ไอคอนคราฟต์ เอาใจคนรักบ้านกับ “THE ESSENCE OF ARTISAN CRAFT LIVING” เติมแรงบันดาลใจในการพักผ่อนด้วยของแต่งบ้านและผลิตภัณฑ์สปาน่าใช้ตั้งแต่วันนี้ถึง 26 ตุลาคม 2568

ไอคอนคราฟต์ (ICONCRAFT) พื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ แหล่งรวมงานคราฟต์สร้างสรรค์จากช่างฝีมือไทยที่ใหญ่ที่สุด ชวนคนรักบ้านสัมผัสเสน่ห์ของแต่งบ้านและผลิตภัณฑ์สปาสุดคราฟต์ ที่ผสานความงามเข้ากับประโยชน์ใช้สอยอย่างลงตัว ในแคมเปญ “THE ESSENCE OF ARTISAN CRAFT LIVING” รวบรวมเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบัานแบรนด์ไทย ดีไซน์พิถีพิถัน ฟังก์ชันตอบโจทย์ มาให้เลือกสรร พร้อมผลิตภัณฑ์ Spa at Home ที่จะสร้างบรรยากาศแห่งความผ่อนคลายให้ทุกมุมของบ้าน เพื่อเติมเต็มแรงบันดาลใจในการแต่งบ้านและการพักผ่อนให้กับทุกคน ตั้งแต่วันนี้ถึง 26 ตุลาคม 2568 ณ Pop-up Event Space ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม
เพราะบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัย ยังเป็นพื้นที่แห่งความสุขที่สะท้อนตัวตนและมอบความผ่อนคลายสบายใจให้กับผู้เป็นเจ้าของ ไอคอนคราฟ์จึงจัดแคมเปญพิเศษ “THE ESSENCE OF ARTISAN CRAFT LIVING” เชิญชวนคนรักบ้านมาเพิ่มสุนทรีย์ในการพักผ่อน เปลี่ยนพื้นที่อยู่อาศัยให้กลายเป็นประสบการณ์การใช้ชีวิตอย่างมีศิลปะ ผ่านเฟอร์นิเจอร์ ของแต่งบ้าน ผลิตภัณฑ์ Spa at Home และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ จากผู้ประกอบการณ์คราฟต์ไทย ที่ยกขบวนมาให้เลือกช้อปหลากหลายแบรนด์
Discover the Art of At-Home Wellness เติมเต็มมุมโปรดของบ้านให้กลายเป็นสวรรค์แห่งการพักผ่อนและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยผลิตภัณฑ์สปาและเครื่องหอมที่ไอคอนคราฟต์คัดสรรมาเป็นอย่างดี เน้นคุณภาพระดับพรีเมียม พร้อมโปรโมชันพิเศษเฉพาะในงาน อาทิ “HOMMERN” แบรนด์สมุนไพรไทยรุ่นใหม่ ดีไซน์ที่ไม่เหมือนใคร ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์, “MESOOK” ผลิตภัณฑ์สปาและเครื่องหอมไม้กฤษณาจากแหล่งผลิตไม้กฤษณาสายพันธุ์ดีที่สุดแห่งหนึ่งของไทย, “PHUTAWAN” ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและอโรม่าที่ใช้วัตถุดิบออแกนิกและใส่ใจความยั่งยืนเพื่อเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับธรรมชาติ, “RATI” ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายที่รังสรรค์จากความรัก ด้วยวัตถุดิธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น, “SMELL LEMONGRASS” สารพัดผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ที่ปลอดภัยไม่มีสารเคมี, “SUKONTA” บาล์มสมุนไพร ก้านไม้หอม และสเปรย์ปรับอากาศ ที่เน้นการบำบัดความเครียด
