โก โฮลเซลล์ ปลุกสีสันคนคลั่งปลา(สี)ส้ม “เสาร์สุดฟิน ชวนกิน แซลมอนนอร์เวย์” ลุ้นตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-ออสโล คอร์สเรียนทำอาหารสุดเอ็กคลูซีฟ

ในเมืองไทย กระแสบริโภคแซลมอนยังแรงไม่แผ่ว ล่าสุด โก โฮลเซลล์ (GO WHOLESALE) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร ที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมกับ Seafood from Norway จัดแคมเปญ “Salmon Saturday : เสาร์สุดฟิน ชวนกิน แซลมอนนอร์เวย์” กระตุ้นการบริโภคแซลมอนนอร์เวย์ในเมืองไทยที่มีความนิยมและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย นายริคาร์โด้ เบารอตโต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจเซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ ประเทศไทย และนางซันนี่ ซิดิค รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารสินค้าธุรกิจค้าส่ง ให้การต้อนรับ นางสาวโอซฮิลด์ นัคเค่น ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สภาอุตสาหกรรมอาหารทะเลนอร์เวย์ (NSC) ที่มาเปิดแคมเปญสำคัญนี้ ณ โก โฮลเซลล์ สาขาศรีนครินทร์
หลายคนอาจสงสัยทำไมต้องเป็น “วันเสาร์” ที่เป็นวันนี้เพราะเป็นวันที่มีความหมายสำหรับสาวกแซลมอนชาวไทยมากๆ เนื่องจากทาง Seafood from Norway พบข้อมูลว่า 46 % ของผู้บริโภคชื่นชอบการกินแซลมอนที่บ้านในวันเสาร์ กลายเป็นหนึ่งในเมนูโปรดช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ได้ใช้เวลากับคนในครอบครัว เพื่อน หรือคนรัก รวมถึงการไปรับประทานอาหารนอกบ้าน ที่น่าสนใจกว่านั้นคือ 47% เปิดใจว่า การที่มีแซลมอนเป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหารทำให้เกิดความผ่อนคลายอีกด้วย
แซลมอนจึงเป็นวัตถุดิบที่มีความหมายของคนยุคนี้ โดยแคมเปญ “Salmon Saturday : เสาร์สุดฟิน ชวนกิน แซลมอนนอร์เวย์” ที่ โก โฮลเซลล์ ชวนเซอร์ไพร์สกับความฟินถึง 2 ต่อ ต่อแรก มีสิทธิ์ลุ้นทันทีไม่มีขั้นตำ กับรางวัลตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – ออสโล ชวนไปเยือนถึงถิ่นปลาสุดฮอต 2 รางวัล หรือรางวัล Exclusive Cooking Workshop โดยเชฟจิ๊บ มาสเตอร์เชฟ เดอะ โปรเฟสชั่นนอล ไทยแลนด์ อีก 20 รางวัล ส่วนต่อที่สอง เฉพาะศุกร์, เสาร์, อาทิตย์ เมื่อซื้อแซลมอนนอร์เวย์ที่ร่วมรายการ รับฟรี! กระเป๋าผ้า Seafood from Norway เมื่อซื้อครบ 750 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ (มูลค่า 150 บาท) และ รับฟรี! กระเป๋าเก็บความเย็น เมื่อซื้อครบ 1,099 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ (มูลค่า 250 บาท) จำกัด 1 สิทธิ์/ ใบเสร็จ ระยะเวลา โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึง – 30 ก.ย. 2568 นี้ ที่โก โฮลเซลล์ ทั้ง 13 สาขาและแอปพลิเคชั่น GO WHOLESALE ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น