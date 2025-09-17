ผัวเก่าแฉ! "เดนิส ริชาร์ดส์" ทำบ้านเช่า 100 ล้านพังเละ ปล่อยหมานับสิบตัววิ่งทั่วบ้าน

ดราม่าหย่าเดือด! “เดนิส ริชาร์ดส์” ปะทะ “แอรอน ไฟเพอร์ส” สามีโชว์บ้านรกเละ อ้างภรรยาทิ้งไว้
การหย่าระหว่างนักแสดงสาว เดนิส ริชาร์ดส์ กับสามี แอรอน ไฟเพอร์ส ยังคงยกระดับความร้อนแรง ล่าสุดฝ่ายชายพาสื่อ Inside Edition เข้าชมบ้านเช่าในคาลาบาซาส มูลค่า 3.5 ล้านดอลลาร์ฯ ที่ตอนนี้กลายเป็นศูนย์กลางของข้อพิพาท พร้อมโชว์สภาพบ้านสุดรกที่เขาอ้างว่า เดนิสทิ้งไว้ไม่ต่างจากรายการ Hoarders
ในคลิปวิดีโอ แอรอนพาทีมงานเดินชมทุกห้องที่เต็มไปด้วยเสื้อผ้า กองขยะ เคาน์เตอร์ครัวเลอะเทอะ ชั้นวางฝุ่นจับ และกล่องวางกองเกะกะ เขายังเปิดตู้เสื้อผ้าที่อ้างว่ามีเสื้อผ้าวินเทจมูลค่า “หลายแสนดอลลาร์” แต่ถูกมอดกัดเสียหาย พร้อมชี้ให้ดูห้องน้ำที่เต็มไปด้วยเครื่องสำอางจำนวนมหาศาล
“เธอซื้อเครื่องสำอางไม่หยุด ซื้อเพิ่มแล้วก็ซื้อต่อไป” แอรอนกล่าว พร้อมยืนยันว่าเขาไม่สามารถแตะต้องสิ่งของชั้นบนได้ เพราะทั้งหมดเป็นของเดนิส
ฝ่าย เดนิส ริชาร์ดส์ อดีตนักแสดงจาก Real Housewives of Beverly Hills กลับเล่าอีกมุมว่า เธอได้ย้ายออกจากบ้านตั้งแต่สองปีก่อน และกล่าวหาแอรอนรวมถึงครอบครัวว่าทำลายทรัพย์สินเสียหาย อีกทั้งยังมีรายงานว่า แอรอนได้รับหนังสือแจ้งขับไล่เพราะค้างค่าเช่า
สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดเมื่อก่อนหน้านี้ แอรอนเคยกล่าวหาเดนิสเรื่องนอกใจ ปัจจุบันเขาอาศัยอยู่ชั้นล่างของบ้านร่วมกับพ่อแม่ พี่ชาย และสุนัข 15 ตัว ซึ่งเขาบอกว่าเป็นของเดนิสเอง โดยบางช่วงเธอเคยเลี้ยงมากถึง 36 ตัวในบ้านหลังเดียว
แม้เดนิสยังไม่ออกมาคอมเมนต์ต่อคลิปบ้านรก แต่ศาลเพิ่งมีคำสั่งให้เธอกลับไปเก็บข้าวของและสัตว์เลี้ยงได้ โดยมีข้อกำหนดให้แอรอนต้องอยู่ห่างจากเธอ 100 หลา ตามคำสั่งห้ามชั่วคราว
ทั้งคู่แต่งงานกันในปี 2018 และต่างฝ่ายต่างยื่นขอค่าเลี้ยงดูจากอีกฝ่าย ท่ามกลางข้อกล่าวหาที่โต้กลับกันอย่างดุเดือด ดูเหมือนว่าศึกหย่าครั้งนี้จะยังห่างไกลจากการปิดฉาก และสื่อคาดว่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมออกมาอีกในสัปดาห์ข้างหน้า
เดนิส ริชาร์ดส์ อดีตนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่ที่โด่งดังจากบทสาวบอนด์ใน The World Is Not Enough (1999) ครั้งหนึ่งเคยถูกยกให้เป็นเซ็กส์ซิมโบลแห่งฮอลลีวูด ด้วยเสน่ห์และความสวยสะกดสายตา เธอเป็นที่รู้จักในภาพลักษณ์นางเอกหุ่นแซ่บที่ครองใจแฟนหนังทั่วโลก
ชีวิตรักของริชาร์ดส์ก็ถูกจับตามองไม่แพ้อาชีพการแสดง เธอเคยแต่งงานกับนักแสดงหนุ่มเจ้าปัญหา ชาร์ลี ชีน ความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยข่าวฉาวและดราม่า ก่อนที่ทั้งคู่จะแยกทางกันไป ต่อมาเธอพบรักใหม่กับแอรอน ไฟเพอร์ส และการแต่งงานครั้งนี้ถูกถ่ายทอดออกสื่อผ่านเรียลลิตี้ The Real Housewives of Beverly Hills ที่แฟนรายการได้เห็นภาพชีวิตคู่ของทั้งสองอย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ตาม ความหวานกลับไม่ยั่งยืน สุดท้ายชีวิตคู่ของเดนิสและแอรอนก็ไปไม่รอด กลายเป็นมหากาพย์หย่าร้างที่เต็มไปด้วยการกล่าวหา โดยในเอกสารศาลเขาได้ร้องขอค่าเลี้ยงดูจากเดนิส ริชาร์ดส์ โดยระบุว่าในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เขาไม่มีรายได้เลย หลังจากปิดธุรกิจส่วนตัวลงในปี 2024