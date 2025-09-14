“นาย ณภัทร” สะใจ พิชิตมาราธอน 42 กม. ระดับโลกที่ซิดนีย์ ปลายเดือนเตรียมโชว์หุ่น รับรองว้าว

“นาย ณภัทร” สะใจ พิชิตมาราธอน 42 กม. ระดับโลกที่ซิดนีย์ เผยใช้ชีวิตแบบนักกีฬา ฝึกหนักจนสำเร็จ หัวใจนักสู้ 1% ของคนทั่วโลก แย้มรอชมผลพวงฟิตหุ่น ทริปทะเลปลายเดือนนี้ อวดหุ่นแน่น อยากอวดความภาคภูมิใจ
ใส่สุดทั้งตัวและหัวใจ สำหรับ “นาย ณภัทร เสียงสมบุญ” ที่เข้าร่วมแข่งขันวิ่งมาราธอนระดับโลกที่ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 42 กิโล ซึ่งเจ้าตัวเผยว่าก่อนไปใช้ชีวิตเหมือนนักกีฬาท่านหนึ่ง หลังเข้าเส้นชัยได้ สะใจมาก พร้อมแย้มให้รอชมของเด็ด ทริปทะเลปลายเดือนผลพวงการวิ่งออกกำลังฟิตหุ่น
“จริงๆ แล้วไปอยู่ออสเตรเลียกับไปจีน รวมๆ แล้วน่าจะครึ่งเดือน หลังจากจบละครเวที มีเป้าหมายนึงอยากวิ่งมาราธอนมาทั้งชีวิต 42 กิโล เราชอบ เราเพิ่งชาเลนจ์ตัวเองสำเร็จ ที่ผ่านมาเราก็ฝึกซ้อม ใช้ชีวิตเหมือนนักกีฬาเลย แล้วไปแข่งขัน เอาจริงๆ รูทีนนี้มาตั้งแต่เล่นละครเวที เราทำหุ่นของเราควบคู่กันไปเลย โปรเจกต์วิ่งมาราธอนก็อยู่ในนี้ด้วย รายการพวกนี้ต้องจองล่วงหน้าเป็นปี กว่าจะได้ไป ไปแล้วชอบ มันสะใจเวลาทำได้
ผมลงรายการในไทย 21 กิโลเป็นเรื่องสนุกอยู่แล้ว พอเป็นเมเจอร์โลก ตอนนี้ติดใจ อยากเก็บเหรียญทุกสนามในโลกให้ได้ 7 สนาม เดี๋ยวมีไปวิ่งที่ชิคาโก นั่นก็เป็นหนึ่งสนามที่นักวิ่งระดับโลกเขาไปกัน ก็อยากเก็บ
มันคือวินัยล้วนๆ ในช่วงการเตรียมตัวซ้อม ถ้าเตรียมตัวซ้อมก็ลดอาการบาดเจ็บ ไปวิ่งสนุกกับวิว กับประเทศของเขา แต่เอาจริงๆ นะ 3 กิโลหลังเจ็บร่างกายไม่ไหวแล้ว แต่เราต้องฮึดสู้ เราซ้อมมากี่เดือนเพื่องานนี้ 42 กิโลก็ใช้เวลาไป 4 ชม. 16 นาที แต่เคยเจอโค้ชนึงเป็นสัมภาษณ์นักกีฬา ซึ่งเขาบอกว่ามาราธอน 42 กิโล แบ่งเป็น 30 กิโลวิ่งด้วยร่างกาย 10 กิโล วิ่งด้วยสมอง อีก 2 กิโลคือหัวใจล้วนๆ มันเป็นแบบนั้นจริงๆ มันไม่ใช่แค่วิ่งอย่างเดียว เราต้องคำนวณการกินเจล การเติมของในร่างกาย การเปลี่ยนน้ำหนักถ่าย เรามีการซ้อมกันมา”
