Binance TH by Gulf Binance พร้อมเปิดให้บริการทุกคนในไทยแล้ว

Gulf Binance ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ไบแนนซ์ แคปปิตอล แมเนจเมนท์ จำกัด (Binance Capital Management Co.,Ltd.) บริษัทภายในเครือของ Binance และบริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด (Gulf Innova Co., Ltd.) ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจากกระทรวงการคลังของประเทศไทย เมื่อเดือนพฤษภาคม 2566 ก่อนที่จะได้รับการอนุมัติให้เริ่มประกอบธุรกิจในฐานะศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยได้ในเวลาต่อมาสำหรับบริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น แพลตฟอร์ม Binance TH ได้รับการออกแบบมาให้สามารถรองรับรายการซื้อขายด้วยเงินไทยบาทได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานไทยสามารถซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลร่วมกับสกุลเงินท้องถิ่นได้อย่างราบรื่น ผ่านการเชื่อมต่อกับระบบธนาคารในประเทศไทยเพื่อให้ผู้ใช้สามารถฝากและถอนเงินบาทจากบัญชี Binance TH ได้โดยตรงอย่างรวดเร็วและสะดวกสบายนอกจากนั้น Binance TH ยังได้เชื่อมต่อกับ Binance Kazakhstan ซึ่งเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับการกำกับดูแลในประเทศคาซัคสถานโดย Astana Financial Service Authority (AFSA) เพื่อการให้บริการนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ลูกค้าอีกด้วย สิ่งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำของไบแนนซ์ ในฐานะผู้นำทางด้านนวัตกรรมและการพัฒนาภูมิทัศน์คริปโตในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีกล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำการเปิดตัวแพลตฟอร์ม Binance TH อย่างเป็นทางการในประเทศไทยต่อผู้ใช้งานทั่วไป โดยในปีที่ผ่านมา เราได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศไทย พร้อมไปกับการวางแผนการดำเนินงานต่างๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วน จนในที่สุด Binance TH ก็สามารถให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับการรับรองและมีความปลอดภัยซึ่งจะทำให้คนไทยสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ง่ายดาย และมั่นใจ สอดรับกับความมุ่งมั่นของ Binance TH ที่ต้องการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจและผลักดันให้เกิดนวัตกรรมอันล้ำสมัยของชุมชนบล็อกเชนในแต่ละประเทศ”ด้านกล่าวว่า “ในการให้บริการ Binance TH แก่ผู้ใช้งานทั่วไปในประเทศไทยโดยบริษัทร่วมทุนของเรานั้น เราจะเน้นย้ำในการดูแลด้านความปลอดภัย ความโปร่งใส และคุณภาพการให้บริการ ซึ่งถือเป็นความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของเรา ทั้งนี้ จากความเชื่อมั่นที่ว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลมีพลังที่จะทำให้เกิดการเพิ่มโอกาสทางการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial inclusion) เราจึงพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเพื่อร่วมผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย รวมถึงร่วมสนับสนุนให้เกิดการเติบโต และส่งเสริมโอกาสใหม่ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นก้าวสำคัญเชิงกลยุทธ์ที่จะทำให้ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้เล่นหลักในภูมิทัศน์การเงินดิจิทัลระดับโลกในอนาคต”นอกจากนี้ เพื่อเป็นการตอบรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) Gulf Binance พร้อมที่จะเข้ามาร่วมสร้างอนาคตทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล โดย Binance TH จะเป็นผู้ให้บริการที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญทางด้านบล็อกเชนของกลุ่ม Binance เข้ากับเครือข่ายอันกว้างขวางของ Gulf เพื่อนำเสนอแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่สามารถดำเนินงานภายใต้กฏระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศไทย รวมถึงตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานชาวไทยต่อไป