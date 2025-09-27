มูลนิธิสตาร์สะเต็มส์เพื่อสังคมสันติสุขยั่งยืนจัดเสวนาปัญหาบ้านเมือง เรื่องเล่าสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา

(27 ก.ย. 68) มูลนิธิสตาร์สะเต็มส์เพื่อสังคมสันติสุขยั่งยืน ได้จัดกิจกรรมSTAR STEMS รวมใจ, สู้ภัยบูรพา"แผ่นดินแม่มีปัญหา ถึงเวลา STAR STEMS", "Motherland has problems, it's STAR STEMS Time." ณ.ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี
ภายในงานได้ อธิบายแนวคิด STAR STEMS เป็นนวัตกรรมทางปัญญาที่มีกระบวนการคิดเป็นขั้นเป็นตอนที่ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำมาใช้ในการหาวิธีการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดย พลเอก ดร.พหล สง่าเนตร ประธานมูลนิธิสตาร์สะเต็มส์เพื่อสังคมสันติสุขยั่งยืน พร้อมทั้งจัดเสวนา ปัญหาบ้านเมือง เรื่องเล่าสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดย พลเรือตรีสรสันต์ คงสิริ (โฆษก ศบ.ทก) และ
ร้อยเอกหญิงปวิชญา วลีสุขสันต์ (ผช.โฆษก บก.มท) คุณ นพรัตน์ กุลหิรัญ (มาดามรถถัง) และคณะวิทยากร สำหรับงานนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากมายหลากหลายอาชีพ อาทิเช่น พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี,อดีตสมาชิกวุฒิสภา , หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมไปถึง นางศรวรรณ ศิริสุนทรินทร์ อดีตเจ้าของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมช่อง "ซุปเปอร์เช็ง" หรือป้าเช็งเจ้าของตำรับน้ำหมักป้าเช็ง, พร้อมด้วยคนไทยผู้รักชาติ
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการระดมสมอง ระดมความคิด ที่สามารถดึงเอาศักยภาพทางความคิดเห็น ความชอบ ความเชื่อ ประสบการณ์ ตลอดจนการนำเอาความรู้ในศาสตร์ต่างๆ และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าของคนในกลุ่มออกมาใช้ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมองที่แตกต่างออกไป เพื่อร่วมกันหาวิธีการแก้ไขสถานการณ์ที่มีร่วมกันนั้น โดยยึดหลักสำคัญ 5 หลัก ได้แก่ หลักเหตุ-ผล หลักภูมิปัญญาไทยและสากล หลักประสิทธิภาพและการสื่อสารสากล หลักตรรกะและคุณธรรม และหลักภูมิสังคม ด้วยการมีส่วนร่วมในกระบวมการร่วมกันของคนในชาติอีกด้วย