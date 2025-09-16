แนะนำ 15 บริษัทรับทำ SEO เลือกพาร์ทเนอร์ทำ SEO ให้ยั่งยืน
การทำ SEO ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในยุคนี้ โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ หลายธุรกิจต่างหันมาให้ความสำคัญกับการทำเว็บไซต์ให้ติดอันดับบน Google เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้ง่ายขึ้น และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดที่เต็มไปด้วยคู่แข่ง
หากคุณไม่มีพื้นฐานหรือความเชี่ยวชาญด้าน SEO การเริ่มต้นด้วยตัวเองอาจใช้เวลานานและไม่ได้ผลลัพธ์ที่คาดหวัง บริษัทรับทำ SEO ที่เชี่ยวชาญจะช่วยวางกลยุทธ์ ปรับแต่งเว็บไซต์ และดูแลคอนเทนต์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งช่วยให้เว็บไซต์ของคุณติดหน้าแรก Google ได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งยังช่วยสร้างการเติบโตระยะยาวอย่างยั่งยืน
SEO ยังเป็นตัวเลือกที่ดีกับธุรกิจไหมในปี 2025
การทำ SEO ยังคงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับธุรกิจในปี 2025 เนื่องจาก Search Engine อย่าง Google ยังคงเป็นช่องทางหลักที่ผู้คนใช้หาข้อมูล แม้ว่าการมาของ AI อย่าง ChatGPT, AI Overview และ AI Mode จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้งานบางส่วนไปบ้าง แต่ปัจจุบันการเว็บไซ์บน Google ก็ยังเป็นช่องทางที่ยูสเซอร์มักจะใช้ในการค้นหาข้อมูลเป็นหลัก หรือใช้ Fact Check ข้อมูลจาก AI อยู่ดี
นอกจากนี้ การทำ SEO สมัยใหม่ (New SEO) ยังมองหาผลลัพธ์มากกว่าแค่การติดหน้า Google Search แต่ยังต้องทำเพื่อ AI Search อีกด้วย ซึ่งหมายความว่าบริษัทรับทำ SEO ที่มีความเชี่ยวชาญและมีการปรับปรุงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้คุณได้รับทั้งผลลัพธ์ในการทำ SEO ที่ดี และยังมีโอกาสถูกกล่าวถึงจาก AI Search อีกด้วย
15 บริษัทรับทำ SEO มืออาชีพ ดันอันดับเว็บไซต์ให้ดีขึ้นในปี 2025
เนื่องจากการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงขึ้นในปัจจุบัน การเลือกพาร์ทเนอร์ที่เหมาะสมจึงเป็นกุญแจสำคัญสำหรับความสำเร็จในการทำ SEO นี่คือ 15 บริษัทรับทำ SEO ชั้นนำในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับและมีผลงานมากมาย
1. NerdOptimize
NerdOptimize เป็น Pure SEO Agency อันดับต้น ๆ ในประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจจากธุรกิจชั้นนำกว่า 300 องค์กร พร้อมความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และผลักดันคีย์เวิร์ดเป้าหมายของลูกค้าให้ขึ้นสู่หน้าแรกของ Google ได้สูงถึง 90% ภายใน 6 เดือน และสร้าง Organic Traffic เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 150% ในปีแรก
จุดเด่นของ NerdOptimize
• มาตรฐานระดับโลก ได้รับรางวัลจาก Global Search Awards ในปี 2022 และ 2025 การันตีคุณภาพและความเชี่ยวชาญ
• Official Partner กับ Ahrefs 1 เดียวในไทย สามารถเข้าถึงข้อมูลและเครื่องมือวิเคราะห์ได้มากกว่าคู่แข่ง
• มีความเชี่ยวชาญ AI Search มุ่งเน้นการพัฒนากลยุทธ์ AI Search, AI SEO, AEO และ GEO (Generative Engine Optimization) พร้อมปรับตัวอย่างต่อเนื่องในปี 2025-2026
• มีการวางโครงสร้างบริษัทเพื่อทำ SEO Agency โดยเฉพาะ เน้นความเป็นมืออาชีพ
