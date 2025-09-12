โลตัส ออกตัวไวจับกระแสวัยเก๋า 60+ เปิดตัวแคมเปญเติมใจวัยเก๋า 60+ ตอกย้ำผู้นำแบรนด์ค้าปลีกอันดับ 1 พร้อมซัพพอร์ตทุกด้านความเก๋าให้คนรุ่นใหญ่ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจทุกวัน

โลตัส สร้างความสำเร็จด้วยการเป็นแบรนด์ค้าปลีกอันดับ 1 ของไทยในปี 2025 ตอกย้ำความเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการช้อปปิ้งและการใช้ชีวิตที่น่าเชื่อถือและเข้าใจทุกเจเนอเรชั่น ล่าสุดโลตัสเปิดตัวแคมเปญ “เติมใจวัยเก๋า 60+” พร้อมซัพพอร์ตทุกด้านความเก๋า โดยมอบสิทธิพิเศษแก่สมาชิกมายโลตัส วัยเก๋าที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ครอบคลุมความคุ้มค่าทั้งผลิตภัณฑ์สดใหม่เพื่อสุขภาพที่ดี บริการดูแลใส่ใจและกิจกรรมสร้างความสุข มุ่งเติมเต็มไลฟ์สไตล์ชีวิตดีดีทุกวันที่โลตัส ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2568
คุณวรวรรณ เพียรลิขิตวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานทรานฟอร์เมชั่น บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โลตัสผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกที่เคียงข้างคนไทยมากว่า 31 ปีมอบประสบการณ์ช้อปปิ้งครบวงจรเติมเต็มไลฟ์สไตล์ชีวิตแก่ทุกเพศ ทุกวัยผ่านการสร้างสรรค์แคมเปญการตลาดที่เข้าถึงง่ายและเชื่อมโยงการซื้อขายตรงใจลูกค้าด้วยกลยุทธ์ O2O (Online to Offline) เพื่อให้ทุกคนมีความสุขและสนุกกับการช้อปปิ้งแบบไร้รอยต่อได้ทุกที่ทุกเวลา
“ที่ผ่านมาโลตัสได้รับกระแสตอบรับที่ดีโดยเฉพาะจากลูกค้ากลุ่ม Gen Z ผ่านกิจกรรมพิเศษมากมาย ที่จัดขึ้น อาทิ การสร้าง Pop Culture Engagement เชื่อมโยงแบรนด์ร่วมกับศิลปิน T-Pop อย่าง NexT1DE และ PERSES ที่มีอิทธิพลสูงบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและมีฐานแฟนคลับ Gen Z เป็นจำนวนมาก รวมถึงแคมเปญ “Lotus’s Shop Online ใจถึงทุกเรื่องช้อป” ที่มาตอบโจทย์ความต้องการคนรุ่นใหม่แบบ Always on ในแอปเดียว ไม่ว่าจะเป็น ส่งด่วน ส่งฟรี ไม่มีขั้นต่ำ จัดส่งไวใน 1 ชม. พร้อมมอบส่วนลดทุกวัน เป็นต้น ทำให้ช่วงครึ่งปีแรกฐานลูกค้ากลุ่ม Gen Z เพิ่มขึ้นกว่า 60% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา” คุณวรวรรณ กล่าว
ขณะเดียวกันเรายังเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าวัยเก๋า 60+ ด้วยความตั้งใจจริงให้โลตัสเป็นพื้นที่สำหรับทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และมั่นใจในทุกๆ วัน จึงเป็นที่มาของการเปิดตัวแคมเปญ “เติมใจ วัยเก๋า 60+” พร้อมซัพพอร์ตทุกด้านความเก๋า นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่สร้างสรรค์แคมเปญมอบสิทธิพิเศษแบบครบวงจรแก่ลูกค้าสมาชิกมายโลตัสที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น การจับจ่ายซื้อสินค้าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในราคาคุ้มค่า ส่วนลด 60 บาท เมื่อช้อปครบ 800 บาท มอบการดูแลใส่ใจเหนือระดับ พร้อมกิจกรรมมากมายที่มาเติมความสุขและพลังชีวิตที่ดีกลับไป
