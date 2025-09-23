ICS Lifestyle Complex จับมือ Hilton Garden Inn Bangkok Riverside มอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าคนสำคัญ ด้วยคูปองส่วนลดสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

ICS Lifestyle Complex (ตรงข้ามไอคอนสยาม) พร้อมเติมเต็มความสุขให้ลูกค้าคนสำคัญ ด้วยการจับมือโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ (Hilton Garden Inn Bangkok Riverside) จัดแคมเปญสุดเอ็กซ์คลูซีฟ SPECIAL PRIVILEGE FOR HILTON GARDEN INN GUESTS มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิก ONESIAM และนักท่องเที่ยวที่เข้าพัก ณ โรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ ได้เพลิดเพลินกับประสบการณ์การช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างไม่เหมือนใคร ด้วยคูปองส่วนลดสำหรับร้านค้าและร้านอาหารชั้นนำ รวมถึงบริการด้านสุขภาพและความงาม ภายในไอซีเอส รวมกว่า 40 ร้านดัง ระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 13 ตุลาคม 2568
นางสุมา วงษ์พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอซีเอส จำกัด กล่าวว่า ICS Lifestyle Complex ร่วมกับ Hilton Garden Inn Bangkok Riverside มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าคนสำคัญ ด้วยคูปองส่วนลดสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ภายใต้แคมเปญ SPECIAL PRIVILEGE FOR HILTON GARDEN INN GUESTS ซึ่งการจับมือร่วมกันในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการมอบสิทธิพิเศษด้านช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์ให้กับลูกค้า แต่ยังเป็นการสร้างสรรค์ประสบการณ์ครบวงจรริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งที่พัก อาหาร แฟชั่น สุขภาพและความงาม ซึ่งจะช่วยดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติให้ใช้เวลามากขึ้นในศูนย์
โดย ICS Lifestyle Complex มอบความพิเศษให้กับสมาชิก ONESIAM ที่เข้าพักในโรงแรม Hilton Garden Inn Bangkok Riverside เพียงแสดงหลักฐานการเข้าพัก พร้อมบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต ณ จุดแลกของสมนาคุณ ชั้น G ICS Lifestyle Complex สามารถแลกรับทันที คูปองส่วนลดแทนเงินสดมูลค่า 300 บาท (มูลค่าใบละ 100 บาท สำหรับใช้ ณ ร้านค้าภายในไอซีเอสที่ร่วมรายการ ขั้นต่ำ 300.- ขึ้นไป, จำนวนรวม 3 ใบ) จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน / การจองห้องพัก และจำกัดการแลกรับสูงสุด 2 สิทธิ์ / ท่าน ) สำหรับใช้เป็นส่วนลดในร้านค้าที่ร่วมรายการ รวมกว่า 40 ร้านค้า และแบรนด์ชั้นนำ ครบครันทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งร้านอาหารชื่อดัง อาทิ GET FRESH ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ วัตถุดิบสดใหม่ส่งตรงจากฟาร์ม, MEE KHWAM SOOK ชานมไขมุกแสนอร่อย, MOS BURGER เบอร์เกอร์อันดับ 1 จากญี่ปุ่น, O-LI-NO ร้านชาและเครปยอดนิยม, OMU ข้าวห่อไข่สไตล์ญี่ปุ่น, TOMYUM TUMLENG NAI AEK ก๋วยเตี๋ยวต้มยำตำลึงรสเลิศ, นครเลิศรส ร้านอาหารไทยชื่อดัง, DELIYA ขนมและเบเกอรี, VIVOLI GELATO ไอศกรีมเจลาโต้โฮมเมด, GOGO GYOZA & RAMEN ราเมงสูตรเด็ดและเกี๊ยวซ่าสูตรโฮมเมดตำรับญี่ปุ่น, KATEI SHABU บุฟเฟต์ชาบูและสุกี้ยากี้, YOU&I PREMIUM SUKI BUFFET บุฟเฟต์ชาบูพรีเมียม ตลอดจนร้านเครื่องดื่มและขนมอย่าง YOGURUTO, INTHANIN COFFEE, STAR ELEPHANT, OCHAYA, PUNTHAI COFFEE
สำหรับคนรักความสวยความงามสามารถใช้คูปองส่วนลดได้ที่ BEAUTRIUM, CUTE PRESS, ORIENTAL PRINCESS, SOAP FOR SOUL รวมถึงเป็นส่วนลดในการใช้บริการด้านความงามและสุขภาพที่ APEX, GANGNAM CLINIC, FLASH NAIL, PASOOK DENTAL CLINIC, THE RITZ CLINIC, MONET SPA & SALON และ VINCENT CLINIC นอกจากนี้สายแฟชั่นยังใช้คูปองส่วนลดช้อปเพลินได้ที่ JOHN LANGFORD, PIERRE CARDIN, SKECHERS FOAMIES AND SANDALS, SPORTS WORLD, ARIN JEWELRY, AREEYA JEWELRY หรือจะใช้เป็นส่วนลดในการผ่อนคลายไปกับสปาพรีเมียมอย่าง 24HOURS MINERALS, RELAX PLACE HEALTH & MASSAGE ซื้อเครื่องหอมที่ DIVANA หรือซื้อหนังสือหรือของใช้ใน SE-ED ก็ได้เช่นกัน โดยคูปองส่วนลดสามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568
อย่าพลาด การวางแผนเข้าพักที่ Hilton Garden Inn Bangkok Riverside โรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่มาพร้อมความสะดวกสบายและบรรยากาศผ่อนคลาย พร้อมสิทธิพิเศษให้อิ่มอร่อย ช้อปเพลิน และเติมเต็มความสุขทุกไลฟ์สไตล์แบบเหนือระดับที่ไอซีเอส กับแคมเปญ SPECIAL PRIVILEGE FOR HILTON GARDEN INN GUESTS ระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 13 ตุลาคม 2568