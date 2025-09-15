เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ชวนฉลองเปิดสาขาใหม่ “โรงภาพยนตร์คิดส์ ซีนีมา ซีคอน ซีนีเพล็กซ์”  เปิดให้น้อง ๆ ดูหนังฟรี!! และร่วมประกวดระบายสีชิงเงินรางวัล

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เดินหน้าสร้างสรรค์ประสบการณ์ความบันเทิงสำหรับเด็กและครอบครัว เปิดตัวสาขาใหม่ล่าสุด “โรงภาพยนตร์คิดส์ ซีนีมา ซีคอน ซีนีเพล็กซ์” สาขาที่ 23 อย่างเป็นทางการ พร้อมชวนครอบครัวมาร่วมฉลองด้วยสิทธิพิเศษ ดูหนังฟรี! และกิจกรรมเสริมสร้างจินตนาการมากมายตั้งแต่วันที่ 13-28 กันยายน 2568
โรงภาพยนตร์คิดส์ ซีนีมา ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นพื้นที่แห่งความสุขสำหรับเด็ก ๆ โดยเฉพาะ ด้วยบรรยากาศที่สนุกสนาน ปลอดภัย และส่งเสริมพัฒนาการ ผ่านการเล่นและการเรียนรู้ กับโซน Playland ที่มาพร้อมบ่อบอลยักษ์, สไลเดอร์สีสันสดใส และกิจกรรม DIY สุดสร้างสรรค์ให้เด็ก ๆ ได้สนุกก่อนเข้าชมภาพยนตร์ พร้อมให้บริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ชวนเด็กๆ และครอบครัวมาร่วมสนุกกับกิจกรรรมสุดพิเศษ ตลอด 2 สัปดาห์ ฉลองเปิดตัวสาขาใหม่ โดยมีไฮไลท์ที่น่าสนใจ ดังนี้ น้อง ๆ ที่อายุไม่เกิน 12 ปี ที่เป็นสมาชิก M Gen Kids รับสิทธิ์ดูหนังฟรี!! สามารถลงทะเบียนรับบัตรชมภาพยนตร์ได้ที่หน้าโรงภาพยนตร์ตั้งแต่เวลา 10.30 น.
- วันที่ 13 กันยายน 2568 ชมภาพยนตร์เรื่อง โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ ตอน โลกแห่งซิมโฟนี่ของ
โนบิตะ รอบเวลา 11.00 น.
- วันที่ 14 กันยายน 2568 ชมภาพยนตร์เรื่อง Doraemon The Movie Nobita Sky Utopia (2023) จำกัด 1 ครอบครัว ไม่เกิน 4 ที่นั่งในระบบปกติ
กิจกรรม DIY เสริมสร้างทักษะและจินตนาการ
- วันที่ 13-14 กันยายน 2568 Tiny Drinks Keychain สร้างสรรค์พวงกุญแจสุดคิ้วท์
- วันที่ 20-21 กันยายน 2568 Fancy Hat หมวกแฟนซีจากฝีมือน้อง ๆ เอง
- วันที่ 27-28 กันยายน 2568 Lovely Keychain ออกแบบพวงกุญแจตามจินตนาการ
กิจกรรมประกวดระบายสี “Agent Ali” ชิงเงินรางวัล 3,000 บาท
ร่วมสนุกกับการระบายสีลายเส้นตัวละครจากภาพยนตร์แอนิเมชั่นมาเลเซียชื่อดัง “Agent Ali Season 2 เอเจ้นต์อาลี สายลับพิทักษ์โลก ซีซัน 2” ที่จะเข้าฉายวันที่ 18 กันยายนนี้ ร่วมกิจกรรมระบายสีลงในเทมเพลตลายเส้นตัวละคร Agent Ali, Alicia และ Komeng เพื่อร่วมประกวดชิงเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมตอบคำถามสั้นๆ “อยากให้โลกอนาคตมีนวัตกรรม AI อะไร?” ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 13-19 กันยายน 2568 ประกาศผลทาง Facebook : Major Group ในวันที่ 20 กันยายน 2568
การเปิดตัว “โรงภาพยนตร์คิดส์ ซีนีมา ซีคอน ซีนีเพล็กซ์” สาขาที่ 23 ไม่ใช่เพียงแค่การเพิ่มทางเลือกด้านความบันเทิง แต่ยังสะท้อนถึงความตั้งใจของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ในการเป็นแบรนด์ที่เข้าใจเด็กและครอบครัว พร้อมเติบโตไปพร้อมกับครอบครัวไทย โดยใช้โรงภาพยนตร์เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะ และสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์และภาพยนตร์คุณภาพ มาเติมเต็มวันหยุดของน้อง ๆ ด้วยเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และจินตนาการที่ไม่มีที่สิ้นสุด กับโลกของความบันเทิงสำหรับเด็ก