Manao Software เตรียมขยายทีมตอบรับความต้องการระดับโลก เน้นพัฒนาบุคลากรระยะยาว สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง เสริมศักยภาพประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยี

Manao Software บริษัทซอฟต์แวร์สัญชาติเดนมาร์กที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เดินหน้าขยายทีมงานและเพิ่มความแข็งแกร่งเปิดสำนักงานในกรุงเทพฯ เพื่อตอบรับกับความต้องการด้านโซลูชันเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในระดับโลก ชูจุดแข็งด้วยการเป็นองค์กรที่เน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านไอทีในระยะยาว วางโครงสร้างทีมได้อย่างเป็นระบบ และมืออาชีพ พร้อมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง และการส่งมอบงานที่ยึดคุณภาพเป็นหลัก ตอกย้ำบทบาทการเป็นผู้ขับเคลื่อนระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีของประเทศไทย เพื่อเสริมบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากล
Manao Software ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 โดยคุณคริสโตเฟอร์ มอสซ์ ผู้ประกอบการชาวเดนมาร์ก ด้วยวิสัยทัศน์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับโลก โดยไม่วิ่งตามผลประโยชน์ระยะสั้นหรือการขยายที่กระทบต่อเสถียรภาพในระยะยาว บริษัทจึงเลือกลงทุนกับ ‘คน กระบวนการ และวัฒนธรรม’ อันเป็นคุณค่าที่หยั่งรากมาจากหลักการบริหารแบบเดนมาร์ก ซึ่งให้ความสำคัญกับความประณีตในการทำงาน การใช้งานจริงเหนือรูปลักษณ์ และคุณภาพที่ยั่งยืน ปรัชญานี้ได้หล่อหลอมให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นมืออาชีพ โปร่งใส และมีความรับผิดชอบ เพื่อให้ลูกค้าได้รับไม่เพียงแต่ซอฟต์แวร์ที่เสร็จสมบูรณ์ แต่ยังรวมถึงคุณค่าทางธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว
จากจุดเริ่มต้นด้วยทีมเล็ก ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบัน Manao Software เติบโตขึ้นเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ขนาดกลางที่ได้รับความไว้วางใจ มีพนักงานมากกว่า 120 คน และมีชื่อเสียงในด้านความน่าเชื่อถือและคุณภาพการทำงานที่เป็นเลิศ ปัจจุบันบริษัทดำเนินงานจาก 2 สาขาหลัก โดยเชียงใหม่ยังคงเป็นรากฐานของวัฒนธรรมและนวัตกรรม ขณะที่สำนักงานกรุงเทพฯ จะช่วยเสริมศักยภาพให้บริษัทเข้าใกล้ลูกค้า พันธมิตร และชุมชนธุรกิจระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น โมเดลสำนักงาน 2 แห่งนี้ผสานจุดแข็งของ “ความคิดสร้างสรรค์และวิถีชีวิตที่สมดุลจากเชียงใหม่” เข้ากับ “การเชื่อมต่อระดับโลกของกรุงเทพฯ” มอบทั้งความคล่องตัวในการทำงานร่วมกับลูกค้า และโอกาสความก้าวหน้าที่หลากหลายสำหรับบุคลากรของบริษัท
โซลูชันซอฟต์แวร์แบบครบวงจร (End-to-End Software Solutions) Manao Software มอบบริการที่หลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่ :
· AI-Driven Software & Consulting หรือ ซอฟต์แวร์และที่ปรึกษาด้าน AI – โซลูชัน AI ที่มุ่งเน้นธุรกิจ เพื่อการดำเนินงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
· Automation with n8n and AI หรือ การทำงานอัตโนมัติด้วย n8n และ AI – เพิ่มความคล่องตัวให้กับเวิร์กโฟลว์ ลดงานที่ต้องทำด้วยมือ และเชื่อมต่อระบบต่าง ๆ ด้วยโซลูชันอัตโนมัติที่คุ้มค่า ขับเคลื่อนด้วย AI
· Outsourced Software Development Teams หรือ ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์จากภายนอก – ทีมที่ขยายได้ตามความต้องการ เพื่อทำงานร่วมกับโครงการของลูกค้าได้อย่างลงตัว
· Mobile App Development หรือ การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ – ครบทุกขั้นตอนตั้งแต่แนวคิดจนถึงการเปิดตัว ออกแบบเพื่อการใช้งานง่ายและประสิทธิภาพสูง
· Web Application Development หรือ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน – โซลูชันที่ปลอดภัยและขยายขนาดได้ ออกแบบให้ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจ
