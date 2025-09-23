xs
ICS Lifestyle Complex จับมือ Hilton Garden Inn Bangkok Riverside มอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าคนสำคัญ ด้วยคูปองส่วนลดสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ICS Lifestyle Complex (ตรงข้ามไอคอนสยาม) พร้อมเติมเต็มความสุขให้ลูกค้าคนสำคัญ ด้วยการจับมือโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ (Hilton Garden Inn Bangkok Riverside) จัดแคมเปญสุดเอ็กซ์คลูซีฟ SPECIAL PRIVILEGE FOR HILTON GARDEN INN GUESTS มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิก ONESIAM และนักท่องเที่ยวที่เข้าพัก ณ โรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ ได้เพลิดเพลินกับประสบการณ์การช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างไม่เหมือนใคร ด้วยคูปองส่วนลดสำหรับร้านค้าและร้านอาหารชั้นนำ รวมถึงบริการด้านสุขภาพและความงาม ภายในไอซีเอส รวมกว่า 40 ร้านดัง ระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 13 ตุลาคม 2568

นางสุมา วงษ์พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอซีเอส จำกัด กล่าวว่า ICS Lifestyle Complex ร่วมกับ Hilton Garden Inn Bangkok Riverside มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าคนสำคัญ ด้วยคูปองส่วนลดสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ภายใต้แคมเปญ SPECIAL PRIVILEGE FOR HILTON GARDEN INN GUESTS ซึ่งการจับมือร่วมกันในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการมอบสิทธิพิเศษด้านช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์ให้กับลูกค้า แต่ยังเป็นการสร้างสรรค์ประสบการณ์ครบวงจรริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งที่พัก อาหาร แฟชั่น สุขภาพและความงาม ซึ่งจะช่วยดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติให้ใช้เวลามากขึ้นในศูนย์

โดย ICS Lifestyle Complex มอบความพิเศษให้กับสมาชิก ONESIAM ที่เข้าพักในโรงแรม Hilton Garden Inn Bangkok Riverside เพียงแสดงหลักฐานการเข้าพัก พร้อมบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต ณ จุดแลกของสมนาคุณ ชั้น G ICS Lifestyle Complex สามารถแลกรับทันที คูปองส่วนลดแทนเงินสดมูลค่า 300 บาท (มูลค่าใบละ 100 บาท สำหรับใช้ ณ ร้านค้าภายในไอซีเอสที่ร่วมรายการ ขั้นต่ำ 300.- ขึ้นไป, จำนวนรวม 3 ใบ) จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน / การจองห้องพัก และจำกัดการแลกรับสูงสุด 2 สิทธิ์ / ท่าน ) สำหรับใช้เป็นส่วนลดในร้านค้าที่ร่วมรายการ รวมกว่า 40 ร้านค้า และแบรนด์ชั้นนำ ครบครันทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งร้านอาหารชื่อดัง อาทิ GET FRESH ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ วัตถุดิบสดใหม่ส่งตรงจากฟาร์ม, MEE KHWAM SOOK ชานมไขมุกแสนอร่อย, MOS BURGER เบอร์เกอร์อันดับ 1 จากญี่ปุ่น, O-LI-NO ร้านชาและเครปยอดนิยม, OMU ข้าวห่อไข่สไตล์ญี่ปุ่น, TOMYUM TUMLENG NAI AEK ก๋วยเตี๋ยวต้มยำตำลึงรสเลิศ, นครเลิศรส ร้านอาหารไทยชื่อดัง, DELIYA ขนมและเบเกอรี, VIVOLI GELATO ไอศกรีมเจลาโต้โฮมเมด, GOGO GYOZA & RAMEN ราเมงสูตรเด็ดและเกี๊ยวซ่าสูตรโฮมเมดตำรับญี่ปุ่น, KATEI SHABU บุฟเฟต์ชาบูและสุกี้ยากี้, YOU&I PREMIUM SUKI BUFFET บุฟเฟต์ชาบูพรีเมียม ตลอดจนร้านเครื่องดื่มและขนมอย่าง YOGURUTO, INTHANIN COFFEE, STAR ELEPHANT, OCHAYA, PUNTHAI COFFEE

สำหรับคนรักความสวยความงามสามารถใช้คูปองส่วนลดได้ที่ BEAUTRIUM, CUTE PRESS, ORIENTAL PRINCESS, SOAP FOR SOUL รวมถึงเป็นส่วนลดในการใช้บริการด้านความงามและสุขภาพที่ APEX, GANGNAM CLINIC, FLASH NAIL, PASOOK DENTAL CLINIC, THE RITZ CLINIC, MONET SPA & SALON และ VINCENT CLINIC นอกจากนี้สายแฟชั่นยังใช้คูปองส่วนลดช้อปเพลินได้ที่ JOHN LANGFORD, PIERRE CARDIN, SKECHERS FOAMIES AND SANDALS, SPORTS WORLD, ARIN JEWELRY, AREEYA JEWELRY หรือจะใช้เป็นส่วนลดในการผ่อนคลายไปกับสปาพรีเมียมอย่าง 24HOURS MINERALS, RELAX PLACE HEALTH & MASSAGE ซื้อเครื่องหอมที่ DIVANA หรือซื้อหนังสือหรือของใช้ใน SE-ED ก็ได้เช่นกัน โดยคูปองส่วนลดสามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

อย่าพลาด การวางแผนเข้าพักที่ Hilton Garden Inn Bangkok Riverside โรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่มาพร้อมความสะดวกสบายและบรรยากาศผ่อนคลาย พร้อมสิทธิพิเศษให้อิ่มอร่อย ช้อปเพลิน และเติมเต็มความสุขทุกไลฟ์สไตล์แบบเหนือระดับที่ไอซีเอส กับแคมเปญ SPECIAL PRIVILEGE FOR HILTON GARDEN INN GUESTS ระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 13 ตุลาคม 2568 ติดตามความเคลื่อนไหวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: ICS







