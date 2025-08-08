ฟิล์มเฟรมโปรดักชั่นส์ ร่วมกับ สโคปโปรดักชั่นส์ และเพชรพันนาโปรดักชั่น จัดพิธีบวงสรวง ภาพยนตร์แอ็คชั่นตลก “สิงห์เหนือ เสือใต้” (THAI FIGHTERS)

เลือนหายจากวงการภาพยนตร์ไทยไปนานหลายปี สำหรับภาพยนตร์แนวแอคชั่นสัญชาติไทย ที่จะกลับมาแบบจัดเต็มไม่ยั้ง ในเรื่อง “สิงห์เหนือ เสือใต้” (THAI FIGHTERS) โดย ฟิล์มเฟรมโปรดักชั่นส์ ร่วมกับ สโคปโปรดักชั่นส์ และเพชรพันนาโปรดักชั่น เปิดตัวโปรเจ็กต์ใหม่ ภาพยนตร์ “สิงห์เหนือ เสือใต้” (THAI FIGHTERS) ฝีมือการกำกับโดย ชัยวัฒน์ สีตลาศัย และ ธวัชชัย ลัดลอย
วันที่ 7 สิงหาคม 2568 เวลา 09.09 น. ถือฤกษ์งามยามดี จัดพิธีบวงสรวงภาพยนตร์เรื่อง “สิงห์เหนือ เสือใต้” (THAI FIGHTERS) ณ ลานพระพิฆเนศ เซ็นทรัลเวิร์ด นำทีมโดย ภาคิน มลิวัลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิล์มเฟรม โปรดักชั่นส์ พร้อมผู้กำกับ ชัยวัฒน์ สีตลาศัย และ ธวัชชัย ลัดลอย และทีมนักแสดง น้ำฟ้า ธัญญภัสร์ ภัทรธีรชัยเจริญ, ชาติชาย ชินศรี (ตาต้า), ณัฐวุฒิ แสนยะบุตร(ดงเด้ง), สงกรานต์ สิทธิ (บิวบอง), อธิสรรค์ ยิ่งเจริญธนเลิศ(ชาเน่), ต๊อก ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ, คิวคิว อิงค์อัณณ์, เดี่ยว ชูพงษ์ ช่างปรุง, ไซมอน กุ๊ก, รัล นวรัชล์, สุเทพ สีใส พร้อมด้วยนักแสดงแอ็คชั่นหน้าใหม่ รอนนี่ เฟอร์กูซัน, ธัชกร มลิวัลย์
“สิงห์เหนือ เสือใต้” (THAI FIGHTERS)
เป็นเรื่องราวของ “เมฆ” หนุ่มบ้านหนองสะดุ้งเหนือ กับ “ชัช” หนุ่มบ้านหนองสะดุ้งใต้ ที่เคยรักใคร่กลมเกลียวกลับกลายเป็นคู่อริ ในงานบุญใหญ่ต่างแย่งกันเอาชนะ ทั้งในสนามมวยทะเลและสนามชิงหัวใจ “ใบตอง” ลูกสาวกำนันนก จนเหตุการณ์บานปลายไปสู่การท้าดวลแข่งตะกร้อเดิมพันศักดิ์ศรีของทั้งสองฝ่าย แต่ความแตกแยกกลับเป็นจุดอ่อนเปิดโอกาสให้แก๊งโจร อดีตเพื่อนรักเพื่อนแค้นของกำนันนก กลับมาปล้นฆ่าและลักพาตัวใบตองไปชาวบ้านเหนือ-ใต้ต่างต้องร่วมแรงร่วมใจกัน กู้คืนความสงบกลับสู่หมู่บ้านในศึกครั้งสุดท้าย ที่เดิมพันด้วยเลือดเนื้อและความสามัคคี
พบความสนุก/มัน/ฮา แบบครบรสกับภาพยนตร์ไทย “สิงห์เหนือ เสือใต้” (THAI FIGHTERS) ปลายปี 2568 นี้ ในโรงภาพยนตร์