ยอมแล้วจ้า! “ญาญ่า” ขิงแรง “ณเดชน์” เจอปุ๊บจุ๊บปั๊บ วันละ 10 อัป! โวจุ๊บ “พี่แบร์” เหมือนครั้งแรกตลอด

“ญาญ่า” ขิงแรง แบกจุ๊บกับ “ณเดชน์” หวานฉ่ำ อวยว่าที่สามีท็อปฟอร์ม 8 แพ็ก จุ๊บวันละ 10 อัป ส่วนตนจุ๊บฝ่ายชายเหมือนจุ๊บครั้งแรกตลอด แย้มชุดเจ้าสาวเพียบ พร้อมแต่งแต่ขอใช้ชีวิตก่อน แค่คิดก็ใจหวิวแล้ว บ้านเขาใหญ่ใกล้เสร็จ สวยปัง!
เรียกว่าคนโสด อยากกระโดดหน้าต่างลงไปแดดิ้น หลังจากได้ยิน “ณเดชน์ คูกิมิยะ” พูดถึงว่าที่ภรรยา ว่าหวานฉ่ำๆ แล้ว แต่พอมาฟัง “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” พูดถึงว่าที่สามี หวานฉ่ำยิ่งกว่า แถมขิงใส่ตลอด หลังเปิดใจเรื่องที่ถูกหนุ่มณเดชน์แบกออกกำลังกายก่อนจุ๊บสุดหวานในงานแถลงข่าวเปิดตัว ‘เทศกาล Seafood from Norway 2025’ งานนี้ญาญ่าขิงใส่ชุดใหญ่ NY ฟินสลบไปเลย
“คนอยากเกิดเป็นญ่าก็เข้าใจได้ค่ะ (หัวเราะ) ช่วงนี้พี่แบร์ ญ่ารู้ว่าน่าจะเคยพูดคำนี้มาหลายรอบแล้ว แต่ว่าพี่แบร์ช่วงนี้เขาท็อปฟอร์มจริงๆ เขากำลังถ่ายเรื่องนึงที่ต้องใช้ร่างกายเยอะ ก็คิดว่านี่จะเป็นโอกาสที่ดีที่คนไม่ได้ตัวเล็กอย่างญ่าจะขึ้นไปอยู่บนไหล่เขาได้ แต่ได้แค่รอบเดียวนะ หลังจากนั้นบอกปวดหลังแล้ว แบบนี้ไม่เคยทำค่ะ นี่รอบแรก เห็นในติ๊กต๊อกก็เลยอยากทำบ้าง ก็เจ็บซี่โครงนิดนึง แต่สนุกดีค่ะ ตอนแรกคิดว่าพี่แบร์จะยกไม่ไหว เพราะญ่าไม่ได้ตัวเล็ก น่าจะหนักพอสมควร
ถ้าตกลงมาก็นิดเดียว อย่างมากแค่จุกค่ะ (เขาบอกยอมสละร่างกายเป็นที่นอนญาญ่า?) แหม (ยิ้มหวาน) มีอีกคลิปนึงค่ะ แต่ยังไม่ได้ลง น่ารักพอๆ กันค่ะ ที่นอนนี้ไม่นุ่มนะคะ มีแต่กล้ามปั๊กๆ ทั้งนั้น ชอบค่ะ พี่แบร์มี 8 แพ็กค่ะ ญ่าเคยนับ นับอย่างนี้เลย (ทำท่านับ) ขิงแหละ”
ขำโดนแซวคนโสดจะออกกำลังกายกันอย่างไร บอกให้เข้ายิม ไปเปิดหูเปิดตา
“ก็เข้ายิมค่ะ เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ไปเปิดหูเปิดตาให้คนไปยิมด้วยกัน คนประกาศหาแฟน ก็ไปที่ยิมค่ะ เชื่อว่าคนเยอะเลย แบบนี้ไม่ถือว่าออกกำลังกายค่ะ ถือว่าเล่น แต่ออกกำลังกายด้วยกันเยอะค่ะ พี่แบร์เขาจริงจังเรื่องออกกำลังกายมาตั้งนานแล้ว ถ้ามีโอกาสแค่ 10 นาทีก็เอา”
แบกไม่บ่อย แต่จุ๊บบ่อย ตามนั้นค่ะ! สูงสุดวันละ 10 อัป เจอปุ๊บจุ๊บปั๊บ
“วิธีกระชับรัก แบกทีจุ๊บที ก็เรื่อยๆ ค่ะ เติมเรื่อยๆ อยู่แล้ว แบกไม่บ่อยแต่จุ๊บบ่อย พี่แบร์บอกเหรอคะ ตามนั้นค่ะ (หัวเราะ) ถามว่าบ่อยไหม ญ่าไม่รู้ต้องเปรียบกับอะไร บ่อยสำหรับพี่คืออะไร ถ้าเทียบกับกินข้าวก็น้อยนะคะ ต้องเยอะกว่านั้นสิคะ จุ๊บแค่ 3 รอบต่อวันถือว่าน้อยนะคะ สูงสุดวันละ 10 อัปค่ะ จุ๊บๆๆ ถ้าเจอกันก็เติมรักค่ะ
