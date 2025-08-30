“หมาก-คิม” ยังไม่ท้อง รอช่วยงานแต่ง “ณเดชน์-ญาญ่า” ก่อน ลั่นหากท้องพร้อมกันจริงคงได้ตีกันตาย

“คิมเบอร์ลี่” ลั่นยังไม่พร้อมท้อง เดี๋ยวใส่ชุดเพื่อนเจ้าสาวงาน “ณเดชน์-ญาญ่า” ไม่ได้ เผยจะท้องไม่ท้องต้องรอให้เพื่อนแต่งงานกันเสร็จเรียบร้อยก่อน บอกหากท้องพร้อม “ญาญ่า” คงได้ตีกันตายเพราะต่างคนต่างฮอร์โมนพุ่ง ด้านสามี “หมาก ปริญ” เตรียมความพร้อมในทุกด้านรอ
ทำเอาแฟนๆ ดีใจ หลังเห็นภาพ “หมาก ปริญ สุภารัตน์” และ “คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส” กอดกันพร้อมน้องหมา พ่วงด้วยแคปชั่น เราสองสามสี่คน เลยคิดกันว่าหรือ หมาก-คิม จะมีข่าวดี มีน้องแล้ว งานนี้ทั้งคู่ก็ออกมาคอนเฟิร์มว่ายังจ้า
คิม : “หมายถึงหมา อันนี้งงมากว่าเป็นข่าวได้ยังไง เราไม่ได้ตั้งใจให้เป็นความหมายนั้นเลย เพจนั้นที่เราลงก็เป็นเพจของแฮรี่กับแฮมเมอร์”
หมาก : “(คนไปซูมท้องคิม?) เห็นอะไรไหม”
คิม : “อ้วน เอาจริงๆ นะที่บ้านก็ทักมา ท้องแล้วเหรอ ทำไมไม่เห็นบอกเลย คิมก็บอกเดี๋ยวก่อน อะไร ท้องอะไร”
หมาก : “แม่ก็ทักมาถาม ผมก็งงๆ ใครไปบอกหรือมีข่าวอะไรหรือเปล่า ก็ยังไม่ได้ตอบอะไรเลยนะ ถ้าท้องคงไม่ลงแค่นั้นหรอก คงจะมีอะไรที่พิเศษกว่านั้น เขาก็คงรู้ว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆ เราคงจะบอกอย่างเป็นทางการ”
คิม : “เราบอกอยู่แล้วแหละ ในภาพคือแฮรี่ (หมา) เขาจะไม่ชอบให้เรากอดกัน แสดงความรักกัน เขาจะอยากเข้ามามีส่วนร่วม อยากมาอยู่ด้วย แค่นั้นเลย 4 คนคือรวมหมา (ญาญ่า อุรัสยาบอกรออยู่?) รอไปก่อน”
กดดัน ไปไหนคนถามทุกวัน ท้องหรือยัง
คิม : “กดดันทุกวัน ทุกคนกดดันหมดเลย ออกจากบ้านก็มีคนถามแล้วเมื่อไหร่นะ มีเร็วๆ รีบตามมานะ จะเจอคำถามทุกวันเลย”
หมาก : “ช่วงนี้เราคุยเรื่องนี้กันบ่อยมาก เยอะมาก แล้วไม่ใช่คุยแค่เรา ก็คุยกับเพื่อนๆ เยอะมาก มันเป็นวัย มันอยู่ในข้อสนทนาของเราแล้ว หลายคนที่กำลังจะมี หลายคนที่เตรียมตัว พอได้คุยก็อิน”
คิม : “ก็นึกถึงอนาคตว่าจะเตรียมตัวยังไง ทำบ้านเพิ่มไหม ทำห้องลูกใหม่ แต่ยังไม่มีแพลนนะ คนก็บอกว่าระวังเคล็ด ทำก่อน เขามีเคล็ดหรือเปล่า เราก็เลยยังปรึกษาเรื่อยๆ แค่คิดเฉยๆ แต่ยังจริงๆ ค่ะ น่าจะอีก 1-2 ปี ยังมีหลายอย่างที่ต้องทำ ยังต้องทำงานอยู่ ถ้ามีตอนนี้พี่หมากก็ไม่ว่างเลี้ยงเหมือนกัน ต้องรอให้เราพร้อมทั้งคู่จริงๆ
เรื่องสำคัญที่สุดคือสุขภาพคิม ตอนนี้โอเคแล้วแต่ก็ยังต้องคอยตามดูอยู่อย่างใกล้ชิด ส่วนเรื่องดวงตอนนี้ถาม chat gpt แล้ว หมอดูเปลี่ยนแล้วใช้ chat gpt เพราะเขาให้คำตอบที่ตรงใจเรา เราถามมีลูกปีไหนดี เขาก็จะบอกได้ทุกปีเลยแล้วแต่สะดวก ก็สบายใจ ไม่ถามพี่หมาก พี่หมากเขาก็แล้วแต่เรา”
รอ “ณเดชน์ คูกิมิยะ” กับ “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” แต่งงานเสร็จค่อยท้อง
คิม : “ก็นั่นแหละ ก็เพราะว่าเขาแต่งงานเราเลยมีไม่ได้ เราต้องอยู่ช่วยงานเขาให้เต็มที่ ต้องบินนู่นนี่ เดี๋ยวดูฤกษ์เขาก่อน ยังไม่นิ่ง เป็นภาระผูกพันกัน ท้องไม่ได้ ถ้าเขาเลื่อนแต่งงานเราก็เลื่อน (ที่คนลุ้นจะท้องพร้อมญาญ่าอาจจะเป็นเรื่องจริงเพราะทางนั้นก็คือแต่งแล้วพร้อมเลย?) ไม่รู้ค่ะ เราก็ต้องเอาเราเป็นหลัก รอให้จบงานเขาก่อนค่อยคิดกันใหม่อีกที ส่วนฟีลเพื่อนสาวจูงมือกันไปตรวจครรภ์ เราก็อาจจะตีกันตายไปเลย ฮอร์โมนพุ่ง เดี๋ยวดูอีกที ขอโฟกัสเรื่องงานก่อน ขอทำงานก่อน”
หมาก : “ตอนนี้คือตั้งเป้าเก็บเงิน แล้วแต่เขาว่าเขาพร้อมเมื่อไหร่ เราก็ยังต้องเคลียร์งานอีกนิดหน่อย สุขภาพเขาด้วย พยายามเตรียมพร้อมในทุกๆ ทางอยู่ตอนนี้”
คิม : “ถ้าท้องหลบไม่ได้หรอก มันต้องใหญ่ เดี๋ยวก็เห็นเอง ตอนนี้ยังไม่กล้าเดี๋ยวใส่ชุดเพื่อนเจ้าสาวไม่ได้ แล้วเราต้องวิ่งเหมือนที่เขาทำให้เรา (เขาแต่งงานเรียบร้อยเราก็พร้อมมี?) ใช่ค่ะ คิดว่า”