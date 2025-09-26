“ข้าวสาร ซาวด์” ชวนคุณมามันส์ กิจกรรม “ก็ดกดิ พาเต้น” โชว์สเต็ปสุดปัง! ส่งการบ้านแบบเริ่ด! ลุ้นรางวัลพิเศษจาก “ฟีมเฟีย กชกร”

เรียกได้ว่าจัดเต็มสุดพิเศษเอาใจสายแดนซ์จริงๆ สำหรับค่าย “ข้าวสาร ซาวด์” ที่ล่าสุดชวนขาแดนซ์มามันส์กับกิจกรรม “ก็ดกดิ พาเต้น” กับคอนเซ็ปต์ “มาโชว์สเต็ป ส่งการบ้านแบบปังๆแล้วลุ้นรางวัลพิเศษจากนักร้องต้นฉบับ “ฟีมเฟีย กชกร” กิจกรรมนี้ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2568 โดยมีกติกาคือ
- ใช้แผ่นเสียงเพลง ก็ดกดิ จาก TikTok ช่อง Feemfia เท่านั้น
- ออกแบบท่าเต้นตามสไตล์คุณ
- โพสต์คลิปบน TikTok พร้อมติดแฮชแท็ก #FeemFia #ก็ดกดิ #พาเต้น
- ใครออกแบบได้ปังที่สุดรับรางวัลไปเลย
โดยของรางวัล
คลิปที่ยอดถูกใจ ที่ 1-3 "TikTok Universe" คลิปละ 1 รางวัล
คลิปที่ยอดถูกใจ ที่ 4-6 "TikTok Stars" คลิปละ 1 รางวัล
ประกาศรางวัล วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เวลา 14:00 น.