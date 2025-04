“JAM” พร้อมเสิร์ฟ นิทรรศการใหญ่ระดับโลกของหุ่นยนต์แมวฟ้าที่ทุกคนคิดถึง “100% DORAEMON & FRIENDS TOUR IN THAILAND” พร้อมเปิดจองบัตร 8 เม.ย.นี้!!!

เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม แล้วมาร่วมสนุกกับสุดยอดตัวละครแห่งยุค ในงานที่คราวนี้ Creative brand AllRightsReserved (ARR) และ Fujiko Pro ร่วมกันนำเสนอ “100% DORAEMON & FRIENDS” Tour Exhibition ภายใต้การดำเนินงานของ Japan Anime Movie Thailand (JAM), Trendic International Limited และ INCUBASE Studio ที่ร่วมนำนิทรรศการโดราเอมอนสุดยิ่งใหญ่มาจัดแสดงในกรุงเทพฯ ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 22 มิถุนายน 2025 ณ ICONSIAMโดยนิทรรศการระดับโลกอย่าง “100% DORAEMON & FRIENDS TOUR IN THAILAND” จะเปิดให้สาวกหุ่นยนต์แมวฟ้าจากโลกอนาคต “โดราเอมอน” ได้พบงาน 100% DORAEMON & FRIENDS TOUR IN THAILAND พร้อมการนำเสนอแอนิเมชันต้นฉบับที่ผสมผสานองค์ประกอบใหม่สำหรับแฟนๆ ชาวไทย ให้ได้รับประสบการณ์สุดพิเศษโดราเอมอนฟในคีย์วิชวลที่มีเอกลักษณ์แบบไทยๆ ด้วยการแปลงโฉมเป็นช้างสุดน่ารัก ซึ่งจะเปิดตัวเป็นครั้งแรกในงานนี้ พร้อมกับไฮไลต์พิเศษมาสคอต “100% Friends-Calling Bell” ที่มาพร้อมกระดิ่งเรียกเพื่อน ที่จะมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรก เพียงแค่เขย่ากระดิ่งวิเศษนี้ ก็สามารถเรียกหาเพื่อนเพื่อร่วมแบ่งปันช่วงเวลาดีๆ ไปด้วยกัน ตามแนวคิดของนิทรรศการ “Friends calling time!” ซึ่งกระดิ่งนี้จะดังก้องที่ ICONSIAM เพื่อเชิญชวนเพื่อนๆ จากทั่วโลกมาพบกันที่กรุงเทพฯ พร้อมกับกองทัพโดราเอมอน พร้อมผองเพื่อนหุ่นโชว์ขนาดเท่าตัวจริง มากกว่า 111 ตัว และโดราเอมอนเป่าลมยักษ์สูงกว่า 12 เมตร รวมทั้งการจัดแสดง “ผลงานต้นฉบับคุณภาพสูง” ที่จะทำให้ทุกท่านได้สัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของโดราเอมอนในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน!สำหรับแฟนๆ ที่อดใจรอไม่ไหวสามารถพบกับโปรเจกต์พิเศษ “100% DORAEMON & FRIENDS TOUR IN THAILAND ร่วมกับ MRT” ที่จะเติมเต็มบรรยากาศแห่งโลกโดราเอมอนให้คุณ กับการตกแต่งสถานีรถไฟฟ้า MRT ทุกแห่งให้เต็มไปด้วยลวดลายโดราเอมอน ให้แฟนๆ ได้เก็บภาพบรรยากาศสุดประทับใจและอุ่นเครื่องก่อนชมนิทรรศการจริง และพิเศษสุด! กับกองทัพโดราเอมอนขนาดเท่าตัวจริง 13 ตัว ที่จะถูกนำมาชิมลางจัดแสดงให้ชมก่อนใครที่สถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธินสถานีแบบพิเศษ โดยสามารถสัมผัสบรรยากาศสุดประทับใจเหล่านี้ได้ ตั้งแต่ วันนี้ - 28 เม.ย.นี้เท่านั้นแล้วมาฟินกันให้เต็มที่ กับเจ้าหุ่นยนต์แมวฟ้าและผองเพื่อนไปพร้อมกัน ในนิทรรศการ “100% DORAEMON & FRIENDS TOUR IN THAILAND” ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 22 มิถุนายน 2025 ณ ICONSIAM โดยจะเริ่มจำหน่ายบัตรเข้าชมนิทรรศการตั้งแต่วันที่ 8 เมษายนนี้เป็นต้นไป ผ่านทาง : Event pass และ Klook.comสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทางเพจFacebook : 100% DORAEMON&FRIENDS TOUR THAILANDInstagram : doraemon100_tour_thailandTIktok : 100% DORAEMON&FRIENDS