เสิร์ฟโปรเจ็กต์ลับ! “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” ทำเซอร์ไพร์สขึ้นแท่นผู้จัดซีรีส์ดึงสองนางเอกดัง ประชันดรามา-ทริลเลอร์

ซุ่มเงียบของแทร่! นางเอกตัวแม่ตัวมัม "เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ" เสิร์ฟความฮือฮาให้โลกโซเชียล ทำคลิป Reels ในอินสตราแกรมส่วนตัวประมวลภาพเบื้องลึกเบื้องหลังกับบทบาทใหม่ พร้อมโพสต์แคปชั่นใจความว่า "มาแล้วคร่ากับโปรเจคใหญ่ที่ซุ่มมานาน" งานนี้เผยให้เห็นความตั้งใจของ เจนี่ ที่ลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ก่อนเจ้าตัวโกนหัวไปศึกษาธรรมะ รวมไปจนถึงหลังลาสิกขา เจ้าตัวทุ่มเทกับบทบาทใหม่การทำหน้าที่ผู้จัดซีรีส์ครั้งแรกในชีวิต ทั้งอ่านบท ประชุมทีม รวมไปถึงแคสติ้งนักแสดงด้วยตัวเอง ล่าสุดร่อนจดหมายเชิญสื่อ เผยชื่อซีรีส์สุดว้าว "ตถตา I AM WHAT I AM" ที่อ่านว่า ตะ-ถะ-ตา ความหมายสุดลึกซึ้ง ลิงค์กับช่วงที่ เจนี่ ปฏิบัติธรรม ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้น่าสนใจเพิ่มขึ้นไปอีกตรงที่ได้สองอดีตนางเอกวิกน้อยสี "มิ้นต์ ชาลิดา" และ "เลดี้ปราง กัญญ์ณรัณ" มาฟาดฝีมือใส่กัน พร้อมนักแสดงมากฝีมืออีกเพียบ โดยมีกำหนดบวงสรวงเอาฤกษ์เอาชัย วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2568 เวลา 09.00 น. ณ ลานพระแม่ธรณีบีบมวยผม สนามหลวง โดยมีพาร์ทเนอร์อย่างผู้บริหารไฟแรง “เพชร อิทธิ ชวลิตธำรง” แห่งค่าย ไอดีล ครีเอชั่น จำกัด ผนึกกำลังเสริมทัพความปัง
เรียกได้ว่าการลุยลงสนามตำแหน่งผู้จัดซีรีส์ครั้งนี้ เจนี่ ไม่ได้มาเล่นๆ เพราะชีเสิร์ฟชีป้อน ลงแรงร้อยเต็มร้อยด้วยตัวเอง