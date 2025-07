“ไมเคิล แมดเซน” ดาราเจ้าประจำหนัง เควนติน ทารันติโน เสียชีวิตในวัย 67 ปี

ไมเคิล แมดเซน นักแสดงฮอลลีวูดชื่อดัง ผู้รับบทบาทในภาพยนตร์ขึ้นหิ้งอย่าง Reservoir Dogs, Kill Bill, Donnie Brasco และอีกมากมาย เสียชีวิตแล้วในวัย 67 ปี หลังถูกพบหมดสติในบ้านพักที่มาลิบู รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่นเจ้าหน้าที่สำนักงานนายอำเภอลอสแอนเจลิสเผยว่า ได้รับแจ้งสายด่วน 911 ก่อนเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ และพบแมดเซนไม่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น ก่อนจะประกาศยืนยันการเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ โดยไม่มีหลักฐานบ่งชี้ถึงการฆาตกรรมหรือการทำร้ายร่างกายแต่อย่างใด ขณะที่รอน สมิธ ผู้จัดการส่วนตัวของแมดเซน ยืนยันทางอีเมลว่าดารารุ่นใหญ่รายนี้จากไปด้วยภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันตลอดสองปีที่ผ่านมา แมดเซนยังคงทำงานกับโปรเจกต์ภาพยนตร์อิสระหลายเรื่อง อาทิ Resurrection Road, Concessions และ Cookbook for Southern Housewives และกำลังตื่นเต้นกับการก้าวเข้าสู่บทบาทใหม่ในชีวิตนอกจากนี้ยังมีผลงานหนังสือเล่มใหม่ชื่อ Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems ซึ่งอยู่ระหว่างการตัดต่อเตรียมตีพิมพ์ ผู้จัดการและทีมประชาสัมพันธ์กล่าวร่วมกันว่า “ไมเคิล แมดเซน คือหนึ่งในนักแสดงผู้เป็นตำนานของฮอลลีวูด ที่จะอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไป”แมดเซน เป็นที่จดจำในฐานะนักแสดงผู้มักสวมบทบาท “ตัวร้ายลึกลับ” ที่เต็มไปด้วยชั้นเชิง มีผลงานภาพยนตร์ต่อเนื่องยาวนานกว่า 4 ทศวรรษ และเป็นพี่ชายของนักแสดงหญิง เวอร์จิเนีย แมดเซน โดยแจ้งเกิดในวงการฮอลลีวูดจากเรื่อง WarGames (1983) ก่อนจะกลายเป็นขาประจำของผู้กำกับ เควนติน ทารันติโน รับบท “Mr. Blonde” จอมโหดใน Reservoir Dogs (1992) และร่วมงานกันอีกหลายเรื่อง เช่น Kill Bill: Vol.1, The Hateful Eight และ Once Upon a Time in Hollywoodไมเคิล แมดเซน ยังมีผลงานเขียนบทกวีหลายเล่ม และเป็นพ่อของลูกชาย 6 คน หนึ่งในนั้นคือ ฮัดสัน แมดเซน ซึ่งเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเมื่อปี 2022 ในวัยเพียง 26 ปี แมดเซนมีลูกสามคนกับภรรยา ดีแอนนา แมดเซน และลูกอีกจากการสมรสครั้งก่อน