Facebook กรมชลประทาน และ YouTube กรมชลประทาน“123 ปี พลังน้ำ พลังอนาคต” (Power of Water-Power Driven Future)