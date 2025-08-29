“Smash Into Pieces”ปลุกจิตวิญญาณชาวร็อก กับคอนเสิร์ตแรกในไทย "Arma-Heaven Prophecy Live in Bangkok" เสิร์ฟความมันส์ทะลุปรอท!

ระเบิดพลังชาวร็อกกันแบบสุดเหวี่ยง! กับคอนเสิร์ตครั้งแรกในประเทศไทยของวงร็อกจากประเทศสวีเดนSmash Into Pieces ในคอนเสิร์ต “Smash Into Pieces Arma-Heaven Prophecy Live in Bangkok”ที่ขนเอาความดุเดือด เร้าใจ บินลัดฟ้ามาไกลถึงเวทีสามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์ เพื่อให้แฟนเพลงชาวไทยปลดปล่อยพลังกันแบบเต็มแม็กซ์!
เพียงแค่เปิดโชว์ด้วยเพลง Flow และ Wake Up ก็ทำเอาบรรยากาศในฮอลล์ลุกเป็นไฟ กับเสียงร้องทรงพลังของนักร้องนำอย่าง Chris Adam Hedman Sörbye เสริมทัพด้วยลีลาการเล่นกีตาร์ที่ยากจะละสายตาของ 2 หนุ่ม Benjamin Jennebo และ Per Bergquist ก่อนจะตบท้ายจังหวะกลองสุดร้อนแรงของ APOCชวนให้ขาร็อกชาวไทยมากระโดดกันให้สุดแรง ว๊ากกันให้สุดเสียงกับเพลงดังอย่าง All Eyes On You, Let Me Be Your Superhero, และ Six Feet Under
นอกจากพลังเสียงและเนื้อร้องที่บาดลึกของเพลง Running Away From Home, Broken Parts, และForever Alone จะมัดใจขาร็อกชาวไทยได้อยู่หมัดแล้ว โปรดักชันสุดตระการตาก็ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ของค่ำคืนนี้ เพราะทั้งแสง สี และเสียง ได้ถูกดีไซน์ออกมาอย่างพิถีพิถัน เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ที่หลากหลายผ่านเพลง Venom, Glow In The Dark, Trigger, และ Boomerang รวมถึงช่วยโหมไฟให้บรรยากาศในฮอลล์ให้ร้อนแรงขึ้นไปอีกขั้น
และแม้จะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของโชว์ แต่เอนเนอร์จี้ของ Smash Into Pieces ก็ไม่ได้แผ่วลงเลยแม้แต่น้อย พร้อมบิลด์อารมณ์ชาวร็อกให้สนุกสุดขีดด้วยดนตรีจังหวะเร้าใจอย่างเพลง Hurricane ก่อนจะระเบิดความมันส์ส่งท้ายคืนวันพุธกลางสัปดาห์ด้วยเพลงฮิตอย่าง Heroes Are Calling ที่เดือดทะลุเพดาน พาให้มือกีตาร์อย่าง Benjamin Jennebo กระโดดลงมาร่วมแจมกับแฟนๆ แบบใกล้ชิดถึงหน้าเวที กลายเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์สำคัญที่จะตราตรึงอยู่ในความทรงจำของทุกคนไปอีกนาน
เรียกได้ว่าขาร็อกชาวไทยปลดปล่อยพลังกันแบบไม่มีกั๊ก จนนักร้องนำอย่าง Chris Adam ถึงกับออกปากชมว่า “แฟนๆ ชาวไทยร้อนแรงมากจริงๆ” พร้อมทั้งขอบคุณทุกคนที่ทำให้คอนเสิร์ตครั้งแรกในประเทศไทยกลายช่วงเวลาที่น่าจดจำของSmash Into Pieces และปิดท้ายด้วยการให้สัญญากับเหล่าแฟนเพลงว่า“พวกเราจะกลับมาเยือนประเทศไทยอีกแน่นอน”