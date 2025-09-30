“บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์” ขำๆ เกย์น้อยแมส คนเข้าถึง 7 ล้าน ยอมรับรู้สึกดีกับ “เบส” ไม่กล้าสาบาน เผื่อเกิดขึ้นจริง (คลิป)

“บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์” เผยโพสต์ขอเป็นเกย์น้อย คนเข้าถึง 7 ล้าน พูดขำๆ แต่ดันแมส บอกวันนี้ชอบผู้หญิง พรุ่งนี้ชอบผู้ชาย แล้วแต่ฟีล รู้สึกดีกับ “เบส คำสิงห์” แต่เรื่องอื่นให้เป็นเรื่องอนาคต ไม่กล้าสาบานหรือการันตี เผื่อเกิดขึ้นจริง ลั่นโทร.หากันวันเว้นวัน
ทำเอาโซเชียลถล่มไปเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา ตั้งแต่หนุ่ม “บิ๊ก ธิติวุฒิ วารุณ” หรือ “บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์”โพสต์ว่า “ขอยุติบทบาทการเป็นผู้ชาย ต่อไปนี้รับตำแหน่งเป็นเกย์น้อย” กลายเป็นกระแสโซเชียลที่ถูกพูดถึงอย่างมาก บ้างก็ว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว หรือบางส่วนก็บอกว่าถึงจะเป็นอะไรก็รักอยู่ดี ก่อนที่ต่อมา หนุ่มบิ๊กจะขอยุติการเป็นเกย์น้อย กลับมาเป็นผู้ชายปกติเหมือนเดิม
ล่าสุดได้เจอเจ้าตัวในงาน King of Live วิน วิลเลี่ยม WOF 2025 Win of Fash (ion) วินออฟแฟ! The Imaginary Show ณ La Chapelle Bangkok หนุ่มบิ๊กก็ยอมรับว่าไม่คิดว่าจะแมสขนาดนี้เหมือนกัน
“มันเกิดจากเช้าวันนั้นคิดอะไรไม่ออก ตื่นขึ้นมาก็ปิ๊ง เลยเกิดโพสต์นั้นขึ้นมา แล้วก็กลับไปนอน พอตื่นขึ้นมากลายเป็นหนึ่งแสนไลก์ภายใน 3 ชม. คนเข้าถึงประมาณ 7 ล้าน แล้วฟีดก็ขึ้นเต็มไปหมด เรตติ้งดีมากครับ (หัวเราะ)จริงๆ ส่วนตัวผมมันไม่ได้แปลกหรอกเรื่องการโพสต์แบบนี้ เพราะเราก็แต่งหญิงอยู่เสมอๆ ไม่ได้เป็นครั้งแรกของการแต่งหญิง หรือจะเดบิวต์ตัวเองให้มันเป็นแบบนี้ เราเป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว เราก็พูดขำๆ แต่มันดันแมสเฉยๆ ในโพสต์นั้น ก็เลยไปต่อ ข้ามวันมาแค่วันเดียวที่เป็นเกย์น้อย ก็กลับมาเป็นคนปกติดีกว่า แล้วแต่ฟีล
ถ้าให้นิยามตัวเอง ก็แล้วแต่จะคิด เพราะโลกตอนนี้ 2025 LGBTQ+++ ของเราคูณๆๆๆ วันนี้ชอบผู้หญิง พรุ่งนี้ชอบผู้ชาย มันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับชีวิตปัจจุบัน จริงๆ ก็คิดได้หลายแบบ บางคนก็คิดว่ามึงเอากระแส หรือมึงอยากเปิดตัว ผมก็ให้การบ้านไปคิดกันเอาเอง แต่ผมชอบนะ คนยิ่งด่าเยอะๆ ผมยิ่งชอบ (หัวเราะ)
