xs
xsm
sm
md
lg

อินฟลูฯเกาหลีเผยชีวิตแฮปปี้ตั้งท้องกับเด็ก ม.ปลาย ทำโดนวิจารณ์หนัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทำเอาวิจารณ์กันหนักทีเดียวเกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์สาวชาวเกาหลี “ฮงยงกี” ที่ออกมาเปิดเผยชีวิตเป็นคุณแม่ยังสาวที่ตั้งท้องกับเด็กนักเรียกม.ปลาย ที่ยังเป็นผู้เยาว์ ทำเอาโดนโจมตีหนัก


ฮงยงกี ทีาเริ่มต้นเส้นทางในวงการสายอินฟลูฯในฐานะ “ออลจัง” สาวสวยหน้าใสขวัญใจวัยรุ่น ตั้งแต่ปี 2010

ล่าสุดเจ้าตัวเผยชีวิตที่เป็นคุณแม่ผ่านทางรายการดังPajama Party ที่ออกอากาศใน YouTube

เธอเล่าถึงความท้าทายที่เธอเผชิญในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยววัย 20 ต้นๆ เมื่อพูดถึงปฏิกิริยาแรกของเธอต่อการตั้งครรภ์ เธอเล่าว่า “ฉันแค่คิดว่าซวยแล้ว งานเข้าแล้ว จริงๆ”

เมื่อถามว่าทำไมเธอถึงมีปฏิกิริยาแบบนั้น ฮง ตอบว่า “เพราะสามีของฉันยังเป็นนักเรียนมัธยมอยู่!” ตัวเธอเองก็อยู่ในช่วงที่อาชีพการงานกำลังรุ่งเรือง พอรู้ว่าตั้งครรภ์จึงพบว่ามันเป็นภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่ต้องยอมรับกับการเป็นแม่คนอย่างกะทันหัน

ฮง ยังยอมรับว่าทั้งแม่และแม่สามีของเธอต่างไม่พอใจเมื่อได้ยินข่าวนี้ครั้งแรก “แม่สามีของฉันเสียใจมาก” พร้อมเสริมว่า แม่สามีพยายามเกลี้ยกล่อมให้เธอยุติการตั้งครรภ์ แต่เธอก็มุ่งมั่นที่จะให้กำเนิดลูก เพราะเธอเชื่อว่าเธอต้องเคารพคุณค่าของชีวิตใหม่ที่กำลังเติบโตอยู่ในท้องของเธอ “ฉันไม่มีทางเลือก ฉันแค่ต้องมีลูก”

อย่างไรก็ตาม สามีของ ฮง แม้จะอายุยังน้อยแต่ก็ตั้งรับกับข่าวนี้ได้ดีมาก “สามีฉันมีความสุขมาก! เมื่อไม่นานมานี้ฉันยังถามเขาด้วยว่า ‘ถามจริงๆ ตอนนั้นคุณรู้สึกยังไงบ้าง’ [เขาบอกว่า] ‘ผมมีความสุขมาก’”

ฮงยงกี ตั้งครรภ์ในปี 2012 ตอนอายุเพียง 20 ปีเท่านั้น ขณะที่สามีของเธอเป็นผู้เยาว์มีอายุเพียง 17 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมปลาย แม้ว่าข้อมูลนี้จะเป็นที่รู้กันดีในหมู่แฟนๆ ของเธอ แต่การที่เธอนำเรื่องนี้กลับมาพูดอีกครั้งในรายการ YouTube ก็สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากชาวเน็ต บางคนรู้สึกว่าเธอควรระมัดระวังในการพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตการเป็นแม่ของเธอ แต่บางคนก็สงสัยว่าหากสลับบทบาททางเพศ ผู้คนจะมองว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาหรือไม่

"ถ้าสลับเพศกัน คนคงด่ากันแล้ว"
"ห๊ะ? ในอนาคตเด็กคนนี้อาจโดนล้อก็ได้นะ เธอต้องพูดเรื่องละเอียดอ่อนแบบนี้ขึ้นมาจริงๆ เหรอ?"
"ห๊ะ? จริงเหรอ? โห"
"อ้อ...อายุห่างกันตั้งเยอะ นึกว่าจะห่างกันแค่ปีเดียวซะอีก"
"ถึงบางคนจะรู้อยู่แล้ว แต่เพื่อลูก ไม่พูดเรื่องนี้ออกมาจะดีกว่า"




















อินฟลูฯเกาหลีเผยชีวิตแฮปปี้ตั้งท้องกับเด็ก ม.ปลาย ทำโดนวิจารณ์หนัก
อินฟลูฯเกาหลีเผยชีวิตแฮปปี้ตั้งท้องกับเด็ก ม.ปลาย ทำโดนวิจารณ์หนัก
อินฟลูฯเกาหลีเผยชีวิตแฮปปี้ตั้งท้องกับเด็ก ม.ปลาย ทำโดนวิจารณ์หนัก
อินฟลูฯเกาหลีเผยชีวิตแฮปปี้ตั้งท้องกับเด็ก ม.ปลาย ทำโดนวิจารณ์หนัก
อินฟลูฯเกาหลีเผยชีวิตแฮปปี้ตั้งท้องกับเด็ก ม.ปลาย ทำโดนวิจารณ์หนัก
+5
กำลังโหลดความคิดเห็น