"บัง เยดัม" ส่งข้อความถึง BY:D ไทย "บักหล่าอยากเจอเอื้อยครับ" ในงาน "2025 BANG YEDAM FAN CONCERT [DAM LAND] IN BANGKOK"

พี่เบสจัดให้ "บัง เยดัม" ส่งข้อความถึง BY:D ไทย ให้ไปเจอกันในงาน "2025 BANG YEDAM FAN CONCERT [DAM LAND] IN BANGKOK" วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2568 ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน
หนุ่ม "บัง เยดัม" ส่งข้อความทักทายแฟน ๆ และชาว BY:D ไทย ทั้งที ต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน อ้อนแฟน ๆ และชาว BY:D ไทย ไปเจอกันในงาน "2025 BANG YEDAM FAN CONCERT [DAM LAND] IN BANGKOK" มีเตรียมโชว์สุดพิเศษให้แฟน ๆ และชาว BY:D ไทย อีกด้วย "สวัสดีครับ บังเยดัมครับ ปีนี้ผมก็กลับมาแล้วนะครับ อยากจะชวน BY:D ไทยทุกคนมางาน "2025 BANG YEDAM FAN CONCERT [DAM LAND] IN BANGKOK" Welcome to DAM LAND เจอกันวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2568 ที่ KBank Siam Pic-Ganesha Theatre ซื้อบัตรวันที่ 27 กันยายน 2568 เวลา 10:00 น. ที่ Bestwarinticket นะครับ ผมเตรียมโชว์สุดพิเศษมากมายเพื่อ BY:D ไทย มาสนุกกันเยอะ ๆ นะครับ เอี้ยอครับ บักหล่าอยากเจอเอื้อยครับ บ๊ายบาย"
มาอ้อนเอื้อย ๆ ขนาดนี้แล้ว เตรียมวอร์มนิ้ว เตรียมเติมเน็ต ให้พร้อม แล้วมาจับจองบัตรกันได้ในวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2568 ทาง https://bestwarinticket.com เวลา 10:00 น. บัตรราคา 6,000 / 5,600 / 4,600 / 3,600 / 2,600 บาท
เอื้อย ๆ ของบักหล่า "บัง เยดัม" ห้ามพลาด!!! ด้วยประการทั้งปวง
