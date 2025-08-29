ปักวันรอ ! ครั้งแรก “เบิร์ด-ธงไชย” กอดคอ X 3 ไอดอลหนุ่ม “บิวกิ้น - โจอี้ - ก้อง” เสิร์ฟ … มหกรรมความสนุกระดับ FANFEST … ใน “BIRD FANFEST 20XX” กดบัตรพร้อมกัน 1 ก.ย. นี้

แฟนจ๋า..เบิร์ดมาแล้วจ้ะ!! กลับมาสร้างปรากฎการณ์ความสนุกให้แฟนๆกรี๊ดกันสุดเสียงสมกับที่รอคอย สำหรับซูเปอร์สตาร์เมืองไทยอย่าง “เบิร์ด” ธงไชย แมคอินไตย์ ใน ไทยประกันชีวิต presents “BIRD FANFEST 20XX” #แฟนจ๋ามาเสิร์ฟแล้วจ้ะ FANFEST ครั้งแรกของ “เบิร์ด-ธงไชย” ซุปตาร์ระดับ ICON เมืองไทยที่โคจรมา X กับ 3 IDOLS นักร้องหนุ่มซูเปอร์ฮอทจากทุกเจนเนอเรชั่น อาทิ “บิวกิ้น พุฒิพงศ์” หนุ่ม GEN Z…โตมากับเพลงพี่เบิร์ด , “โจอี้ ภูวศิษฐ์” หนุ่ม GEN Y…โตมาม่วนกับพี่เบิร์ด และ “ก้อง สหรัถ” หนุ่ม GEN X…โตมาด้วยกันกับพี่เบิร์ด เพื่อมาร่วมกันเสิร์ฟ มหกรรมความสนุก ระดับ FANFEST แบบ NON-STOP ให้กับแฟนๆ ได้สัมผัสประสบการณ์ความสุข ความสนุก ความทรงจำครั้งใหม่ ร่วมกันในแบบ 20XX ที่คาดเดาไม่ได้ บนเวทีในครั้งนี้
สำหรับภารกิจเสิร์ฟแฟน “BIRD FANFEST 20XX” ครั้งนี้ เตรียมพบกับการ X แบบสุดว้าว…วว ไม่ว่าจะเป็น สนุกตื่นตา กับเพลงใหม่ “แฟนจ๋า 20XX(เป็นแฟนแล้ว…เป็นแฟนอีก)” เพลงธีมคอนเสิร์ต สุดมันส์ระดับ FAN FEST นำทีมโดย เบิร์ด มา X กับ 3 หนุ่ม บิวกิ้น พุฒิพงศ์ ,โจอี้ ภูวศิษฐ์ และ ก้อง สหรัถ ที่มาแจมแฟนกันเป็นครั้งแรก , กรี๊ดกันสนั่นฮอลล์ ด้วยซิงเกิ้ลบอกรักแฟนๆ “Oh It’s You” เพลงคู่กันครั้งแรกของ เบิร์ด X บิวกิ้น , มันส์ม่วนคั่กคั่ก ดีกรี ไทย FEST กับซิงเกิ้ลใหม่ “ด็อกเตอร์แดนซ์ซิ่ง” เพลงพิเศษแนวหมอลำไทยแลนด์ ที่ร้องคู่ เต้นคู่กันครั้งแรก ของ เบิร์ด X โจอี้ ภูวศิษฐ์ , ว้าวสุดใจไปกับเพลงพิเศษ MASH-UP เพลง ธงไชยกับนูโว ของ เบิร์ด X ก้อง สหรัถ รวมไปถึง ฟินสุดฉ่ำกับเพลงซึ้ง ซูเปอร์ฮิต ที่ผูกพันกันมากับแฟนทุกเจนเนอเรชั่นให้ได้มาร้องลั่นสนั่นอารีน่ากัน ล่าสุดได้ปล่อยเอ็มวี “Oh It’s You” และเพลงสนุก “ด็อกเตอร์แดนซ์ซิ่ง” ออกมาให้ซ้อมร้อง ซ้อมเซิ้ง อุ่นเครื่อง ก่อนไปสนุกกันในวันงานแล้ว โดย “เบิร์ด – ธงไชย” เผยว่า
“คอนเสิร์ตครั้งนี้ มันต้องมันส์ มันต้องสนุกแน่ๆ เลย เพราะว่าพี่เบิร์ดเนี่ย ไม่เคยเจอกับเกสต์ทั้ง 3 คน เลย อย่างคราวที่แล้ว ขนนกกับดอกไม้ ใช่ไหม คราวนี้ ขนนก เจอ ขนนก ครับ สนุกแน่ งานนี้จะเป็นมหกรรมความสุข ความสนุก ระดับแฟนเฟสครับ และพี่เบิร์ดเอาเพลง ‘แฟนจ๋า 20xx’ มาเสิร์ฟเองด้วยครั้งนี้ แล้วเจอกัน 21-23 พฤศจิกายนนี้ เจอกับเบิร์ด เจอกับบิวกิ้น เจอกับโจอี้ เจอกับก้อง แล้วพบกันนะครับใน เบิร์ดแฟนเฟส 20xx ครับ รับรองสนุกกันจน ลืมวัน ลืมปี กันเลยครับ”
สำหรับ ไทยประกันชีวิต presents “BIRD FANFEST 20XX” #แฟนจ๋ามาเสิร์ฟแล้วจ้ะ จะจัดขึ้นทั้งหมด 3 รอบการแสดง (รอบการกุศล) วันศุกร์ที่ 21 พ.ย. 2568 รอบการกุศล เวลา 20.00 น. , (รอบปกติ) วันเสาร์ที่ 22 พ.ย. 2568 เวลา 19.00 น. และ วันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย. 2568 เวลา 17.00 น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เปิดจำหน่ายบัตร (รอบปกติ) สำหรับบุคคลทั่วไปในวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2568 เวลา 10.00 น. บัตรราคา 7500 / 6500 / 6000 / 5500 / 5000 / 4000 / 3000 / 2500 และ 2000 บาท ที่ COUNTER SERVICE ALL TICKET ในร้าน 7-ELEVEN ทุกสาขาทั่วประเทศ และที่ www.allticket.com
พร้อมเสิร์ฟความสนุก เสิร์ฟความสุข เสิร์ฟแบบสุดๆใน BIRD FANFEST 20XX #แฟนจ๋ามาเสิร์ฟแล้วจ้ะ
