บัตรกดเงินสด ตัวช่วยด้านการเงินยามฉุกเฉินจบปัญหาเงินไม่พอใช้

ทำควรรู้จักกับบัตรกดเงินอีกหนึ่งเครื่องมือทางการเงิน ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเงินสดฉุกเฉินได้ มาเรียนรู้ข้อดี วิธีการใช้งาน และข้อควรระวังของบัตรกดเงินสดกัน
บัตรกดเงินสด ตัวช่วยสำหรับผู้ที่มีปัญหาการเงินฉุกเฉิน
ในยุคที่เศรษฐกิจมีความผันผวนและค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลายคนอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องการเงินสดฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล หรือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน บัตรกดเงินสดจึงกลายเป็นตัวช่วยทางการเงินที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ด้วยการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงผ่านตู้ ATM ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเงินสดได้ทันทีเมื่อเกิดความจำเป็น
แต่ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้บริการ ในบทความนี้จะพาคุณไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อดีของบัตรกดเงินสด และวิธีการใช้งานที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดและหลีกเลี่ยงปัญหาทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
บัตรกดเงินสดคืออะไร
บัตรกดเงินสด คือบริการทางการเงินที่ธนาคารหรือสถาบันการเงิน เปิดให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการกู้เงินสดระยะสั้น ซึ่งจะแตกต่างจากบัตรเครดิตที่ใช้สำหรับซื้อสินค้าและบริการ เนื่องจากบัตรกดเงินสดถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถถอนเงินสดได้โดยตรงจากตู้ ATM การสมัครบัตรกดเงินสดจึงต้องผ่านการพิจารณาเอกสารและรายได้ของผู้สมัคร โดยธนาคารจะกำหนดวงเงินสูงสุดที่สามารถถอนได้ตามความสามารถในการชำระคืนของแต่ละบุคคล
สำหรับใครที่กำลังสนใจอยากทำบัตรกดเงินสดควรศึกษาเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างละเอียด รวมถึงอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และระยะเวลาการผ่อนชำระ เพื่อให้สามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบในระยะยาว
ข้อดีของบัตรกดเงินสด ตัวช่วยฉุกเฉินยามจำเป็น
บัตรกดเงินสดมีข้อดีหลายอย่างที่สามารถตอบสนองความต้องการเงินสดเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะความสะดวกสบายในการเข้าถึงเงินสดตลอด 24 ชั่วโมงผ่านตู้ ATM โดยไม่จำเป็นต้องรอคิวที่ธนาคาร นอกจากนี้ขั้นตอนการใช้งานยังไม่ซับซ้อน เพียงแค่ใส่บัตรและกรอก PIN ก็สามารถถอนเงินได้ทันที สมัครง่าย อนุมัติไว มีอัตราดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดที่เหมาะสม สามารถวางแผนการเงินได้ในระยะยาว
คนกลุ่มไหนเหมาะกับการใช้บัตรกดเงินสด
ถึงแม้ว่าบัตรกดเงินสดจะเป็นตัวช่วยที่ให้ความสะดวกในการเข้าถึงเงินสด แต่การใช้งานที่เหมาะสมจำเป็นต้องพิจารณาถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตและสถานะทางการเงินของแต่ละคน เพื่อให้ใช้งานได้ประโยชน์สูงสุดและหลีกเลี่ยงปัญหาหนี้สินที่อาจตามมา โดยกลุ่มคนที่เหมาะสมกับการใช้บัตรกดเงินสดมีดังนี้
• ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก - ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อสินค้าหรือจ่ายค่าใช้จ่ายเร่งด่วน โดยสามารถคืนเงินได้ภายในระยะเวลาสั้น
• บุคคลที่มีรายได้ประจำสม่ำเสมอ - และมีความมั่นคงในการจ่ายคืนเงิน สามารถวางแผนการเงินได้ดีและไม่มีปัญหาหนี้สินอื่น ๆ ที่ค้างชำระ
• คนที่ต้องเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน - เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าซ่อมรถยนต์ หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเลื่อนได้ แต่มีแผนการหาเงินมาคืนอย่างชัดเจน
• ผู้ที่มีวินัยในการใช้เงิน - เข้าใจถึงต้นทุนดอกเบี้ยและสามารถควบคุมการใช้จ่ายได้ ไม่ใช้เงินสดที่ได้มาฟุ่มเฟือยหรือซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็น
แนะนำการใช้บัตรกดเงินสดอย่างไรให้เหมาะสมที่สุด !
สำหรับใครที่สนใจและกำลังวางแผนใช้บัตรกดเงินสดให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เราได้รวบรวมแนวทางในการใช้งานบัตรกดเงินสดอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันปัญหาทางการเงินที่อาจตามมาในอนาคตมาให้ได้ลองพิจารณากัน
• ใช้เฉพาะเมื่อจำเป็นจริง ๆ - หลีกเลี่ยงการกดเงินสดเพื่อซื้อของฟุ่มเฟือยหรือเพื่อความต้องการที่ไม่จำเป็น ควรใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจริง ๆ
• กำหนดแผนการคืนเงินล่วงหน้า - ก่อนใช้งานควรวางแผนว่าจะหาเงินมาคืนจากไหนและเมื่อไหร่ พร้อมเผื่อเวลาไว้สำหรับสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหา
• ศึกษาอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม - ทำความเข้าใจต้นทุนที่แท้จริงรวมถึงดอกเบี้ยรายวันและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อคำนวณการคืนเงินให้ถูกต้อง
• จำกัดจำนวนการใช้งาน - ไม่ควรใช้บัตรกดเงินสดเป็นประจำหรือพึ่งพาเป็นแหล่งเงินหลัก เพื่อหลีกเลี่ยงการติดกับดักปัญหาหนี้สิน
• ชำระคืนให้เร็วที่สุด - เมื่อมีเงินควรรีบชำระคืนทันทีเพื่อลดภาระดอกเบี้ย แม้จะสามารถผ่อนได้ก็ตาม การจ่ายเงินก้อนจะประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า
เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับบัตรกดเงินสด
อัตราดอกเบี้ยของบัตรกดเงินสดมักจะสูงกว่าการกู้เงินทั่วไป เนื่องจากเป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกัน โดยทั่วไปจะอยู่ในช่วง 15-35% ต่อปี ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร การคํานวณดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ถอนเงิน โดยจะใช้วิธีคิดดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดแบบรายวัน ทำให้ยิ่งเก็บไว้นาน ยิ่งเสียดอกเบี้ยมาก ผู้ใช้ควรศึกษาเงื่อนไขอย่างละเอียดและวางแผนการชำระคืนให้รวดเร็วเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาว
พกบัตรกดเงินสด KTC PROUD หมดปัญหาขาดเงินฉุกเฉิน
บัตรกดเงินสดถือเครื่องมือทางการเงินที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่มีปัญหาต้องการเงินสดเร่งด่วน หากมีการใช้อย่างรอบคอบและมีแผนการชำระคืนที่ชัดเจน สำหรับใครที่สนใจบัตรกดเงินสด KTC PROUD เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ ด้วยอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขที่เหมาะสม พร้อมความสะดวกในการสมัคร โดยสามารถสมัครบัตรกดเงินสดออนไลน์ได้ง่าย ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของ KTC หรือแอปพลิเคชัน KTC Touch ช่วยประหยัดเวลาและไม่ต้องเดินทางไปที่สาขา สามารถวางแผนทางการเงินได้ในทันที