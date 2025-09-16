“เจนี่” วอนสื่อไตร่ตรองพาดหัวข่าว ปม “เป้ย” ถอนตัวซีรีส์

กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันที หลังจากที่ “เป้ย ปานวาด เหมมณี” เผยว่าถอนตัวออกจากซีรีส์ “ตถตา I AM WHAT I AM” ของผู้จัด “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” และ “เพชร อิทธิ ชวลิตธำรง” โดยให้เหตุผลว่าถูกเพิ่มฉากเลิฟซีนกลางคัน ถูกพูดดิสเครดิตจนเสียความรู้สึก เหมือนถูกด้อยค่า ซึ่งคนพูดไม่ใช่สาวเจนี่ งานนี้เจ็บจนทำเอาเป้ยน้ำตาแตกกลางงานอีเวนต์
ล่าสุดฝั่งเจนี่ ได้ออกมาโพสต์วอนทุกฝ่ายอ่านเนื้อหาข่าวและไตร่ตรองก่อนตัดสิน พร้อมขอสื่อพาดหัวข่าว อย่าทำให้เกิดความเข้าใจผิด
“ทั้งนี้ใคร่ขอความกรุณาแฟนๆ และผู้ติดตามข่าวทุกท่าน โปรดอ่านและไตร่ตรองเนื้อหาของข่าวอย่างรอบคอบ ก่อนที่จะมีการตัดสินหรือวิพากษ์วิจารณ์ต่อบุคคลนั้น ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
การเขียนข่าวเพื่อความบันเทิงสามารถทำได้ แต่ควรคำนึงถึงการเขียนในลักษณะที่ทำให้ประชาชนไม่เกิดความเข้าใจผิด การพาดหัวและนำเสนอข่าวจึงควรอยู่ในขอบเขตที่ชัดเจนและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสังคม ขอบคุณค่ะ
ฝากถึงพี่ๆ นักข่าวทุกท่านด้วยนะคะ การพาดหัวข่าวควรไตร่ตรองอย่างรอบคอบและถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือสร้างผลกระทบที่ไม่ควรเกิดขึ้น ขอบพระคุณค่ะ”