แพนฟู้ดฯ ฉลอง 30 ปี ตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งไทยและต่างประเทศดันยอด 5000 ล้านใน 5 ปี

“แพนฟู้ด” เร่งเครื่องปรับกลยุทธ์ฉลองครบรอบ 30 ปี เดินหน้าลงทุนขยายตลาดครอบคลุมทั่วไทย รุกโมเดิร์นเทรด เสริมแกร่งเทคโนโลยี ขยายฐานส่งออก วาดแผนดันยอดทะลุ 5000 ล้านบาทใน 5 ปี
คุณธนวิชญ์ หงษ์คู กรรมการบริหาร บริษัท แพนฟู้ด จำกัด เปิดเผยในโอกาสครบรอบ 30 ปีของการดำเนินธุรกิจของแพนฟู้ดฯว่า จากภาพรวมตลาดฟู้ดเซอร์วิสในไทยที่เปลี่ยนแปลงไปและมีการแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้น ล่าสุดนั้นบริษัทได้ปรับกลยุทธ์และแผนงานเพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศไทยและตลาดโลก พร้อมตั้งเป้ารายได้ 5,000 ล้านบาทให้ได้ภายใน 5 ปีหรือในปี 2573 เติบโตจากปี 2567 ที่มีรายได้ 3,100 ล้านบาท โดยกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมายคือ การเพิ่มช่องทางการตลาดโดยการขยายสาขาในภูมิภาคและรุกเข้าสู่โมเดิร์นเทรด การเพิ่มฐานลูกค้า พร้อมเพิ่มโปรดักส์ใหม่ และเน้นให้บริการแบบครบวงจรครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทย พร้อมลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในตลาดส่งออกให้มีสัดส่วนยอดขายที่สูงขึ้น
“อุตสาหกรรมอาหารในตลาดฟู้ดเซอร์วิสของไทยมีมูลค่ามากกว่า 8.6 หมื่นล้านบาท ประเทศไทยเป็นตลาดชั้นนำสำหรับอาหารทะเลคุณภาพสูงโดยเฉพาะปลาแซลมอน ดังนั้นในทศวรรษที่ 3 ของ แพนฟู้ดฯ ถือเป็นก้าวย่างสำคัญ เพื่อวางรากฐานให้แข็งแกร่งในทุกมิติ ให้สามารถรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต และมีแผนการลงทุน Infrastructure กว่า 300 ล้านบาทเพื่อขยายฐานตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ดีเราให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนสินค้าเป็นอย่างมากเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันในตลาด และมีแผนในอนาคตคือการขยายฐานลูกค้าในต่างประเทศเพิ่มขึ้น เช่น ญี่ปุ่น จีน อเมริกา รวมถึงการรุกส่งออกในเอเชีย และตะวันออกกลาง”
บริษัทมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปีนี้ แพนฟู้ดจะเน้นปรับปรุงและขยายจุดกระจายสินค้าให้ครบ 5 สาขาในจังหวัดกลยุทธ์ ได้แก่ ภูเก็ต พัทยา สุราษฏร์ธานี เชียงใหม่ อุดรธานี เพื่อเพิ่มพื้นที่คลังสินค้า ห้องเย็น และเป็น Hubกระจายสินค้าไปทั่วทุกภูมิภาค
คุณธนวิชญ์กล่าวต่อไปว่า อีกสิ่งหนึ่งที่แพนฟู้ดฯให้ความสำคัญคือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันกับตลาดได้ โดยที่ผ่านมามีการ Transform ระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในโรงงานและคลังสินค้า รวมถึงการประหยัดพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยใช้ Energy management ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
สำหรับภาพรวมของ บริษัท แพนฟู้ด จำกัด นั้นเริ่มต้นจากการดำเนินธุรกิจนำเข้าสินค้าอาหารเพื่อจัดจำหน่ายเป็นวัตถุดิบให้กับลูกค้าในตลาดฟู้ดเซอร์วิส ปัจจุบันถือเป็นบริษัทชั้นนำที่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของกลุ่มธุรกิจนี้ โดยมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายทั้งโรงแรม ร้านอาหาร Chain Restaurant กลุ่มค้าส่ง โรงงานอุตสาหกรรม Modern Trade รวมถึงกลุ่มสายการบินและธุรกิจจัดเลี้ยงต่างๆ กลุ่มสินค้าที่จัดจำหน่าย ที่น่าสนใจได้แก่ กลุ่มอาหารทะเลเช่นปลาแซลมอน ปลาดอรี่ ปลาหิมะ Lobster กลุ่มเนื้อสัตว์จาก New Zealand, Australia, USA และ Wagyu กลุ่ม Dairy Product เนยชีส กลุ่มสินค้ามันฝรั่ง รวมถึงกลุ่มอาหารแปรรูปจากโรงงานไปจนถึงกลุ่มอื่นๆได้แก่ ผัก ผลไม้ และซอสเครื่องปรุงต่างๆ
ปัจจุบัน แพนฟู้ด มี 5 โรงงานผลิต ได้แก่ โรงงานแปรรูปวัตถุดิบ ปลา, แปรรูปเนื้อ, ไลน์ผลิตปูอัด, สาหร่ายยำ, ไข่กุ้ง, Breaded ชุปเกล็ดขนมปัง และมีระบบคุณภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลได้แก่ ISO22000 (ระบบบริหารงานความปลอดภัยอาหาร) , ISO14001(ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม), HACCP(การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม), Halal (อาหารที่อนุมัติตามหลักศาสนาอิสลาม) , GHP (หลักปฏิบัติสุขลักษณะที่ดี)
ทั้งนี้แพนฟู้ดให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้ารวมถึงการบริการที่ประทับใจเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า “รอยยิ้มของลูกค้าคือความสุขของเรา The customer’s smile is our happiness”