(เจอปุ๊บจุ๊บปั๊บ?) ส่วนมากเราทักทายคน ฮัลโหลแล้วก็จุ๊บอยู่แล้ว จุ๊บทุกวันไม่เขิน และไม่ชินค่ะ หนูขิงได้เพิ่มไหม ทุกครั้งที่จุ๊บพี่แบร์ก็เหมือนครั้งแรกตลอดค่ะ (ทำท่าหัวใจเต้น) หัวใจเต้นแรงทุกครั้ง ต่อให้หลายปีแล้วก็เถอะ เติมพี่แบร์ค่ะ ฉีดยา (หัวเราะ) ตั้งใจไว้ว่าจะเติมพี่แบร์ตลอดชีวิต เขาก็ต้องให้หนูด้วย”
พร้อมแต่งอยู่แล้ว แย้มชุดเจ้าสาวเยอะมาก
“เรื่อยๆ ค่ะ ไม่รู้พี่แบร์พูดอะไรไปบ้าง จริงๆ เราคุยกันมาสักพักเรื่องนี้แล้ว ไอเดียทุกอย่างแค่ต้องถึงเวลา เราอาจรีบกันไปนิดนึง ทุกคนบอกให้ใจเย็นๆ ใกล้วันค่อยจิ้มให้เป๊ะๆ งานแรกที่ขอนแก่นทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วค่ะ เราพร้อม ในหัวญ่าคิดไม่ออกว่าอยากใส่อะไร เพื่อนๆ เลยให้ไปลองเยอะๆ เราเล่นละครเยอะ ใส่ชุดแต่งงานเยอะ แต่ไม่รู้ว่าตัวเองอยากใส่แบบไหนจริงๆ หรือชอบอะไร ก็ลองเยอะมาก ตัวถลอกเลย แต่พอจะคิดออกแล้วว่าอยากได้แบบไหน ตอนแรกว่าจะใส่ไม่กี่ชุด ปาไปเยอะมาก กี่ชุดไม่บอก (หัวเราะ) เผื่อไม่ได้ สามที่ชุดก็เยอะค่ะ คอนเซ็ปต์ก็ตามสถานที่เลยค่ะ”
ยังไม่ท้องเร็วๆ นี้ ยังเด็ก ยังไม่ได้ใช้ชีวิต แค่คิดก็ใจหวิวแล้ว เชื่อท้องไม่ทันลูกคนแรกของ “คิมเบอร์ลี่”
“เรื่องลูก ไม่ 1 ก็ 2 ก็ 3 แต่สำหรับญ่าไม่ใช่เร็วๆ นี้แน่นอนค่ะ เพราะว่าเราทำงานกันมาตั้งแต่เด็ก เรายังไม่ได้ใช้ชีวิต ขอคิดดูก่อนได้ไหมคะ แค่คิดก็ใจหวิวแล้ว รู้สึกว่ายังอยากใช้ชีวิตอีกนิดนึงค่ะ มันเป็นบิ๊กสเต็ปค่ะ อาจจะ 2-3 ปีค่ะ
ส่วนที่พี่แบร์บอกว่าอยากให้ท้องพร้อมคิม (คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส) คนที่สองของคิมได้ไหมคะ หนูว่าหนูไม่ทัน ญ่าว่าญ่าไม่น่าทันเพื่อน ก็ขอเล่นกับลูกเพื่อนก่อนแล้วกันค่ะ เราได้คิดเรื่องนี้มากขึ้น ญ่าเคยพูดว่าอยากแต่งแล้วมีลูกเลย แต่คิดไปคิดมา เอาให้เราพร้อมมากๆ ก่อนดีกว่า เราเห็นว่าเพื่อนมีลูกกันเยอะ มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น พอเห็นแล้วก็เริ่มนิดหน่อย”
บ้านที่เขาใหญ่เสร็จแล้ว 80 เปอร์เซ็นต์ การันตีความสวย
“บ้านที่เขาใหญ่ ใกล้เสร็จมากๆ แล้วค่ะ สวย การันตีค่ะ ตอนนี้ 80 เปอร์เซ็นต์กว่า เหลือแค่เอาเฟอร์นิเจอร์เข้า บิวต์อินก็เสร็จแล้ว จริงๆ บ้านนี้รวมฝันหลายคน พ่ออยากไปอยู่เพราะเพื่อนอยู่เยอะ ก็ตามใจพ่อกับแม่นิดนึงค่ะ”