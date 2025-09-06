โซเชียลร้อนระอุ “เบิร์ด ธงไชย”กระแสแรง ไม่มี แผ่ว… บัตร “BIRD FANFEST 20XX” กดด่วน

แรงจัดชนิด ไม่มีแผ่ว จริงๆ สำหรับ BIRD FANFEST 220XX ของซูเปอร์สตาร์ “เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์” เรียกว่าปังตั้งแต่วินาทีแรกที่เปิดจำหน่ายบัตร เล่นเอาโซเชียลร้อนระอุกับกระแสทั้งแฟนๆจาก ทีมเบิร์ด ทีมบิวกิ้น ทีมโจอี้ และ ทีมก้อง ต่างแห่เข้าไปแย่งกันกดบัตรกันถล่มทลาย ทำเอากระแสแฟนๆในโซเชี่ยลคอมเม้นท์กันสนั่นกับกระแสการกดบัตรในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการ ขิงโชว์การกดบัตร , บ่นแฟนพี่เบิร์ดน่ากลัวมากไวมาก จนถึง ดีใจกดให้แม่ได้แล้ว เป็นต้น
จนล่าสุด พี่เบิร์ดออกมาแสดงความแป็นห่วงผ่านเพจ Bird Thongchai ว่า “สำหรับแฟนๆที่ยังไม่ได้บัตร พี่เบิร์ดเป็นห่วงทุกคน จะกดเองหรือไปที่เซเว่นก็สะดวกมาก อยากให้ไปสนุกด้วยกันนะครับ” เล่นเอาแฟนคอมเม้นท์ขอบคุณความห่วงใยกันถล่มทลายเช่นกัน
สำหรับผู้ที่จองที่นั่งไม่ได้ โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกขายบัตร รีบกลับเข้าไปดูด่วน ก่อนหมด และรีเฟรชเว็บบ่อยๆ พร้อมรีบชำระเงินภายในเวลา 30 นาที หากไม่ชำระเงินภายในเวลาดังกล่าวบัตรที่นั่งจะถูกดึงกลับเข้าในระบบอีกครั้งไทยประกันชีวิต presents “BIRD FANFEST 20XX”
แฟนจ๋ามาเสิร์ฟแล้วจ้ะ วันเสาร์ที่ 22 พ.ย 68 เวลา 19.00 น. และ วันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย 68 เวลา 17.00 น. อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
จำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ ที่ COUNTER SERVICE ALL TICKET ในร้าน 7-ELEVEN ทุกสาขาทั่วประเทศ และที่ www.allticket.com
