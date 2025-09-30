“JAY B” ส่งข้อความพิเศษถึงอากาเซ่ ก่อนเปิดขายบัตรคอนเสิร์ต 2025 JAY B CONCERT [TAPE:RE LOAD FINALE] IN BANGKOK 27 ก.ย. นี้!

หลังจากสร้างความประทับใจในคอนเสิร์ตเมื่อต้นปีที่ผ่านมา JAY B (เจบี) ศิลปินคุณภาพแห่ง MAUVE Company เตรียมกลับมามอบความทรงจำบทสุดท้ายแบบ Finale ให้กับอากาเซ่ชาวไทยอีกครั้ง กับคอนเสิร์ตที่ทุกคนรอคอย2025 JAY B CONCERT [TAPE:RE LOAD FINALE] IN BANGKOK ซึ่งถือเป็นบทสรุปทางดนตรีและการเดินทางร่วมกันตลอดซีรีส์ TAPE ที่เจบีตั้งใจมอบให้แฟน ๆ อย่างเต็มหัวใจ
โดยคอนเสิร์ตครั้งนี้จะจัดขึ้นทั้งหมด 2 รอบการแสดง ในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน และ วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18:00 น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี พร้อมเปิดขายบัตรอย่างเป็นทางการ ทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ บัตรราคา 9,900 / 7,900 / 6,900 (บัตรยืน) / 6,500 / 5,900 / 5,500 / 4,500 / 3,900 / 3,500 และ 2,900 บาท พร้อมสิทธิพิเศษมากมายสำหรับแฟน ๆ ชาวไทยแบบจัดเต็ม เพื่อเป็นการอุ่นเครื่องก่อนวันกดบัตร JAY B ได้ส่งคลิปข้อความสุดพิเศษถึงอากาเซ่ชาวไทยทุกคนแบบอบอุ่นหัวใจ ด้วยน้ำเสียงและรอยยิ้มที่หลายคนคิดถึง โดยเจ้าตัวกล่าวว่า
“สวัสดีครับทุกคน JAY B GOT7 นะครับ ทุกคนสบายดีกันไหมครับ หลังจากที่ได้จัดคอนเสิร์ตเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ผมได้เตรียมคอนเสิร์ตครั้งนี้ขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อที่จะได้มาสร้างความทรงจำดี ๆ ร่วมกับทุกคน นั่นก็คือ 2025 JAY B CONCERT [TAPE:RE LOAD FINALE] IN BANGKOK ครับ ถ้าอย่างนั้นอากาเซ่ทุกคนครับ มาเจอกันวันที่ 1 และ 2 พฤศจิกายน 2568 ที่ IMPACT ARENA นะครับ บ๊ายบาย ขอบคุณครับ”
แค่คำทักทายก็ใจเต้นไม่เป็นจังหวะแล้ว! การกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตธรรมดา แต่คือ การปิดฉาก “เทปแห่งความทรงจำ” อย่างสมบูรณ์แบบ ที่เปี่ยมไปด้วยอารมณ์ ความผูกพัน และพลังของเสียงดนตรีที่ส่งถึงกันระหว่างเจบีและแฟนคลับทุกคน การันตีความประทับใจโดยทีมผู้จัดคอนเสิร์ตมือโปรที่เจบีไว้วางใจมาโดยตลอดอย่าง BEX (บริษัทในเครือเวิร์คพอยท์กรุ๊ป) กลับมาร่วมงานอีกครั้ง เสริมทัพด้วยพันธมิตรอย่าง YJ PARTNERS และ PROUD2 ที่เตรียมสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับแฟน ๆ
เพื่อนรักมาอ้อนขนาดนี้แล้ว อากาเซ่ก็ต้องวอร์มนิ้วรอให้ดี เตรียมตัว เตรียมใจ และกดบัตรมาเจอเจบีพร้อมกัน! ย้ำอีกครั้ง บัตรจะถูกจำหน่ายในวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2568 เวลา 10:00 น. ทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ขอให้อากาเซ่ทุกคนได้บัตรโซนที่ต้องการ โดยสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมและข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ X: @BEX_Concert
