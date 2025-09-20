ประเทศไทยก้าวสู่ Hub Data Center แห่งอาเซียน “BICSI Southeast Asia Thailand Conference & Exhibition 2025” เปิดเวทีสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน

งาน BICSI Southeast Asia Thailand Conference & Exhibition 2025 จัดขึ้น ณ เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท กรุงเทพฯ อย่างยิ่งใหญ่ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน จากประเทศไทย อาเซียน และนานาประเทศ การจัดงานครั้งนี้สะท้อนถึงความพร้อมของไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลาง Hub Data Center แห่งอาเซียน ซึ่งไม่เพียงเป็นเวทีแห่งการประชุมและนิทรรศการ แต่ยังเป็นการรวมพลังของผู้นำ ผู้เชี่ยวชาญ และนักลงทุนในแวดวง ICT และ Data Center ระดับโลก ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนำเสนอแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัลให้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริง
ตลอดทั้งวัน ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสถึงทิศทางใหม่ของอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบและการก่อสร้าง Data Center ที่ยั่งยืน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับ AI, Hyperscale และ Edge Computing รวมถึงนวัตกรรมด้านการจัดการพลังงานหมุนเวียนและการลดการปล่อยคาร์บอน นอกจากนี้ งานยังมุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล เพื่อเสริมศักยภาพของไทยในการแข่งขันกับนานาชาติ และเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลในอนาคต
ในพิธีเปิด Dr. Garies Chong, BICSI Southeast Asia Executive Chair ได้กล่าวถึงความสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ว่า “การจัดงานในประเทศไทยครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่ครบวงจร ไม่เพียงแค่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แต่คือการสร้างพันธมิตรที่จะช่วยผลักดันอุตสาหกรรม Data Center และ ICT ในอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืน”
ด้าน “เขมณัฏฐ์ นิลเจริญ” BICSI Southeast Asia Thailand Chair ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะก้าวสู่การเป็น Hub Data Center ของภูมิภาค ด้วยศักยภาพทั้งในด้านบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน งานนี้จะไม่ใช่แค่เวทีประชุม แต่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างอนาคตเศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคงอีกด้วย”
การจัดงานในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานสำคัญ อาทิ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ภายใต้ สวทช. และศูนย์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ThaiSC) ที่มีบทบาทสำคัญด้าน High Performance Computing (HPC) และการพัฒนา AI Infrastructure รวมถึง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ที่สนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอย่างเป็นระบบ ตลอดจน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และพันธมิตรจากภาคเอกชนและองค์กรระดับโลก เช่น Accenture, Huawei, Schneider, Eaton, Caterpillar, Mitsubishi, Socomec รวมถึงผู้แทนจากภาคการเงิน โทรคมนาคม มหาวิทยาลัย และผู้ประกอบการ Data Center ทั้งในและต่างประเทศ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสะท้อนถึงพลังความร่วมมือที่พร้อมจะขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Digital Hub ของอาเซียน อย่างแท้จริง
การจัดงานในปีนี้ไม่เพียงมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายและการเรียนรู้ร่วมกัน แต่ยังวางเป้าหมายเพื่อสร้างผลลัพธ์จริงผ่านความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันวิจัย โดยการลงทุนใน Data Center จะเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และสร้างรากฐานแห่งความยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ BICSI ยังได้ยืนยันเจตนารมณ์ในการจัดงานนี้อย่างต่อเนื่องในทุกปี เพื่อผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของอาเซียนอย่างแท้จริง