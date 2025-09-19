อินฟลูฯเกาหลีเผยชีวิตแฮปปี้ตั้งท้องกับเด็ก ม.ปลาย ทำโดนวิจารณ์หนัก

ทำเอาวิจารณ์กันหนักทีเดียวเกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์สาวชาวเกาหลี “ฮงยงกี” ที่ออกมาเปิดเผยชีวิตเป็นคุณแม่ยังสาวที่ตั้งท้องกับเด็กนักเรียกม.ปลาย ที่ยังเป็นผู้เยาว์ ทำเอาโดนโจมตีหนัก
ฮงยงกี ทีาเริ่มต้นเส้นทางในวงการสายอินฟลูฯในฐานะ “ออลจัง” สาวสวยหน้าใสขวัญใจวัยรุ่น ตั้งแต่ปี 2010
ล่าสุดเจ้าตัวเผยชีวิตที่เป็นคุณแม่ผ่านทางรายการดังPajama Party ที่ออกอากาศใน YouTube
เธอเล่าถึงความท้าทายที่เธอเผชิญในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยววัย 20 ต้นๆ เมื่อพูดถึงปฏิกิริยาแรกของเธอต่อการตั้งครรภ์ เธอเล่าว่า “ฉันแค่คิดว่าซวยแล้ว งานเข้าแล้ว จริงๆ”
เมื่อถามว่าทำไมเธอถึงมีปฏิกิริยาแบบนั้น ฮง ตอบว่า “เพราะสามีของฉันยังเป็นนักเรียนมัธยมอยู่!” ตัวเธอเองก็อยู่ในช่วงที่อาชีพการงานกำลังรุ่งเรือง พอรู้ว่าตั้งครรภ์จึงพบว่ามันเป็นภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่ต้องยอมรับกับการเป็นแม่คนอย่างกะทันหัน
ฮง ยังยอมรับว่าทั้งแม่และแม่สามีของเธอต่างไม่พอใจเมื่อได้ยินข่าวนี้ครั้งแรก “แม่สามีของฉันเสียใจมาก” พร้อมเสริมว่า แม่สามีพยายามเกลี้ยกล่อมให้เธอยุติการตั้งครรภ์ แต่เธอก็มุ่งมั่นที่จะให้กำเนิดลูก เพราะเธอเชื่อว่าเธอต้องเคารพคุณค่าของชีวิตใหม่ที่กำลังเติบโตอยู่ในท้องของเธอ “ฉันไม่มีทางเลือก ฉันแค่ต้องมีลูก”
อย่างไรก็ตาม สามีของ ฮง แม้จะอายุยังน้อยแต่ก็ตั้งรับกับข่าวนี้ได้ดีมาก “สามีฉันมีความสุขมาก! เมื่อไม่นานมานี้ฉันยังถามเขาด้วยว่า ‘ถามจริงๆ ตอนนั้นคุณรู้สึกยังไงบ้าง’ [เขาบอกว่า] ‘ผมมีความสุขมาก’”
ฮงยงกี ตั้งครรภ์ในปี 2012 ตอนอายุเพียง 20 ปีเท่านั้น ขณะที่สามีของเธอเป็นผู้เยาว์มีอายุเพียง 17 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมปลาย แม้ว่าข้อมูลนี้จะเป็นที่รู้กันดีในหมู่แฟนๆ ของเธอ แต่การที่เธอนำเรื่องนี้กลับมาพูดอีกครั้งในรายการ YouTube ก็สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากชาวเน็ต บางคนรู้สึกว่าเธอควรระมัดระวังในการพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตการเป็นแม่ของเธอ แต่บางคนก็สงสัยว่าหากสลับบทบาททางเพศ ผู้คนจะมองว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาหรือไม่
"ถ้าสลับเพศกัน คนคงด่ากันแล้ว"
"ห๊ะ? ในอนาคตเด็กคนนี้อาจโดนล้อก็ได้นะ เธอต้องพูดเรื่องละเอียดอ่อนแบบนี้ขึ้นมาจริงๆ เหรอ?"
"ห๊ะ? จริงเหรอ? โห"
"อ้อ...อายุห่างกันตั้งเยอะ นึกว่าจะห่างกันแค่ปีเดียวซะอีก"
"ถึงบางคนจะรู้อยู่แล้ว แต่เพื่อลูก ไม่พูดเรื่องนี้ออกมาจะดีกว่า"