· Outsourced Software Testing (QA) หรือ บริการทดสอบซอฟต์แวร์ (QA) จากทีมภายนอก – ตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าซอฟต์แวร์เชื่อถือได้จริง
· Web Application Penetration Testing หรือ บริการทดสอบความปลอดภัยเว็บแอป – ตรวจหาช่องโหว่ก่อนจะเกิดปัญหาด้านความเสี่ยง
ในฐานะพันธมิตรระดับ Gold รายแรกและรายเดียวของ ISTQB® ในประเทศไทย Manao Software แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการส่งมอบคุณภาพระดับโลกด้านการทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
คุณภาพคือหัวใจสำคัญของการเติบโตของ Manao Software มาโดยตลอด นอกเหนือจากการส่งมอบซอฟต์แวร์แล้ว Manao Software ยังมีบทบาทในการสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างงานที่ต้องใช้ทักษะสูง การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านไอที และการสนับสนุนวิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศภายใต้โครงการ Thailand 4.0 ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้สร้างชื่อเสียงด้านการเติบโตอย่างยั่งยืนและความมั่นคงระยะยาว พร้อมก้าวขึ้นเป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือของธุรกิจต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
คริสโตเฟอร์ มอสซ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง Manao Software กล่าวว่า
“การขยายทีมในกรุงเทพฯ พร้อมกับการเปิดตัวบริการใหม่อย่าง Automation with n8n และ AI สะท้อนถึงความตั้งใจของเราที่จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกับลูกค้าและพนักงานในระยะยาว ตลอดกว่า 18 ปีที่ทำงานกับทั้งธุรกิจไทยและต่างประเทศ เราเรียนรู้ดีว่าความมั่นคง ประสิทธิภาพ และการสื่อสารที่ชัดเจนคือหัวใจของความสำเร็จ”
ที่ Manao Software ทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพและความโปร่งใส ทำหน้าที่เป็นพันธมิตรแบบครบวงจร โดยมีทีมงานที่พร้อมสนับสนุนลูกค้าในทุกด้าน และเปิดโอกาสให้ลูกค้ามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น ผ่านกระบวนการแบบ Agile ที่เปิดกว้างและยืดหยุ่น โปร่งใส จะไม่ปล่อยให้ลูกค้ารอคำตอบโดยไม่จำเป็น ทุกความท้าทายได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว พร้อมการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา และแม้ในกรณีที่เกิดปัญหา ก็เลือกที่จะบอกความจริงอย่างซื่อตรง พร้อมจัดการสถานการณ์ด้วยความเป็นมืออาชีพเสมอ
“แนวทางการทำงานนี้สะท้อนถึงรากฐานจากเดนมาร์กของเรา ที่ซึ่งคำว่า ‘คุณภาพ’ ไม่ได้หมายถึงเพียงรูปลักษณ์ภายนอก แต่รวมถึงประโยชน์ใช้สอยอย่างแท้จริง การส่งมอบงานเพียงอย่างเดียวไม่เคยเพียงพอ เรามั่นใจได้ว่าสิ่งที่ทำจะสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าได้จริง นี่คือวิธีคิดที่เรานำมาใช้ในทุกโปรเจกต์ เพื่อให้มั่นใจว่าซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมีความน่าเชื่อถือ คงทนระยะยาว และตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าอย่างแท้จริง” คริสโตเฟอร์ มอสซ์ กล่าวปิดท้าย
Manao Software ยังคงโดดเด่นในฐานะบริษัทที่ให้คุณค่าแก่ “คน” ไม่แพ้ “เทคโนโลยี” โดยผสานหลักการบริหารแบบตะวันตกเข้ากับความคุ้มค่าเชิงต้นทุนในแบบเอเชียอย่างลงตัว ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง และการขยายตัวที่ครอบคลุมสองเมืองหลักของประเทศไทย บริษัทจึงอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมในการก้าวสู่บทบาทสำคัญยิ่งขึ้นในระบบนิเวศเทคโนโลยีระดับโลก และสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม และทำความรู้จักกับเรื่องราวของ Manao Software ได้ที่ เว็บไซต์ภาษาไทย: https://manaosoftware.co.th หรือ English Website: https://manaosoftware.com
· Email: info@manaosoftware.com