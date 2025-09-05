สิงคโปร์โวย! ซีรีส์ Prime Video ใส่ร้ายประเทศ เหมารวมคอร์รัปชัน–พูดอังกฤษไม่ได้–โยงรัฐบาลปิดบังคดี

ซีรีส์ Countdown ถูกวิจารณ์หนัก หลังเขียนบทให้คนสิงคโปร์พูดได้เพียงภาษา “มาเลย์” และโยงรัฐบาลเป็นฝ่ายขัดขวางการสอบสวนคดีอาชญากรรม สังคมออนไลน์มองว่าเป็นการบิดเบือนที่ทำง่าย ๆ แค่เช็กกูเกิลก็เลี่ยงได้ แต่กลับสร้างภาพลักษณ์ประเทศในทางเสียหาย
เว็บไซต์ข่าวบันเทิงต่างประเทศรายงานว่า ซีรีส์อาชญากรรม Countdown ผลงานของ Amazon Prime Video กำลังกลายเป็นประเด็นร้อนในสิงคโปร์ หลังผู้ชมพบว่ามีการบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเทศอย่างรุนแรงในตอนที่ 11
ในตอนดังกล่าว มีการเล่าเรื่องถึง “เคียร์เรน เทียว” นักธุรกิจสิงคโปร์ (รับบทโดยนักแสดงชาวอเมริกัน ไบรอัน หยาง) ที่ถูกสอบสวนโดยตำรวจลอสแอนเจลิสและเจ้าหน้าที่ DEA ของสหรัฐ หลังเกิดการเสียชีวิตปริศนาในกระท่อมพักตากอากาศ โดยตัวละครสิงคโปร์ถูกเขียนให้พูดได้เพียงภาษา มาเลย์ ต้องใช้ล่ามแปล และบริษัทยังถูกโยงว่ามีความเกี่ยวข้องกับพรรค People’s Action Party (PAP) จนรัฐบาลสิงคโปร์เข้ามาขัดขวางการสอบสวน
ภาพลักษณ์ดังกล่าวทำให้ผู้ใช้ Reddit นาม “TendTheAshenOnes” โพสต์ในกระทู้ r/Singapore ว่าเป็น “การใส่ร้ายประเทศ” และ Amazon ควรออกมาขอโทษ พร้อมเหน็บว่าทีมเขียนบททำการบ้านเพียงแค่ “ค้นหาในกูเกิลว่าสิงคโปร์มีภาษาประจำชาติเป็นภาษาอะไร แล้วก็หยุดอยู่แค่นั้น โดยไม่รู้เลยว่าคนสิงคโปร์ส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษได้คล่อง”
นอกจากนี้ยังไม่พอใจที่ซีรีส์สื่อว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยการทุจริต พยายามปกปิดคดีอาชญากรรม และเจ้าหน้าที่รัฐต้องยอมจำนนเพียงเพราะแรงกดดันจากผู้ว่าการสหรัฐ โดย TendTheAshenOnes กล่าวอย่างหนักแน่นว่า “นี่คือเรื่องไร้สาระสิ้นดี”
อย่างไรก็ดี ความเห็นในโลกออนไลน์กลับแตกออกไป บางคนมองว่าการตีความผิด ๆ ของฮอลลีวูดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อย และไม่ใช่เรื่องใหม่ เช่นมีคนประชดว่า “ภาพจำของผมที่มีต่อสิงคโปร์คือเกาะโจรสลัดของเซาเฟิงใน Pirates of the Caribbean” หรืออีกความเห็นที่บอกว่า “ซีรีส์เรื่องนี้ได้คะแนนรีวิวเพียง 38% บน Rotten Tomatoes และแทบไม่มีใครพูดถึงด้วยซ้ำ”
หลายคนยังเตือนว่าการเรียกร้องให้มีคำขอโทษ อาจทำให้เกิด Streisand Effect คือยิ่งพยายามปิดข่าวยิ่งทำให้เรื่องดังขึ้น และอาจทำให้สิงคโปร์ถูกมองว่า “อ่อนไหวเกินไป” ซึ่งจะยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์เชิงลบที่ซีรีส์สร้างขึ้น