บอกช่วงล่างขึ้นเป็นลำ
“ช่วงล่างก็ขึ้นเป็นลำอยู่ ช่วงขาด้านขวามีตะคริวกิน (ไม่ได้ลำเหมือนพี่โดม?) ไม่ใช่ๆ (หัวเราะ) ก็ต้องยืดต้องวอร์ม นั่นแหละ ไม่รู้จะตอบยังไงเลย เขิน (หัวเราะ)
มันสะใจ เราเคยอ่านว่านักวิ่ง 42 กิโล มันคือจำนวนประชากร 1 เปอร์เซ็นต์ของโลก แล้วมันได้เป็นแล้ว มันก็บ่งบอกนะ ที่ผมลงคลิปลงโซเชียลไป อยากให้กำลังใจทุกคนที่กำลังวิ่งอยู่ ไม่ว่าวิ่งระยะสั้น ระยะไกล วิ่งเป็นเทรนด์หรืออะไรก็แล้วแต่ อย่าหยุดอย่าท้อ วันเข้าเส้นชัยมันตอบโจทย์ มันสะใจมาก คนถามผมเรื่องความรู้สึก ผมก็ตอบว่าลองไปวิ่งเข้าเส้นชัยดู แล้วจะรู้ว่ารู้สึกยังไง”
ให้ล้างตารอดูทริปทะเลปลายเดือน ไม่เกี่ยวกับงาน แค่อยากอวดความภาคภูมิใจ
“ผลพวงจากการวิ่ง รอดูปลายเดือนนี้นะ (หัวเราะ) เป็นโปรเจกต์ปลายเดือน เช้าๆ นัดกันไปออกกำลังกาย ตื่นกันเป็นก๊วน ทำกันเป็นทีม ก็ดื้อทุกคน แต่นัดกันแล้วไม่ได้ๆ ต้องตื่น 5 ไบเล่ หัวโจกทุกคน ทริปทะเลทุกคนตั้งใจไปโชว์ รอดูปลายเดือนนี้ (หัวเราะ) ไม่ได้ตั้งใจโชว์ร่างทอง เราไปพักผ่อน ตอนละครเวที เนื่องจากเราอยากให้อยู่ในคาแรกเตอร์มากๆ 5 คนเราก็ร่วมใจกัน แทนที่เขานัดบ่ายสอง เราก็ไปถึง 11 โมง กินอาหารเข้ายิมกัน
ปลายเดือนจะเป็นยังไง เดี๋ยวรอดู เลเวลละครเวทีกับปลายเดือน ถามว่าอันไหนจะว้าวกว่า ละครเวทีคนซื้อตั๋วเข้าไปดู อันนี้เดี๋ยวจะให้เห็นสู่สายตาประชาชน (หัวเราะ) เอาแค่นี้แหละ รอดูๆ ไม่ได้เป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับงาน มันเป็นความภาคภูมิใจของผมที่เราเป็นเด็กชอบกิน เราเป็นเด็กอ้วนมาก่อน แล้วเราลองมีวินัยครั้งหนึ่งในชีวิต ใส่ให้ดีที่สุด ก็เป็นความภาคภูมิใจ
หลังจบละครเวที ก็ไปใช้ชีวิต 2 เดือน แต่ก็ต้องกลับมาทำงานแล้ว ล่าสุดไปวิ่งที่ออสเตรเลีย แล้วก็ไปแข่งรถที่จีนต่อเลย มีพี่มาริโอ้ เมาเร่อ พี่ชาย (ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ) , พี่ไอซ์ (พาริส อินทรโกมาลย์สุต) ดีใจมากเราได้แชมป์กันมา ภูมิใจมาก ไปกับทางทีม Michelin
ส่วนวันจันทร์นี้เริ่มเวิร์กช็อปการแสดง เป็นอะไรที่ท้าทายมากๆ ทั้งสภาพจิตใจ เรื่องบทบาท ยังเปิดไม่ได้ เดี๋ยวโดนแบนหัว เดี๋ยวรอดู”