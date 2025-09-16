หุ่นใหม่ "ลาล่า” ผอมที่สุดในชีวิต 3 เดือน ลดไป 20 โล

เคยอ้วนจนพังสำหรับ “ลาล่า ขวัญนภา เรืองศรี” นักร้องดาราสายฮาที่แฟน ๆ คุ้นตากับความตลกสดใสและวิถีอีสานบ้านเฮา แต่ใครจะเชื่อว่า วันนี้ ลาล่าในวัย 40+ จะสามารถ ลดน้ำหนักได้ถึง 20 กิโลกรัม ภายในเวลาแค่ 3 เดือน
จากสาวเอว 34 นิ้ว วันนี้เหลือเพียง 24 นิ้วเป๊ะจนแฟน ๆ ตาค้างทั่วโซเชียล!
ลาล่ายอมรับตรง ๆ ว่า ข้าวเหนียวกับปลาร้า คือชีวิต! เลิกไม่ได้ และไม่เคยคิดจะเลิก เพราะมันคือความสุขของคนอีสานโดยแท้ แต่วันหนึ่งเธอก็ต้องยอมรับว่า สุขภาพและรูปร่างไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ อีกต่อไป
“เวลาออกกล้องกับดาราคนอื่น ฉันรู้สึกได้เลย ตัวฉันใหญ่กว่าคนอื่นมาก
ทนดูตัวเองในกระจกไม่ได้ นั่นแหละถึงเวลาที่ต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง
จุดเปลี่ยนของลาล่าเริ่มจาก “LEVEL S” (เลเวลเอส) ผลิตภัณฑ์ที่เธอบอกว่าเป็น ตัวช่วยสำคัญ ที่ทำให้ ชีวิตกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง ไม่ต้องเลิกข้าวเหนียว ไม่ต้องทิ้งปลาร้า แค่เปลี่ยนวิธีดูแลตัวเองให้ถูกทาง
จากละคร “เจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวง” ที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้ จะเห็นเลยว่า รูปร่างของลาล่าเปลี่ยนไปจนแทบจำไม่ได้
เส้นทางนี้ลาล่าพิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าอยู่เลเวลไหนก็เปลี่ยนได้แค่มี LEVEL S
แถมเจ้าตัวยังบอกอีกว่า ตอนนี้ผอมสุดในชีวิตแล้ว หัวใจยังว่าง พร้อมเปิดใจให้หนุ่มๆมาจับจองหัวใจแล้ว ทางสะดวกคร้า