นอกจากนี้ยังมีเทียนหอมจากหลากหลายแบรนด์ทั้ง “AROME BANGKOK” เทียนหอมเซรามิกดีไซน์เก๋ ให้กลิ่นแห่งความทรงจำที่จะสร้างความทรงจำใหม่ติดตรึงใจ, “BONSOIR” ตัวจริงด้านการผลิตน้ำหอม ก้านไม้หอมปรับอากาศ เทียนหอม ที่มอบความสุขผ่านกลิ่นจากรุ่นสู่รุ่นมากว่า 40 ปี, “CANDLE FU” เทียนหอมแฮนด์เมดจากไขถั่วเหลืองในกล่องไม้สักที่แต่ละชิ้นมีเอกลักษณ์แบบชิ้นเดียวในโลก, “CLASSY LIGHTS” เทียนหอมกลิ่นละมุนจากวัตถุดิบธรรมชาติและดอกไม้แห้ง, “KAAJORN” เครื่องหอมเพื่อความผ่อนคลาย ปลอดภัยในการใช้งาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, “KLINFOONG” เทียนหอมแฮนด์คราฟต์กลิ่นสุดชิค ใช้ไขถั่วเหลืองเนื้อนิ่ม สะอาดปลอดภัย ไร้มลพิษ, “MA CHANDELLE” เทียนหอมแฮนด์เมดฝีมือคนไทยที่ผสานกลิ่นอายของชาวปารีเซียง, “MER.AROMA” ก้านไม้หอมระเหยจากแรงบันดาลใจในกลิ่นอายทะเลหัวหิน, “POETIQ” เทียนหอมที่ต่อยอดกลิ่นของสน สมุนไพร และดอกไม้ป่า ให้กลายเป็นประสบการณ์พิเศษ, “RUENROM” เครื่องหอมที่ปรุงแต่งอย่างประณีต ให้ความสดชื่น ผ่อนคลายอย่างลงตัว และ “TYME” ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมที่เน้นสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ช่วยให้ผ่อนคลายไปกับกลิ่นธรรมชาติ
Artful Living: Where Thai Craft Meets Your Home และอย่าพลาดสัมผัสเสน่ห์แห่งงาน Home Décor จากฝีมือช่างไทย กับชิ้นงานหลากสไตล์หลายรูปแบบที่จะเติมเต็มบรรยากาศในทุกมุมบ้าน ด้วยงานคราฟต์ที่ผสานความงามและฟังก์ชันการใช้งานอย่างลงตัว อาทิ “103PAPER” แจกันและงานปั้นจากกระดาษเหลือใช้ดีไซน์โดดเด่นเน้นเอิร์ทโทนให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ, “DEIM” ดอกไม้ประดิษฐ์ที่สวยแปลกตาจากวัสดุจากธรรมชาติ และแจกันจากกระดาษสวยน่าใช้, “DOTING” ประติมากรรมตกแต่งบ้านสุดคราฟต์จากหลากวัสดุ ให้ความทรงจำจากธรรมชาติที่จับต้องได้, “LINCHAWA” กระเป๋าและของแต่งบ้านจากผักตบชวาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับการออกแบบทันสมัย, “MAISON CRAFT” ของใช้จากเสื่อจันทบูรในดีไซน์สุดเก๋, “MERRY LIFE” ของแต่งบ้านเซรามิกแฮนเมดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว, “REALY TREND” งานไม้แกะสลัก ฉลุลาย ดีไซน์ร่วมสมัย บอกเล่าความเป็นไทยผ่านงานคราฟต์, “SUMPHAT” แบรนด์คราฟต์ที่ได้แรงบันดาลใจจากปรัชญา Wabi Sabi สะท้อนความงามอันเรียบง่ายผ่านรูปทรงตามธรรมชาติ, “THORR” ของแต่งบ้านจากงานทอมือด้วยวัสดุธรรมชาติ ต่อยอดสิ่งทอของไทยให้ร่วมสมัยอย่างมีสไตล์ และ “WOOD CRAFT TH” ของใช้ของแต่งบ้านจากไม้ที่มีเสน่ห์ในลวดลายอันแตกต่างกันไปตามธรรมชาติ
คนรักบ้านมาเลือกของใช้ ของแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์ Spa at Home สุดคราฟต์ เพื่อเปลี่ยนทุกวันธรรมดาให้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข และการผ่อนคลายอย่างแท้จริง ได้ที่ “THE ESSENCE OF ARTISAN CRAFT LIVING” ณ Pop-up Event Space ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม ตั้งแต่วันนี้ถึง 26 ตุลาคม 2568 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: ICONCRAFT