ยิ่งคนพูดถึงผมก็ต้องขอบคุณนะครับ ก็สนุกดี เราก็แอบดีใจนะคนที่บอกว่ายังไงก็รัก เพราะฉันรักเธอที่เป็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ฉันชอบเธอทำมาหากิน ขยันขันแข็ง เลี้ยงลูกน้อง เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง แต่บางคนก็บอกว่าก็เป็นแต่แรกแล้วไม่ใช่เหรอ แปลกตรงไหน เราก็ชอบนะ แสดงว่าเขาติดตามเรานี่หว่า หรือที่บอกว่าไม่เคยรู้เลย (เสียงสูง) แมนมาตลอดเลยนี่หว่า อ๋อนี่แซะเรานี่หว่าแต่เราชอบ เราเอ็นจอยกับทุกคอมเมนต์จริงๆ ครับ เราไม่โกรธเลย แต่อย่างที่บอกว่าเอฟซีเราเขาก็รักเราที่เป็นเรา ต่อให้วันนี้เราเป็นแบบไหน เขาก็ยังยืนหยัดในการรักตัวเราเหมือนเดิม เพราะบุคลิกเราเป็นแบบนี้มา 10 กว่าปีแล้ว”
เผยกับ “เบส รักษ์วนีย์ คำสิงห์” เป็นเพื่อนสนิท แต่อนาคตก็ไม่กล้าการันตี ไม่กล้าสาบาน อะไรก็เกิดขึ้นได้
“ก็ยังชอบผู้หญิงเหมือนเดิมครับ เราเคยชอบแบบไหนก็ชอบแบบนั้น แต่กับเบสก็เป็นเพื่อนรักกัน เพื่อนซี้ เพื่อนเลิฟ แต่ตอนนี้ก็มีคนจิ้นแล้วเนอะ คือจริงๆ แล้วผมทำยาดม แล้วผมก็ชวนนางมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ ก็ถามว่าจะเอาเท่าไหร่ นางบอกว่าฉันไม่เอา ก็เลยมาถ่ายคู่กัน แล้วเอฟซีเขาชอบ ผมก็เลยคุยกับแม่เขาบอกว่า 2 บาทเอาไหม 3 บาท 4 บาทเอาไหม หรือจะเอาเปอร์เซ็นต์ไหมล่ะ แต่เขาบอกว่าไม่เอา แต่แม่เขาบอกว่าเอาสิ ลูกไม่เอา แม่เอา ก็โอเคให้ไปเลย ไหนๆ ก็ไม่มีค่าตัวอยู่แล้ว ตอนนี้เวลาเราไลฟ์สดยอดขายเขาก็ได้เปอร์เซ็นต์หมด แบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ครับ แต่ได้เท่าไหร่แล้วไม่ขอระบุดีกว่า
จริงๆ เรามีความรู้สึกดีต่อกันอยู่แล้วในความเป็นเพื่อน แต่เรื่องอย่างอื่นมันก็เป็นเรื่องของอนาคต ไม่กล้าสาบาน ไม่กล้าพูดว่าไม่มีทางหรอก เผื่อเกิดขึ้นมา เผื่อมันเกิดขึ้นได้ ก็เลยไม่กล้าการันตี แต่จริงๆ แล้วแฟนเขามีแต่คนหล่อๆ นะ แล้วดูเราสิ อันนี้ก็แล้วแต่คนจะคิด แต่เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ปรึกษากัน ซัปพอร์ตกัน แต่คนเชียร์เยอะมาก พูดแต่เรื่องเบสบิ๊กตลอดเวลา เราก็ดีใจที่เอฟซีเชียร์เรา แต่เราก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคต
ที่ให้ไอโฟน 17 เขา ก็เพราะเขามาให้เราแบบไม่คิดค่าตัวอะไรเลย เราก็อยากตอบแทนเขา วันนั้นก็นั่งแต่งหน้าอยู่ แล้วมองไปที่โทรศัพท์เขา ยังใช้ไอโฟน 16 อยู่นี่หว่า ก็เลยแซว เลยโทร.หาเลขาฯ ว่าไปหาโทรศัพท์ให้หน่อยตอนนี้ภายใน 1 ชม. เดี๋ยวเขาจะกลับก่อน พอหาได้ก็ให้เลย ทุกวันนี้ก็โทร.หากันวันเว้นวัน ถ้าทุกวันก็จะดูน่าเกลียดไป ก็เลยวันเว้นวัน”