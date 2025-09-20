xs
“ลาล่า“ สลัดคราบนางยักษ์ เป็นนางเงือก อวดหุ่นใหม่สุดเซ็กซี่ สะเทือนวงการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



สร้างเสียงฮือฮาในวงการบันเทิงและโลกออนไลน์ เมื่อ “ลาล่า ขวัญนภา” นักแสดงและศิลปินอารมณ์ดีที่กำลังมีผลงานละครออนแอร์ทางช่อง3 เรื่อง เจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวง เคยถูกล้อเลียนว่าเป็น “นางยักษ์” เพราะรูปร่างอวบอ้วน กลับมาเปิดตัวอีกครั้งในลุคใหม่ที่ทำเอาทุกคนตะลึง

เพียงเวลาแค่ 3 เดือน ลาล่า สามารถลดน้ำหนักได้ถึง 20 กิโลกรัม เปลี่ยนจากสาวอวบเป็นสาวมั่นจนแทบจำไม่ได้ เพราะเธอมีตัวช่วยทีดีอย่าง Levels ช่วยคุมหิวและไม่มีผลข้างเคียงใดๆ

ภาพแฟชั่นล่าสุดทำเอาแฟน ๆ กดไลก์ไม่หยุด เมื่อลาล่าโชว์สองลุคสุดตะลึงจากชุดนางยักษ์ที่เคยเป็นภาพจำ สู่ร่างใหม่ในลุคนางเงือกสุดแซ่บริมสระน้ำ เรียกได้ว่า “ยักษ์กลายร่างเป็นเงือก” อย่างแท้จริง

ลาล่า เผยความรู้สึกว่า “ที่ผ่านมาโดนล้อว่าเป็นยักษ์มาตลอด แต่วันนี้ภูมิใจที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ถ้าเราตั้งใจจริง ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ค่ะ เราโดนบลูลี่ โดนด่ามาตลอดหลายปีกับร่างยักษ์ กดดันและเครียดมากไม่มีความมั่นใจเวลาจะถ่ายรูป มันท้อนะกับสิ่งที่เจอ

และการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความมั่นใจให้กับลาล่า แต่ยังกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลาย ๆ คนที่อยากลุกขึ้นมาดูแลตัวเอง

ต้องบอกว่า จากนางยักษ์สู่นางเงือก ครั้งนี้ ลาล่าทำได้อย่างน่าทึ่ง ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ และพิสูจน์ให้เห็นว่า ถ้ามีตัวช่วยดีๆอย่าง Levels ก็กลับมาปังได้ จนตอนนี้ไปไหนมาไหนคนชมว่าสวย จนจำแทบไม่ได้เลยทีเดียว




