• บริการแบบครบวงจรกับธุรกิจทุกระดับตั้งแต่ Start Up ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ (Enterprise) พร้อมทั้งบริการสอน SEO แบบ Workshop
• มีการใช้ Big Data และเครื่องมือที่ NerdOptimize พัฒนาขึ้นเองในการวิเคราะห์ผลลัพธ์
สถานที่ตั้ง: สุริยวงค์ อาคารเลขที่ 278 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เว็บไซต์: https://nerdoptimize.com/
2. Primal
Primal เป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเอเจนซีชั้นนำของกรุงเทพฯ ที่โดดเด่นในด้านการทำการตลาดออนไลน์โดยประยุกต์จาก Data เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตแบบก้าวกระโดด
จุดเด่นของ Primal Digital Agency
• บริการครบครันด้วย Integrated Marketing Capabilities ครอบคลุม Strategy, Search, Performance, Creative, Social และ Data
• เป็นบริษัท Digital Marketing ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร
• ใช้แนวทาง Embedded Retainer Model เพื่อผลลัพธ์ที่เร่งด่วนและยั่งยืน
สถานที่ตั้ง: 29 อาคารวานิสสา ตึกบี ชั้น 14 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เว็บไซต์: https://www.primal.co.th/
3. ADCHARIYA
ADCHARIYA หรือ แอดฉริยะเอเจนซี่รับทำ SEO น้องใหม่ไฟแรง ที่ให้บริการ SEO แบบสายขาว (White Hat SEO) ที่ปลอดภัยและให้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน แม้จะเป็นเอเจนซี่น้องใหม่ แต่เต็มไปด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปีในวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง
จุดเด่นของ ADCHARIYA
• ครอบคลุมหลากหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น E-commerce, คลินิก หรือธุรกิจ B2B
• ราคาที่ทุกธุรกิจเอื้อมถึง พร้อมการวางกลยุทธ์เฉพาะตามความต้องการ
• มีบริการด้านการยิงโฆษณาครบครัน (LINE Ads, TikTok Ads, Facebook Ads, Google Ads)
สถานที่ตั้ง: เลขที่ 2 อาคารสีลมเอจ ชั้น 16 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เว็บไซต์: https://adchariya.co.th/seo
4. BizSoft
BizSoft (บิซซอฟท์) เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการทำเว็บไซต์และมีบริการทำ SEO มาอย่างยาวนาน จะมีการให้บริการตั้งแต่การจดโดเมน, บริการเว็บโฮสติ้ง, บริการ VPS Server, บริการทำ SEO และรวมไปถึงการออกแบบเว็บไซต์ด้วย
จุดเด่นของ BizSoft
• เชี่ยวชาญการออกแบบเว็บไซต์ประเภทอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) สำหรับขายสินค้าออนไลน์
• นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างระบบ Page Builder มาพัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย
• ทำเว็บไซต์ให้ตอบโจทย์และรองรับการทำงานได้ดีในทุกอุปกรณ์
สถานที่ตั้ง: 1730/82 หมู่บ้านพฤกษา 61 ซอยเพชรเกษม 63 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เว็บไซต์: https://www.bizsoft.co.th/
5. ANGA
ANGA (แองก้า) เป็นเอเจนซี่การตลาดออนไลน์ที่ให้บริการทั้ง Google Ads, Social Media Ads และ SEO ช่วยสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จับต้องได้ ด้วยการดูแลจากทีมงานมืออาชีพ พร้อมดูแลเว็บไซต์ให้แบบครบวงจร มีรีพอร์ตให้ติดตามผลลัพธ์ทุกเดือน
จุดเด่นของ ANGA
• ช่วยสร้าง Conversion บนเว็บไซต์ ควบคู่ไปกับอันดับที่ดีขึ้น
• บริการครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ ตั้งแต่ Google Ads, Facebook Ads ไปจนถึง Lead Generation
