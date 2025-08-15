อนิเมะระดับตำนาน "Princess Mononoke" เตรียมฉายในระบบ IMAX 11 ก.ย.นี้

ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ เตรียมพาผู้ชมชาวไทยสัมผัสผลงานอนิเมะระดับตำนาน "Princess Mononoke เจ้าหญิงจิตวิญญาณแห่งพงไพร" จากสตูดิโอ จิบลิ (Studio Ghibli) ผลงานกำกับโดย ฮายาโอะ มิยาซากิ ในระบบ IMAX ถูกนำมารีมาสเตอร์ในรูปแบบ 4K เต็มจอ เต็มอารมณ์ พร้อมเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ 11 กันยายนนี้
Princess Mononoke พาผู้ชมย้อนสู่ญี่ปุ่นโบราณ เล่าเรื่อง อาชิตากะ เจ้าชายแห่งเผ่าเอมิชิที่ต้องออกเดินทางเพื่อหาทางถอนคำสาปร้ายจากเทพหมูป่าปีศาจ ระหว่างทางเขาต้องเข้าไปอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่าง "เมืองเหล็ก" ของมนุษย์ที่นำโดย เลดี้ เอโบชิ กับเหล่าเทพและวิญญาณแห่งผืนป่า นำโดย ซัง หรือเจ้าหญิงโมโนโนเกะ และหมาป่าเทพ โมโร่ เรื่องราวเดินเข้าสู่จุดตัดสินชะตา เมื่อ จิโกะ นักล่าหัว ซิชิกามิ (เทพเจ้าป่า) หวังใช้พลังเพื่อชีวิตนิรันดร์
ภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายครั้งแรกในปี 1997 สร้างปรากฏการณ์ทำรายได้สูงสุดในญี่ปุ่นยุคนั้น และยังคงเป็นหนึ่งในผลงานที่นักวิจารณ์ยกย่องมากที่สุดของมิยาซากิและสตูดิโอจิบลิ
เวอร์ชันใหม่ถูกรีมาสเตอร์จากฟิล์ม 35 มม. ต้นฉบับในความละเอียด 4K โดยทีมงานนำโดย อัตสึชิ โอกุอิ ผู้อำนวยการฝ่ายภาพดิจิทัลของสตูดิโอจิบลิ เพื่อรักษารายละเอียด สีสัน และบรรยากาศให้ใกล้เคียงต้นฉบับที่สุด ภาพที่ได้จึงคมชัด ลึก และมีมิติ เหมาะกับการฉายบนจอยักษ์ IMAX ที่ให้สัดส่วนภาพกว้างและระบบเสียงรอบทิศทางทรงพลัง
ผู้ชมจะได้เห็นทุกรายละเอียดของผืนป่า ความงดงามของฉากต่อสู้ และได้ยินทุกเสียงลม ใบไม้ และคำรามของสัตว์เทพอย่างเต็มอรรถรส เสมือนหลุดเข้าไปอยู่ในโลกแห่งเจ้าหญิงโมโนโนเกะจริง ๆ
"Princess Mononoke เจ้าหญิงจิตวิญญาณแห่งพงไพร" คมชัดทุกลมหายใจ งดงามทุกเฟรมภาพ ในโรงภาพยนตร์ทั้งระบบ IMAX / 4K และระบบปกติ 11 กันยายนนี้
