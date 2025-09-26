xs
xsm
sm
md
lg

“ข้าวสาร ซาวด์” ชวนคุณมามันส์ กิจกรรม “ก็ดกดิ พาเต้น” โชว์สเต็ปสุดปัง! ส่งการบ้านแบบเริ่ด! ลุ้นรางวัลพิเศษจาก “ฟีมเฟีย กชกร”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เรียกได้ว่าจัดเต็มสุดพิเศษเอาใจสายแดนซ์จริงๆ สำหรับค่าย “ข้าวสาร ซาวด์” ที่ล่าสุดชวนขาแดนซ์มามันส์กับกิจกรรม “ก็ดกดิ พาเต้น” กับคอนเซ็ปต์ “มาโชว์สเต็ป ส่งการบ้านแบบปังๆแล้วลุ้นรางวัลพิเศษจากนักร้องต้นฉบับ “ฟีมเฟีย กชกร” กิจกรรมนี้ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2568 โดยมีกติกาคือ

- ใช้แผ่นเสียงเพลง ก็ดกดิ จาก TikTok ช่อง Feemfia เท่านั้น
- ออกแบบท่าเต้นตามสไตล์คุณ
- โพสต์คลิปบน TikTok พร้อมติดแฮชแท็ก #FeemFia #ก็ดกดิ #พาเต้น
- ใครออกแบบได้ปังที่สุดรับรางวัลไปเลย

โดยของรางวัล
คลิปที่ยอดถูกใจ ที่ 1-3 "TikTok Universe" คลิปละ 1 รางวัล
คลิปที่ยอดถูกใจ ที่ 4-6 "TikTok Stars" คลิปละ 1 รางวัล
ประกาศรางวัล วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เวลา 14:00 น.






“ข้าวสาร ซาวด์” ชวนคุณมามันส์ กิจกรรม “ก็ดกดิ พาเต้น” โชว์สเต็ปสุดปัง! ส่งการบ้านแบบเริ่ด! ลุ้นรางวัลพิเศษจาก “ฟีมเฟีย กชกร”
“ข้าวสาร ซาวด์” ชวนคุณมามันส์ กิจกรรม “ก็ดกดิ พาเต้น” โชว์สเต็ปสุดปัง! ส่งการบ้านแบบเริ่ด! ลุ้นรางวัลพิเศษจาก “ฟีมเฟีย กชกร”
“ข้าวสาร ซาวด์” ชวนคุณมามันส์ กิจกรรม “ก็ดกดิ พาเต้น” โชว์สเต็ปสุดปัง! ส่งการบ้านแบบเริ่ด! ลุ้นรางวัลพิเศษจาก “ฟีมเฟีย กชกร”
กำลังโหลดความคิดเห็น