• เน้นผลลัพธ์และคุณภาพของการบริการเป็นหลัก พร้อมรายงานผลการทำงานอย่างชัดเจน
สถานที่ตั้ง: เลขที่ 2 อาคารสีลมเอจ ชั้น 16 ห้อง 1603 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เว็บไซต์: https://anga.co.th/seo/
6. Ario
Ario (อริโอ) เป็นบริษัทรับทำ SEO ในไทย ที่เป็น Google Premier Partner และมีประสบการณ์มานานหลายปีในด้านนี้ พร้อมช่วยคุณดูแลการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ และบริการจัดการงานด้านการทำโฆษณาบน Google ได้อย่างไหลลื่น
จุดเด่นของ Ario
• เป็น Google Premier Partner ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ
• ให้บริการครบครัน ตั้งแต่การสร้างเว็บไซต์, Google Ads, Influencer Marketing และ Social Media
• เน้นการวางแผนกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดเข้าชมเว็บไซต์และสร้าง Brand Awareness
สถานที่ตั้ง: อาคารลิขิต ห้อง 6/2 ชั้น 6 ลาดพร้าวซอย 23, จันทรเกษม, จตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900 เว็บไซต์: https://ariomarketing.co.th/
7. Pakka
Pakka (ปักกา) เป็นบริษัทรับทำ SEO จากมืออาชีพโดยเฉพาะ มีบริการรับทำ SEO ให้ติดหน้าแรก และโปรโมตเว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักแบบครบวงจร มีบริการครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นการทำ SEO แบบการันตีอันดับ, การทำ Backlink, วิเคราะห์และปรับปรุงเว็บไซต์
จุดเด่นของ Pakka
• มีระบบตรวจเช็กอันดับเว็บไซต์แบบ Real Time ที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว
• บริการประเมินราคาเว็บไซต์ภายในระยะเวลาเพียง 30 วินาที
• มีแพ็กเกจประกันอันดับหลายแบบให้เลือก
สถานที่ตั้ง: ห้างหุ้นส่วนสามัญ ปักกา (สำนักงานใหญ่) 55/32 ม.14 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 เว็บไซต์: http://www.pakka.in.th/
8. Fresh Digital
Fresh Digital เป็นบริษัท Digital Marketing ที่มีประสบการณ์มากกว่า 14 ปีในตลาด APAC ช่วยเหลือลูกค้าหลายพันรายในการแก้ปัญหาการตลาดออนไลน์ พร้อมทีมงานระดับผู้อำนวยการที่มีประสบการณ์รวมกันกว่า 40 ปี
จุดเด่นของ Fresh Digital
• มีประสบการณ์ยาวนานในด้าน Digital Marketing
• ทีมงานมีความเชี่ยวชาญสูง
• ให้บริการแบบครบวงจรในด้านการตลาดดิจิทัล
สถานที่ตั้ง: พัทยา ชลบุรี เว็บไซต์: https://freshdigital.co.th/
9. TBS Marketing
TBS Marketing เป็นบริษัทรับทำ SEO ที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพฯ พร้อมให้คำแนะนำที่ถูกต้องและช่วยให้ธุรกิจของคุณติดอับดับดี ๆ ในหน้าผลการค้นหา
จุดเด่นของ TBS Marketing
• มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในด้านความเชี่ยวชาญ SEO
• ให้คำปรึกษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์
• มีการดูแลลูกค้าแบบมืออาชีพ
สถานที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร เว็บไซต์: https://tbs-marketing.com/
10. IBEX Digital Agency
IBEX Digital Marketing Agency เป็นบริษัทรับทำ SEO ที่มีจุดแข็งในการเพิ่มผลการค้นหาแบบออแกนิค มุ่งเน้นการสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสูง
จุดเด่นของ IBEX Digital Agency
• เชี่ยวชาญการเพิ่ม Organic Traffic อย่างมีประสิทธิภาพ
• มีกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่หลากหลายและครอบคลุม
• มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่วัดผลได้จริง
สถานที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร เว็บไซต์: https://www.ibex.co.th/
11. Minimice Group
Minimice Group รวบรวมทีมผู้เชี่ยวชาญ SEO และ Digital Marketing ที่มีประสบการณ์สูงมาให้การสนับสนุนและช่วยเหลือตั้งแต่ขั้นตอนแรก เข้าใจธุรกิจและเป้าหมายของลูกค้าอย่างแท้จริง
จุดเด่นของ Minimice Group
• ทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงในด้าน SEO และ Digital Marketing
• ให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจธุรกิจลูกค้าอย่างละเอียด
• มีระบบการทำงานที่เป็นระเบียบและมืออาชีพ
สถานที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร เว็บไซต์: https://minimicegroup.co.th/
12. iGetWeb
iGetWeb บริษัทรับทำ SEO ที่มีประสบการณ์มานานกว่า 15 ปี โดดเด่นเรื่องการทำเว็บไซต์สำเร็จรูปและการทำ SEO เป็นหลัก มีบริการรับทำ SEO รายเดือนแบบการันตีอันดับ พร้อมส่งรายงานอันดับทุกเดือน
จุดเด่นของ iGetWeb
• ประสบการณ์ยาวนานกว่า 15 ปี การันตีความเชี่ยวชาญ
• บริการการันตีอันดับพร้อมระบบคืนเงินตามเงื่อนไข 25-100%
• ให้บริการครบวงจร ตั้งแต่เว็บไซต์ โฮสติ้ง ไปจนถึง SEO
สถานที่ตั้ง: 6/49 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เว็บไซต์: https://igetweb.com/
13. Allconnective
Allconnective บริษัทรับทำ SEO ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนเห็นผลลัพธ์ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์คีย์เวิร์ด การปรับปรุงเว็บไซต์ การผลิตคอนเทนต์ ไปจนถึงการติดตั้งปลั๊กอิน WordPress
จุดเด่นของ Allconnective
• ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ดูแลลูกค้าอย่างใส่ใจ
• รายงานอันดับคีย์เวิร์ดทุกสัปดาห์และรายงาน Traffic อย่างต่อเนื่อง
• บริการสร้าง Backlink คุณภาพเพื่อการติดอันดับที่ดีขึ้น
เว็บไซต์: https://www.allconnective.com/
14. Mingketar
Mingketar บริษัทรับทำ SEO แบบรายเดือน โดยทีมงานมืออาชีพ มีการวางแผนการทำ SEO และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด เน้นการปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อให้เหมาะสำหรับการทำ SEO และสร้างคอนเทนต์คุณภาพตรงความต้องการลูกค้า
จุดเด่นของ Mingketar
• วางแผนการทำงานที่เหมาะสำหรับธุรกิจของลูกค้าโดยเฉพาะ
• ครอบคลุมทั้ง On-Page Optimization และ Off-Page Link Building
• รายงานสรุปผลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและชัดเจน
สถานที่ตั้ง: บริษัท มิงเก็ตตาร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 29 ซอยเพชรเกษม 48 แยก 18 ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 เว็บไซต์: https://mingketar.co.th/
15. Siamfocus
Siamfocus บริษัทรับทำ SEO ที่โดดเด่นด้านนี้เป็นอย่างมาก มีประสบการณ์ในการทำ SEO ให้แก่เว็บไซต์ต่าง ๆ มาหลายร้อยเว็บไซต์ การันตีด้วยประสบการณ์ด้านการทำการตลาดมากกว่า 20 ปี กับราคาการทำ SEO ที่เหมาะสม
จุดเด่นของ Siamfocus
• ประสบการณ์การทำการตลาดกว่า 20 ปี
• ผลงานการทำ SEO ให้เว็บไซต์หลายร้อยเว็บไซต์ติดหน้าแรก Google
• ให้บริการครบวงจร รวมทั้งเปิดคอร์สสอนทำเว็บไซต์
สถานที่ตั้ง: อิมพีเรียล ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เว็บไซต์: https://www.siamfocus.com/
จ้างบริษัทรับทำ SEO ควรต้องถามอะไรบ้าง?
