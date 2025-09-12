4 ปมปริศนา ดาราจีน “อวี๋ เหมิงหลง” พลัดตกตึกดับ

การเสียชีวิตของ อวี๋ เหมิงหลง นักแสดงหนุ่มจีนวัย 37 ปีจากการพลัดตกอาคาร ยังคงเป็นปริศนา แม้ตำรวจยืนยันไม่พบเหตุอาชญากรรม แต่ชาวเน็ตขุด 4 ปมสงสัย ทั้งการพบนาฬิกาโรเล็กซ์ 2 เรือนในกระเป๋า มุ้งลวดถูกฉีกขาด ประตูห้องถูกล็อกจากด้านใน และช่วงเวลาที่ไม่น่าจะเมาจนสับสน จุดกระแสถกเถียงหนักบนโซเชียล
วงการบันเทิงแดนมังกรต้องเผชิญข่าวเศร้า เมื่อ อวี๋ เหมิงหลง นักแสดงหนุ่มวัย 37 ปี ที่เคยโด่งดังจากละครฮิต Eternal Love และ Go Princess Go พลัดตกอาคารเสียชีวิตในกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา สร้างความสะเทือนใจแก่เพื่อนนักแสดงและแฟน ๆ จำนวนมาก ต้นสังกัดของเขาได้ออกแถลงการณ์ยืนยันเหตุการณ์ พร้อมระบุว่าตำรวจได้สอบสวนแล้วและตัดประเด็นคดีอาญาออกไป ขณะที่สังคมออนไลน์ยังคงตั้งคำถามถึงเงื่อนงำที่ยังไม่ได้รับคำตอบ
รายงานระบุว่า ในคืนวันที่ 10 กันยายน อวี๋ เหมิงหลงไปร่วมสังสรรค์กับเพื่อนที่บ้านพักแห่งหนึ่ง ก่อนจะกลับเข้าห้องนอนช่วงตีสองและล็อกประตูจากด้านใน กระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้น เพื่อน ๆ ยังไม่พบเจ้าตัว จนมีคนในชุมชนพบร่างของเขานอนอยู่ที่พื้นชั้นล่างและแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
แม้ผลสอบสวนเบื้องต้นจะระบุว่าไม่มีหลักฐานชี้ไปในทางอาชญากรรม แต่ชาวเน็ตจำนวนมากกลับไม่คลายความสงสัย โดยมีการหยิบยก 4 ประเด็นปริศนา ที่ยังหาคำตอบไม่ได้
ประการแรก มีการพบ นาฬิกาโรเล็กซ์ถึง 2 เรือน อยู่ในกระเป๋าของผู้เสียชีวิต ชาวเน็ตตั้งคำถามว่าใครจะพกนาฬิกาหรูสองเรือนไปงานเลี้ยงที่บ้านเพื่อน ซึ่งดูไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมทั่วไป
ประการที่สอง คือร่องรอยที่ มุ้งลวดหน้าต่างถูกฉีกขาดด้วยมือ ทำให้หลายคนสงสัยว่าเหตุใดถึงเกิดร่องรอยลักษณะนี้ และเกี่ยวข้องกับการพลัดตกหรือไม่
ประการที่สาม คือการที่เขา ล็อกประตูห้องนอนจากด้านใน ซึ่งทำให้ผู้ที่อยู่ข้างนอกไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ และยังไม่ชัดเจนว่ามีสาเหตุใดที่ทำให้เขาตัดสินใจเช่นนั้น
และประการสุดท้าย คือช่วงเวลาระหว่างที่เขาเข้านอนหลังจากดื่มแอลกอฮอล์จนถึงเวลาที่เกิดเหตุ ซึ่งมีระยะห่างราว 3–4 ชั่วโมง หลายคนเห็นว่าเป็นเวลานานพอที่ร่างกายจะขับแอลกอฮอล์ออกไปแล้ว โอกาสที่จะสับสนจนคิดว่ามุ้งลวดเป็นประตูจึงแทบเป็นไปไม่ได้
ขณะเดียวกัน กระแสโซเชียลใน Weibo ก็ร้อนแรงจนติดอันดับคำค้นหายอดนิยม มีทั้งข้อความไว้อาลัยและการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เพื่อนนักแสดงและคนในวงการหลายรายต่างโพสต์แสดงความเสียใจ โดยยกย่องอวี๋ เหมิงหลงว่าเป็นคนอัธยาศัยดีและเต็มไปด้วยพลังบวก