คุณวรวรรณ กล่าวอีกว่า “โลตัสให้คุณค่าและนิยามความเป็นวัยเก๋าจากไลฟ์สไตล์และมุมมองการใช้ชีวิตของคนวัยเก๋า 60+ ในปัจจุบันซึ่งพบว่าส่วนใหญ่กลุ่มคนวัยนี้มีความทันสมัย คุ้นเคยกับเทคโนโลยีและโซเชียลมีเดีย ใส่ใจด้านสุขภาพและความยั่งยืน อีกทั้งยังเปิดกว้างและชอบเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยแคมเปญนี้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกด้านความเก๋าและสะท้อนถึงความเข้าใจต่อลูกค้าอย่างแท้จริง”
สำหรับสิทธิพิเศษที่คัดสรรมาซัพพอร์ตทุกความเก๋า ได้แก่ เก๋าดีลเด็ด คุ้มทุกโปรโมชันเด็ด ไม่ว่าจะเป็น ซื้อสินค้าโปรโมชั่นเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต, มอบส่วนลดเฉพาะกลุ่มวัยเก๋า60+ (เมื่อช้อปครบ 800 ลด 60 บาททันที) ทุกวันพุธ (10 ก.ย. – 31 ต.ค. 68) (เฉพาะโลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต และ โลตัส โก เฟรช ซูเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขา) และยังเติมสุขอิ่มคุ้ม จ่ายมูลค่า 100 บาท รับ 120 บาท กันได้ที่ศูนย์อาหารโลตัส (เฉพาะโลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต 158 สาขาที่ร่วมรายการ)
รู้ใจคนวัยเก๋ากับอีกขั้นการบริการเหนือระดับ เก๋า VIP สิทธิพิเศษมีให้ใช้ได้ทุกวัน จัดเต็มครบครันความสะดวกสบาย ได้แก่ ที่จอดรถพิเศษของวัยเก๋า 60+ พร้อมพนักงานช่วยถือของไปส่งที่รถ, ช่องชำระเงินพิเศษ ที่สะดวกทั้งเงินสดและดิจิทัล เอกสิทธิ์เฉพาะวัยเก๋า 60+, ตรวจสายตาฟรีที่ห้างแว่นท็อปเจริญ (เฉพาะโลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต และ โลตัส โก เฟรช ซูเปอร์มาร์เก็ต 227 สาขาที่ร่วมรายการ), บริการวัดความดันโลหิตด้วยตนเอง พร้อมรับคำปรึกษาเบื้องต้นจากเภสัชกร ที่ร้านยาโลตัส (เฉพาะโลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต และ โลตัส โก เฟรช ซูเปอร์มาร์เก็ต 207 สาขาที่ร่วมรายการ)
ยิ่งกว่านั้น โลตัสยังมอบกิจกรรมเพื่อสุขภาพกายใจที่ดีกับ เก๋ากิจกรรม เติมความสุขให้ชีวิต อาทิ ช้อปครบ 300 บาท รับสิทธิ์ร้องคาราโอเกะฟรี 30 นาที (เฉพาะโลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต 48 สาขาที่ร่วมรายการ), ส่วนลดโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศสูงสุด 30% และกิจกรรมพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย
“โลตัส เชื่อมั่นว่าแคมเปญ “เติมใจวัยเก๋า 60+” จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและพื้นที่มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สดใหม่และเต็มไปด้วยคุณค่าเพื่อให้ วัยเก๋า 60+ รู้สึกดีดีทุกวันที่โลตัส และเรายังเติมเต็มความห่วงใยด้วยการบริการจากพนักงาน “60+ ยังแจ๋ว” เพราะไม่มีใครเข้าใจได้เท่ากับคนวัยเดียวกัน” คุณวรวรรณกล่าวทิ้งท้าย
ชวนวัยเก๋า 60+ มาใช้ชีวิตสุดเก๋าที่โลตัส สามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆ มากมายได้ทางทางเว็บไซต์โลตัส (https://my.lotuss.com/seniorsociety), Lotus’s Smart App รวมถึงทางเพจเฟซบุ๊ก Lotus’s – โลตัส (https://www.facebook.com/lotussth)