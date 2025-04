‘ขวัญ อุษามณี’ อยากให้คุณแม่อยู่ด้วยนาน ๆ แชร์ทริคดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ในงาน ‘Ageing Thailand 2025’ ยกระดับชีวิตในวัยหลังเกษียณ

เพราะดวงใจสำคัญของนางเอกสาว ‘ขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์’ คือ ‘คุณแม่แอ๊ว ปราณี’ ที่จะเห็นมาเสมอว่าเป็นคู่แม่-ลูก ที่อยู่เคียงข้างและดูแลกันอย่างดี พร้อมยกทั้งหัวใจเพื่อดูแลคนสำคัญในครอบครัวอย่างดีที่สุดด้วยความเข้าใจในทุกด้านของผู้สูงวัย เพื่อให้คุณแม่มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สะท้อนได้ถึงภาพ ‘แม้วัยต่างแต่ใจไม่ห่างกัน’ โดย ‘ขวัญ อุษามณี’ และคุณแม่ ได้ควงคู่กันมาร่วมงาน ‘Ageing Thailand 2025’ มหกรรมสุขภาพ เทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของทุกเจเนอเรชั่น ซึ่งได้มีการรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่เป็นทางเลือกสำหรับการช่วยให้ผู้สูงวัยมีความสะดวกในการใช้ชีวิต รวมถึงครอบครัวที่ต้องดูแลผู้สูงวัย อีกทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อการรองรับของสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยโดยงานนี้ ‘ขวัญ อุษามณี’ ได้เผยว่า “ขวัญเป็นคนให้ความสำคัญกับคนในครอบครัว ขวัญเหลือแม่เพียงคนเดียวต้องดูแลให้ดี เพื่อให้อยู่ด้วยกันนาน ๆที่ห่วงมากเป็นพิเศษ ด้วยอายุคุณแม่ที่มากขึ้น จะมีโรคเกี่ยวกับผู้สูงวัยมากมาย ต้องคอยดูแลอาการต่าง ๆ ให้คงที่ เพื่อไม่ให้มีอาการอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยจะเน้นคุณแม่ในเรื่องการออกกำลังกาย การเสริมบำรุงเรื่องต่าง ๆ เพราะอยากให้คุณแม่แข็งแรง สำหรับงาน Ageing Thailand 2025 ได้รวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เหมาะสำหรับคุณแม่ รวมถึงผู้สูงอายุ ในการใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมองว่าด้วยยุคใหม่ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ขึ้นมา ทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”ด้าน ‘คุณแม่แอ๊ว ปราณี’ กล่าวเสริมว่า “ที่ผ่านมาพยายามดูแลตัวเองให้แข็งแรง และดูแลสุขภาพอย่างดี งานนี้เหมาะกับผู้สูงอายุอย่างตนมาก ๆ ได้สัมผัสเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ดีต่อสุขภาพในวัยของตน งานนี้มีประโยชน์ทั้งผู้สูงวัยและลูก ๆ ที่ต้องคอยดูแล ทำให้ชีวิตสะดวกขึ้น”งาน ‘Ageing Thailand 2025’ มหกรรมสุขภาพ เทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของทุกเจเนอเรชั่น จัดโดย บริษัท เอสเคเอส มาร์เก็ต จำกัด บริษัทผู้เชี่ยวชาญการจัดงานแสดงสินค้าสำหรับเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติ โดยมุ่งมั่นยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยให้สามารถใช้ชีวิตได้ดียิ่งขึ้น ทั้งความแข็งแรงในด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ ตอกย้ำการใช้ชีวิตสูงวัยอย่างมีคุณภาพและผลักดันแนวคิดใหม่สำหรับผู้สูงวัยและคนในครอบครัว ไม่เพียงแค่ ‘การดูแล’ อย่างดีที่สุดที่เริ่มจากความเข้าใจ แต่สิ่งสำคัญคือ ‘คุณภาพชีวิต’ และงานนี้ยังมุ่งมั่นให้เกิดการ เปลี่ยนมุมมอง เพราะเมื่อเปลี่ยนความคิด...สามารถเปลี่ยนอนาคต Change your mind, Change your Future – for our Ageing Longevity ได้ ตอกย้ำได้ว่าเป็นงานที่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของสังคมผู้สูงวัยมากที่สุดทั้งนี้ภายในงานมีนวัตกรรม เทคโนโลยี อาทิ อุปกรณ์การแพทย์สุดล้ำ, นวัตกรรมเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพและการดูแลผู้สูงวัย, เทคโนโลยีชะลอวัยที่มาแรงในระดับโลก รวมถึงที่อยู่อาศัยอัจฉริยะเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและอิสระ ให้ได้ร่วมสัมผัส เพื่อเป็นทางเลือกในการยกระดับชีวิตผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทั้งการสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ รวมถึงมีการWorkshop สุดสร้างสรรค์ กิจกรรมการประกวดต่าง ๆ และการแสดงบันเทิง อีกด้วยโดย ‘ขวัญ อุษามณี’ ได้เชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมงาน ‘Ageing Thailand 2025’ เพื่อการดูแลสุขภาพของคุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้สูงวัยในครอบครัวอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะได้สัมผัสเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตของผู้สูงวัย และเลือกสิ่งที่ตรงกับความต้องการในการดูแลผู้สูงวัยได้ โดยงานจัดขึ้นถึงวันที่ 26 เมษายน 2568 ณ BITEC Bangna, Hall EH 101