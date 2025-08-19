อุทาหรณ์! หญิงสาวผลักประตูห้าง กระจกแตกทั้งบาน นักวิชาการชี้ “กระจกเทมเปอร์” อาจแตกเองได้ (ชมคลิป)

เพจดังโพสต์เตือนภัย เหตุการณ์หญิงสาวผลักประตูห้างแต่กระจกกลับแตกลงมาทั้งบาน ด้านนักวิชาการอธิบาย สาเหตุอาจเกิดจาก “กระจกเทมเปอร์” ที่มีโอกาสแตกเองได้ พร้อมแนะวิธีป้องกันด้วยการติดตั้งและดูแลอย่างเหมาะสม
วันนี้ (19 ส.ค.) เพจ "Drama-addict" ได้โพสต์เตือนภัยพร้อมลงคลิปเหตุการณ์ที่หญิงสาวรายหนึ่งผลักประตูห้างเพื่อเตรียมออก แต่ประตูกระจกกลับแตกลงมาทั้งบาน โดยทางเพจระบุข้อความว่า “ลูกเพจฝากมาครับ "สวัสดีค่ะจ่า เรามีเรื่องจะแชร์ค่ะ เราและครอบครัวไปห้าง ตอนกำลังจะกลับ ผลักประตูแล้วประตูแตกลงมาทั้งบานเลย โดนเด็ก 2 คนเต็มๆ เศษแก้วบาดน้องนิดหน่อย กระเด็นเข้ารองเท้า และเข้าไปในเสื้อของพ่อที่เดินตามหลังมา มีคลิปจากพลเมืองดีด้วยนะคะ เห็นชัดว่าแค่ผลักแล้วก็แตกเลย ฝากลงเพจเป็นอุทาหรณ์ด้วยค่ะ"
ด้านเพจ อ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เอง by อาจารย์เจษฎ์ ของ รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยอธิบายถึงกรณีแบบนี้ไว้ครั้งหนึ่ง ระบุว่า “ปรากฏการณ์ที่จู่ๆ กระจกแตกเอง แม้จะเป็นเรื่องแปลก แต่ก็ไม่ได้ประหลาดพิสดารอะไร มีคนเจอกันอยู่เรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระจกโต๊ะกินข้าวแตก ไปจนถึงกระจกในห้องน้ำ หรือแม้แต่กระจกหน้าต่าง-ประตูบ้าน
ซึ่งกระจกพวกนี้เรียกว่า เทมเปอร์กลาส (Tempered glass) เวลาแตกแล้วเศษกระจกจะเป็นชิ้นเล็กๆ เหมือนเมล็ดข้าวโพด ไม่ค่อยมีความคม ทำให้ไม่บาดคนที่อยู่ใกล้ โดยปรากฏการณ์กระจกแตกเอง หรือมีศัพท์เรียกว่า Spontaneous glass breakage มักจะเกิดกับกระจกแบบ Tempered glass ซึ่งถูกเสริมความแข็งแรงของเนื้อกระจกเพื่อใช้เป็นกระจกรถยนต์ ประตู หน้าต่างบ้านเรือน รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ ส่วนสาเหตุที่แตกได้เอง ได้แก่
- มีความเสียหายเล็กน้อยเกิดขึ้นระหว่างติดตั้ง เช่น มีขอบที่บิ่นแตก ต่อมาพัฒนาเป็นรอยแตกขนาดใหญ่ขึ้น ให้สังเกตเห็นเป็นวงรัศมีออกจากจุดที่กระจกเริ่มมีรอยร้าว
- การใส่กระจกลงไปในกรอบ ทำให้เกิดความเครียดเพิ่มขึ้นในเนื้อกระจก เนื่องจากกรอบกระจกไปบีบเนื้อกระจกที่มีการหดและขยายอยู่เรื่อยๆ ตามสภาพของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป หรือตามความแรงของกระแสลม
- ความผิดปกติภายในเนื้อกระจกเอง เช่น เกิดการรวมตัวของสารนิกเกิลซัลไฟด์ในเนื้อกระจก
- ความเครียดของเนื้อกระจกที่เกิดจากความร้อน
- ความหนาของกระจกไม่เพียงพอที่จะต้านทานต่อแรงลมที่มาปะทะ
สำหรับแนวทางป้องกันคงต้องดูทั้งหมด ตั้งแต่การติดตั้ง การใช้งาน รวมถึงรอยร้าวที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่เป็นกระจกประตู หน้าต่างบ้าน และรถยนต์ สามารถหาฟิล์มนิรภัยมาติดเพิ่มเติมได้ เพื่อให้เศษกระจกที่แตกไม่หล่นออกไปเป็นอันตรายแก่ผู้ใด
คลิกชมคลิป