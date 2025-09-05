“อแมนด้า” วอนอย่าไปด่า “น้ำฟ้า” เผยเจ้าตัวเครียด แทบลงไปกราบ “เก๋ไก๋” รู้สึกผิดมาก!

“อแมนด้า” เผยดรามา “น้ำฟ้า” ปะทะ “เก๋ไก๋” เหวี่ยงแรงจนล้ม น้ำฟ้ารู้สึกผิดแทบกราบ วอนอย่าไปว่าน้องเลย ย้ำไม่มีใครตั้งใจ เกมกีฬามีเจ็บตัวได้
ในงานกีฬา Girl Cup ของช่อง 3 ที่รวมสาวๆ ดาวเด่นช่อง 3 เล่นกีฬากันอย่างสนุกสนาน แต่ไม่วายเกิดดรามา หลัง “น้ำฟ้า ธัญญภัสร์ ภัทรธีรชัยเจริญ” ปะทะกับ “เก๋ไก๋ สไลเดอร์” หรือ “ณัฐธิชา นามวงษ์” ระหว่างแย่งบอล จนทำให้เก๋ไก๋ล้มแรง น้ำฟ้าโดนโจมตีว่าเล่นแรงเกินไป ล่าสุด “อแมนด้า ออบดัม” ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ ได้เผยในงาน Vichy Collagen 16: New Era of Youth ชั้น M ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์
“กีฬาสีล่าสุด (โชว์แขนที่ช้ำ) เห็นรอยช้ำไหม ชักเย่อค่ะ (หัวเราะ) ตอนแรกก็คิดว่าจะสนุกไหมนะ เพราะมีแต่พวกสาวๆ เนอะ แล้วกีฬาก็เยอะมากเลย แต่พอเล่นจริงทุกคนก็ดูจริงจังกัน แต่สนุกค่ะ เหนื่อยมากนะคะ เหนื่อยตั้งแต่แชร์บอล แล้วก็บอกกับทุกคนว่าด้าเคยเป็นนักฟุตบอลโรงเรียนมาก่อน แต่พอถึงฟุตบอลรู้สึกว่าเริ่มไม่มีสติแล้ว พอเดินลงไปรู้สึกตาลอย หลิงหลิง (ศิริลักษณ์ คอง) เตะบอลมานี่เหม่อ บอลไปโน่นแล้ว ก็เลยขอเปลี่ยนตัว ไม่ไหวแล้วเหนื่อยมาก”
เผย “น้ำฟ้า” รู้สึกผิดมาก แทบลงไปกราบ “เก๋ไก๋”
“ข่าวดรามาก็เห็นอยู่ค่ะ แต่ไม่เห็นตอนเก๋ไก๋ล้ม เพราะสายตาเราอยู่แต่กับลูกบอล หันมาอีกทีก็เห็นเพื่อนรุมเก๋ไก๋กันหมดแล้ว เราก็งงว่าเกิดอะไรขึ้น แต่เอาจริงๆ ก็เข้าใจได้ค่ะ เพราะว่าเก๋ไก๋เขาตัวเล็กมาก เอาจริงๆ นะถ้าด้าเดินชนเก๋ เก๋ก็มีปลิวได้นะ เอ็นดูเขา แต่ก็เข้าใจได้ว่ากีฬาก็มีเจ็บกันได้ และจริงๆ แล้วน้ำฟ้าเขาก็รู้สึกผิดมาก เขาแทบจะลงไปกราบอยู่แล้ว และเขารู้สึกผิดจริงๆ เพราะเราอยู่สีเดียวกับน้ำฟ้า จำได้เลย ตอนที่เขามานั่งข้างๆ หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นหน้าเขาเหมือนจะร้องไห้แล้วค่ะ ซึ่งเราก็บอกว่าไม่มีใครตั้งใจ ไม่มีใครอยากทำให้ใครเจ็บหรือใครล้มหรอก แต่มันคือกีฬา มันเกิดขึ้นได้ค่ะ
คลิปอาจดูรุนแรง แต่เอาจริงๆ อย่างที่บอกว่าตอนแรกก็คิดว่าเล่นไปขำๆ แต่เล่นไปเล่นมาทุกคนจริงจังหมดเลย ทุกคนจริงๆ เพราะฉะนั้นไม่มีใครตั้งใจหรอกค่ะ”
วอนอย่าไปด่าน้องเลย
“เขาเครียด เขาก็ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นหรอก เจตนาไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายใครเลย มันคือเกมส์ คือกีฬา และเราก็ต้องเข้าใจว่ามันเกิดการเจ็บตัวกันได้ นี่ยังเขียวอยู่เลย ไม่ได้ล้มเลยนะคะยังเขียวเลย แล้วน้ำฟ้าก็ขอโทษแทบจะลงไปกราบเก๋ไก๋อยู่แล้ว เขารู้สึกเสียใจจริงๆ อย่าไปด่ากันเลย มันเรื่องกีฬา มีแพ้มีชนะ มีเจ็บกันบ้าง ก็อย่าไปดรามาค่ะ เราดูกีฬากันหรือเปล่า เป็นเรื่องปกติมากเลย ขนาดคนที่เป็นมืออาชีพยังขาหัก แขนหักกันได้เลย อย่าไปดรามากันเลย เขาไม่ได้ตั้งใจ”