การตัดสินใจเลือกบริษัทรับทำ SEO เป็นการลงทุนสำคัญที่จะส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว การถามคำถามที่ถูกต้องจะช่วยให้คุณทราบว่าบริษัทรับทำ SEO ที่คุณสนใจมีความเชี่ยวชาญในการทำ SEO และมีการทำงานที่เหมาะกับทีมของคุณจริงหรือไม่ โดยคำถามสำคัญที่ควรจะมีดังนี้
• สามารถปรับกลยุทธ์ SEO ให้เข้ากับธุรกิจ อุตสาหกรรม และเป้าหมายเฉพาะของเราได้อย่างไร? - เพื่อประเมินว่าบริษัทมีความเข้าใจธุรกิจของคุณและสามารถวางแผนเฉพาะตัวได้หรือไม่
• ทำ SEO สายขาวใช่หรือไม่? - เพื่อความปลอดภัยและการติดอันดับที่ยั่งยืน หลีกเลี่ยงการถูกลงโทษจาก Google
• มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมของเรามากน้อยเพียงใด? ขอดูเคสตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของเราได้หรือไม่? - เพื่อตรวจสอบผลงานจริงและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
• คุณจะมีการสื่อสาร อัปเดตความคืบหน้า และรายงานผลอย่างไร และบ่อยแค่ไหน? - เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับการติดตามผลและรายงานที่ชัดเจนตลอดการทำงาน
จ้างบริษัทรับทำ SEO ที่ไหนดี ควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?
การเลือกบริษัทรับทำ SEO ที่เหมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดความสำเร็จของการตลาดออนไลน์ของคุณ เพื่อให้คุณได้ร่วมงานกับบริษัทที่เชี่ยวชาญและมีความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง
จะมีปัจจัยสำคัญในการเลือกบริษัทรับทำ SEO ดังนี้
• เลือกบริษัทที่โดดเด่นด้านการทำ SEO โดยเฉพาะ - บริษัทที่เป็น Pure SEO Agency จะมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เฉพาะด้านมากกว่าบริษัทที่ทำการตลาดหลายรูปแบบ ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุด
• พร้อมปรับตัวกับการมาของ AI และการอัปเดตอัลกอริทึมใหม่ ๆ อยู่เสมอ - มีความเข้าใจและความรู้เกี่ยวกับ AI Search, AEO และ GEO ที่จะเป็นอนาคตของการค้นหา เพื่อให้เว็บไซต์พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
• มีโครงสร้างองค์กรที่วางระบบมาเพื่อทำ SEO โดยเฉพาะ - บริษัทที่ออกแบบทีมงาน กระบวนการทำงาน และเครื่องมือมาเพื่อการทำ SEO โดยเฉพาะจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าบริษัททั่วไป
• มีเครื่องมือด้าน SEO ระดับพรีเมียม -
มีการใช้เครื่องมือเฉพาะทางด้าน SEO ที่ครอบคลุม เพื่อการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและวิเคราะห์ผลได้อย่างแม่นยำ
• มีผลงานและประสบการณ์ในการทำ SEO ให้กับหลากหลายธุรกิจ รวมถึง Case Study ที่ประสบความสำเร็จ - โดยเฉพาะธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับคุณ พร้อมสถิติการทำงานที่เป็นรูปธรรม
การเลือกบริษัทรับทำ SEO ที่เหมาะสมสำหรับยุค AI Search
การทำ SEO ยังคงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในปี 2025 นี้ เนื่องจากผู้คนยังคงใช้ Google Search เป็นเครื่องมือหลักในการค้นหาข้อมูล การเลือกบริษัทรับทำ SEO ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยควรมองหาบริษัทที่มีมาตรฐานระดับโลก มีกลยุทธ์ที่พร้อมรับมือทั้ง Google Search และ AI Search เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืนในระยะยาว