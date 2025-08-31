มัดรวมโชว์เต้น 4 สไตล์ 4 สัญชาติในงาน “Bangkok Festivals” แดนซ์สนุกครบรส ดราม่ายันเทคโนโลยีสุดตื่นตา

เตรียมสัมผัสโลกของศิลปะการเต้นในมุมมองใหม่ และเอาใจสายแดนซ์ไปกับสเต็ปการเต้นสุดมันส์ในงาน Bangkok’s 27th International Festival of Dance & Music มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพฯ ที่ขนทัพโชว์เต้นระดับโลกมาจาก 4 สัญชาติ ทั้งบัลแกเรีย, คิวบา, สเปน และฝรั่งเศส พร้อมครบรสจุใจกับ 4 สไตล์ ทั้งดราม่าสะเทือนอารมณ์ ละตินมันส์เร้าใจ แดนซ์สุดล้ำเหนือจินตนาการ ไปจนถึงการเต้นร่วมสมัยที่พาคนดูดำดิ่งสู่โลกแห่งความฝัน ให้แบบจุใจถึง 4 สไตล์ พร้อมแท็กทีมกันมาถ่ายทอดศิลปะแห่งการเคลื่อนไหวให้เข้าถึงหัวใจคนไทย ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
“NINA” หญิงสาวผู้เอาชนะโชคชะตา จากเบี้ยหมากสู่ราชินี
เริ่มกันด้วยโชว์เต้นสุดดราม่าที่ได้รับการยกย่องว่าเนื้อหาเข้มข้น เร้าใจ และชวนติดตามด้วยเรื่องราวความรัก การทรยศ และอาชญากรรม ผ่านท่วงท่าการเคลื่อนไหวสุดพริ้วทรงเสน่ห์ โดยคณะ PRJCT360 Dance Company จากบัลแกเรีย ที่มาถ่ายทอดเรื่องราวของหญิงสาวสู้ชีวิตที่ถูกผลักไสให้เป็นเพียง "เบี้ย" ในเกมของโชคชะตา แต่กลับเลือกลุกขึ้นสู้เพื่อความฝันและความรัก เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็น "ราชินี" ที่เดินได้ทุกทิศทาง โดดเด่นด้วยการผสมผสานศาสตร์การเต้นหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่คลาสสิก แจ๊ส ร่วมสมัย ไปจนถึงฮิปฮอปที่ชวนผู้ชมลุ้นตลอดเรื่อง
ฟังเสียงหัวใจแห่งคิวบาไปกับ “Cuba Vibra!”
ต่อด้วยโชว์ที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมและจิตวิญญาณแบบคิวบากับ Cuba Vibra! จาก Lizt Alfonso Dance Cuba (LADC) คณะเต้นระดับโลกจากฮาวานา ก่อตั้งโดยนักออกแบบท่าเต้นหญิงผู้ทรงอิทธิพลของโลก Lizt Alfonso ผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศจากทำเนียบขาว โดยสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง Michelle Obama และเป็นคณะแรกที่ได้รับเกียรติแสดงบนเวที Latin Grammy Awards พร้อมพาทุกคนย้อนรอยไปกับจังหวะแห่งคิวบาตั้งแต่ยุค 1950 จนถึงปัจจุบัน ไม่จะเป็น ชาชาช่า, แมนโบ, ซอน, รุมบา และ กองกา ผสานเข้ากับ ละตินแจ๊ส,สวิง, ร็อกแอนด์โรล ไปจนถึง ฟลาเมงโก ผสานเข้ากับวัฒนธรรมสเปนและแอฟริกัน หรือในจังหวะที่คนไทยต่างคุ้นหูอย่าง ชะชะช่า และ สามช่า ที่มีรากเหง้ามาจากดนตรีคิวบา พร้อมร้อยเรียงผ่านการเต้นแนว Fusion Dance จากนักเต้นฝีมือระดับโลกกว่า 20 ชีวิต ที่จะปลุกหัวใจคนไทยให้ลุกขึ้นมาเต้นตามจังหวะสไตล์คิวบา
เปิดโลกการเต้นสุดล้ำผสานเทคโนโลยีกับ“Pixel”
เตรียมทลายภาพจำของการเต้นแบบเดิม ๆ กับ Pixel การแสดงจากฝรั่งเศสโดยคณะ Compagnie Käfig สุดโด่งดังระดับโลก ที่นำท่วงท่าการเต้นแนวฮิปฮอป สตรีทแดนซ์ และร่วมสมัย มาผสานเข้ากับเทคโนโลยีสุดล้ำ ทั้งการยิง Mapping และ กราฟิก 3 มิติ สร้างภาพเคลื่อนไหวแบบอินเทอร์แอคทีฟจากทีมศิลปินดิจิทัล Adrien M / Claire B เปลี่ยนโชว์เต้นแบบเดิมให้กลายเป็นโลกเสมือนที่มีชีวิตบนเวที ทั้งฟองอากาศลอย ลมพัด น้ำฝนโปรย พายุหมุน หรือแม้แต่บิดเบือนแรงโน้มถ่วงให้พื้นเวทีที่หายไป ซึ่งต้องอาศัยความแม่นยำทางเทคนิคขั้นสูง พร้อมมอบประสบการณ์เหนือจินตนาการ แบบถึงใจด้วยแสง สี เสียงจัดเต็ม
“Nocturna, Architecture of Insomnia” เล่าความงามของคืนที่นอนไม่หลับผ่านฟลาเมงโก
ปิดท้ายด้วยโชว์ "Nocturna, Architecture of Insomnia" การเต้นฟลาเมงโกที่จะพาผู้ชมดำดิ่งสู่เรื่องราวในโลกของคนที่นอนไม่หลับ กับค่ำคืนที่ความคิดล่องลอยไม่สิ้นสุด โดยใช้ร่างกายเป็นภาษาแทนเสียงของความเวิ้งว้าง จากฝีมือผู้กำกับและนักออกแบบท่าเต้น Rafaela Carrasco ศิลปินหญิงผู้ปฏิวัติวงการฟลาเมงโกสเปน ร่วมกับกวีและนักเขียนบท Álvaro Tato พร้อมทีมนักแสดงและนักดนตรีระดับแนวหน้าจากคณะ Rafaela Carrasco Flamenco Ballet มาสร้างสรรค์เป็นโชว์ที่ผสานจังหวะการเต้นตอกส้นอันทรงพลังเข้ากับบทกวี ดนตรีบาโรก และความเงียบที่ลึกซึ้งสะเทือนใจ
ห้ามพลาด! โอกาสเพียงไม่กี่ครั้งในชีวิตที่จะได้ชมการแสดงระดับโลกในงาน Bangkok’s 27th International Festival of Dance & Music ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยแต่ละโชว์จะจัดแสดงเพียงรอบเดียวในช่วงเดือนกันยายาน สนใจจองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Thaiticketmajor ทุกสาขา หรือผ่านทางช่องทางออนไลน์ ดังนี้
* NINA โดย PRJCT360 Dance Company (บัลแกเรีย) วันเสาร์ที่ 27กันยายน 2568 เวลา 19.00 น.www.thaiticketmajor.com/performance/nina-by-prjct360-dance-company
* Cuba Vibra! โดย Lizt Alfonso Dance Cuba (คิวบา) วันอังคารที่ 16กันยายน 2568 เวลา 19.00 น.www.thaiticketmajor.com/performance/cuba-vibra-by-lizt-alfonso-dance-cuba
* Nocturna, Architecture of Insomnia โดย Rafaela Carrasco Flamenco Ballet (สเปน) วันพฤหัสบดีที่ 25กันยายน 2568 เวลา 19.00 น.www.thaiticketmajor.com/performance/nocturna-by-rafaela-carrasco-flamenco-ballet
* Pixel โดย Compagnie Käfig (ฝรั่งเศส) วันอังคารที่ 30 กันยายน2568 เวลา 19.00 น.www.thaiticketmajor.com/performance/pixel-by-compagnie-kafig
พร้อมการแสดงอีกกว่า 14 รายการจากทั่วโลก ตั้งแต่โอเปรา บัลเลต์ กายกรรมจีน ไปจนถึงโชว์ครั้งประวัติศาสตร์ของ Plácido Domingo พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่จอง“Platinum Package” รับส่วนลด ของที่ระลึก และที่นั่งพิเศษเฉพาะคุณ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokfestivals.com
###