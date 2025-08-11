ครบเครื่อง! เจนี่-เพชร เปิดตัวบวงสรวงซีรีส์รสเข้ม "ตถตา I AM WHAT I AM" รวมนักแสดงฝีมือเทพสาดพลังการแสดง

เคาะฤกษ์ดีเดย์ พร้อมรับแรงกระแทกความปังหลังลาสิกขา นางเอกสายฝีมือแจ่ม "เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ" สร้างความฮือฮากับบทบาทใหม่สุดท้าทาย ก้าวกระโดดนั่งแท่นผู้จัดซีรีส์ครั้งแรกในชีวิต หลังสั่งสมประสบการณ์งานในวงการมากว่า30ปี ลงสนามลุยงานเบื้องเป็นผู้จัดซีรีส์อย่างเต็มตัว ประเดิมด้วยซีรีส์ดรามา-ทริลเลอร์ สุดสยอง "ตถตา I AM WHAT I AM" ที่อ่านว่า (ตะ-ถะ-ตา) มีความหมายและแรงบันดาลใจมาจากหลักคำสอนพระพุทธศาสนา รวมพลังสร้างงานกับผู้บริหารพาร์ทเนอร์ “เพชร อิทธิ ชวลิตธำรง” แห่งค่าย ไอดีล ครีเอชั่น จำกัด ร่วมด้วยช่วยเขย่าให้โปรเจกต์นี้เพิ่มดีกรีความร้อนแรง สร้างอะไรใหม่ๆรันวงการอุตสาหกรรมบันเทิงไทยเทียบชั้นซีรีส์ต่างประเทศ ได้ผู้กำกับผู้เชี่ยวชาญงานสยอง "โรจน์-ธนภณ ประสารทอง" การันเตอทูการันตีงานเป๊ะ พร้อมทีมงานและนักแสดงเข้าร่วมพิธีชุดใหญ่ไฟกะพริบ ณ ลานพระแม่ธรณีบีบมวยผม สนามหลวง
ด้านทีมนักแสดงซีรีส์ "ตถตา I AM WHAT I AM" สร้างความปังคว้า นางเอกงานฮอต "เลดี้ปราง กัญญ์ณรัณ" ประชันสวย "มิ้นต์ ชาลิดา" ที่แต่ติดภารกิจส่วนตัวไม่ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ร่วมด้วยตัวแม่ตัวมัมสายแซ่บ "เป้ย ปานวาด" และสองพระเอกหนุ่มหล่อ "แบงค์ อาทิตย์" และ "บอส ธวัชนินทร์" หรือ "บอส The Face Men Thailand" อีกทั้ง "ทราย เจริญปุระ, ณ สุวรรณอ่อน ( ปาล์ม ศุภชัย) , วัฒน์ วัฒนชัยและ ดาวTikTokคนดัง "ตังตัง นัฐรุจิ" เข้าร่วมพิธีบวงสรวงซีรีส์เอาฤกษ์เอาชัยเสริมศิริมงคล
โดยซีรีส์ "ตถตา I AM WHAT I AM" บอกเล่าเรื่องความสยองขวัญ ดรามา-ทริลเลอร์ ครบเครื่องเรื่องปริศนา สืบสวนสอบสอน สตอรี่เรื่องราวจากโรงละครเวที ที่เต็มไปด้วยความลับที่ไม่สามารถคาดเดาได้ พร้อมเดินหน้าเปิดกล้องถ่ายทำทันทีภายในเดือนสิงหาคมนี้